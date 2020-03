Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (05/03) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta quinta-feira (05/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A história de amor no casal está mudando, na realidade está vivendo uma evolução. Você e seu parceiro sabem disso, estão em um momento de transição, no qual também a paixão entre vocês flutua. Chore de felicidade se gosta da direção que está tomando.

Dinheiro & Trabalho: No seu ambiente de trabalho, há um pouco de nervosismo. Você, por precaução, cumpra suas obrigações com mais cuidado do que o habitual, esteja ou não sendo observado. Existe um buraco na sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os problemas do trabalho e da família o deixaram sobrecarregado. Precisa descansar e se desconectar. Apesar disso, você tem motivos para sorrir: ao seu lado, tem um parceiro que te ama, que se esforça para cuidar de você e tenta tornar sua vida sempre um pouco mais fácil.

Dinheiro & Trabalho: Os efeitos dos esforços que você fez no passado começam a ser sentidos. Bons aspectos astrais mostram benefícios no campo da profissão. As pessoas do seu ambiente começam a ficar vislumbradas com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A lua continua lhe dando seu tom romântico. Palavras doces e propostas malucas darão um toque agradável de renovação e vitalidade ao seu relacionamento. Com seu parceiro viverão uma forma diferente de ver o mundo. Serão mais carinhosos um com o outro tendo bons momentos.

Dinheiro & Trabalho: Você tem as estrelas a seu favor para decolar em seu ambiente de trabalho. Pode tomar a propulsão de energia que recebe e demonstrar sua eficácia e agilidade para expandir os horizontes da empresa. Aqueles que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo do amor você decidirá fazer as coisas de forma direta, sem rodeios. Com seu parceiro está procurando paz, mas também diversão. Indo direto ao ponto poderá encher sua cama e seu quarto com fogos de artifício. Aproveite bastante o momento.

Dinheiro & Trabalho: Pouco importará se tem a agenda organizada, neste dia você andará muito ocupado. De todos os lados vão lhe pedir ajuda ou lhe atribuirão obrigações. Seja no trabalho, em que tenha que ficar até mais tarde para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje os astros preveem que, no amor, você estará inclinado a suavizar e melhorar tudo, abordando seu parceiro de uma forma especial. Isso fará com que ele também se aproxime de você mais abertamente. Compartilharão confidências e momentos realmente significativos no nível dos sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: No plano econômico está previsto um dia em que você poderá ter que fazer um desembolso de dinheiro para uma despesa médica. Isso não deve preocupá-lo, não é nada sério e não prejudicará suas finanças. No plano… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No seu relacionamento a estabilidade sentimental é instaurada. Deve banir todas as inseguranças e medos que não o deixavam andar de cabeça erguida. Com seu parceiro pensarão até em fazer uma viagem. Será um dia de surpresas e boas situações.

Dinheiro & Trabalho: Será um dia de sorte financeira, onde sua capacidade e pensamento crítico permitirão que você aja de uma maneira muito mais lucrativa do que o habitual. Seus ativos serão mais fortes. Receberá grande apoio de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No campo do amor é previsto um dia muito completo nesse aspecto de sua vida. Tanto os solteiros quanto os que estão em um relacionamento experimentarão momentos muito românticos hoje. Os astros jogam sua energia para encher você de amor. Na família, as coisas vão correr bem.

Dinheiro & Trabalho: A previsão financeira para hoje fala em possíveis investimentos de curto prazo, talvez dois ou três meses. Este investimento de dinheiro em negócios especulativos lhe fornecerá benefícios importantes. No nível… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, está previsto que você viverá este dia com grande tranquilidade e harmonia. Sua maior preocupação será relaxar na companhia do seu parceiro. É provável que hoje encontrem um tempo para desfrutar da companhia mútua sem mais delongas. Recuperar a intimidade e a conexão física e emocional será o essencial.

Dinheiro & Trabalho: A previsão econômica de hoje adverte que você pode precisar apertar um pouco o cinto. As despesas recentes deixaram suas finanças um pouco danificadas, então agora é hora de equilibrar a balança. Quanto ao… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste dia, vai encontrar novos espaços em seu coração que achava que não existiam. A harmonia estará nos laços familiares e no relacionamento com o seu parceiro favorecendo a comunicação. Poderá expressar seus pensamentos com absoluta liberdade e, graças a isso, viverá de uma maneira mais fluida e agradável.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao plano econômico, as estrelas trazem bons presságios. Possivelmente você terá uma oportunidade de ouro para obter lucros maiores, deve aproveitá-la. No campo laboral e profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se está em um relacionamento romântico há muito tempo, terá a oportunidade de consolidar esse relacionamento. Considere também a possibilidade de morar juntos. Se você é solteiro, terá um dia de muita sorte podendo encontrar a pessoa que o acompanhará definitivamente.

Dinheiro & Trabalho: Surgirá a possibilidade de um trabalho extra no dia de hoje que irá ajudá-lo a aumentar sua renda de maneira significativa. Enquanto isso, você pode dirigir suas energias na direção certa para que não perca… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com o seu parceiro, formarão um conjunto perfeito e distribuirão o trabalho doméstico de forma igual e sem reclamar. Além disso, você terá muita energia para queimar debaixo dos lençóis e a pessoa amada responderá muito positivamente às suas propostas.

Dinheiro & Trabalho: Você será brilhante e terá muitas boas intenções, não perderá nenhuma oportunidade e terá a possibilidade de alimentar seus ingressos e viver melhor o dia. Se tem um trabalho de precisão, não deve esgotar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A previsão no campo do amor fala de uma nova corrente de energia amorosa que percorre todo o seu corpo e se instalará em sua vida. Com seu parceiro, compartilharão momentos muito satisfatórios, tanto sentimentais quanto sexuais. O vínculo será renovado e reforçado.

Dinheiro & Trabalho: É um dia excelente para os temas relacionados ao dinheiro. Você sentirá uma libertação em assuntos relacionados à sua economia. Vem de longas temporadas de problemas e dificuldades e provavelmente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

