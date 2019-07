Horóscopo do Dia | Previsões de hoje, 05/07, para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 5 de julho de 2019. Confira as previsões dos astros para o seu signo hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você ou seu parceiro está no estágio da gravidez, vocês podem ficar tranquilos porque tudo irá bem com o nascimento do novo membro da família.

Dinheiro & Trabalho: Alguém lhe dará os parabéns por um trabalho bem feito ou por algo que você fez com muito esforço. Saia para comemorar e pense que ninguém deve criticar o que alcançou e se vir qualquer olhar invejoso, ignore-o. Deve… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não fique pensando que está certo em uma discussão com seu parceiro que pensa diferente de você. Todo mundo vê as coisas do ponto de vista deles e isso não significa que estejam errados. Ouça-o com calma, sem mudar ou querer impor seus critérios.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia com muitos desejos de poder e riqueza, Leão, e além disso, você também saberá como ser paciente para chegar ao que tanto quer. Todo bem material que desejar será especialmente bem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor as coisas estão indo bem com seu parceiro, então você deve prestar atenção a outros aspectos que podem estar prontos para gerar dificuldades e ameaçar o bom momento que estão vivendo.

Dinheiro & Trabalho: Você quer terminar um trabalho o mais rápido possível para ter alguns dias de descanso e isso é algo que precisa por muitas razões, mas acima de tudo para que possa sorrir novamente. Vai conseguir isso em breve. À… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se está tendo dificuldades em seu relacionamento, é melhor tomar um tempo a sós e pensar sobre as coisas antes de continuar a alimentar o ciúme, inseguranças e argumentos sem sentido.

Dinheiro & Trabalho: Você sofrerá um atraso em algo que estava fazendo ou em um negócio. Não será algo grave, mas pode lhe causar bastante raiva e até fazer com que discuta com algumas pessoas. Tente se acalmar porque é a única… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, seria melhor para você ser mais ativo, caso contrário, seu parceiro ficará bastante desapontado e uma tempestade será sentida no horizonte sentimental. Aproveite hoje para sair e se distraírem. As coisas podem mudar.

Dinheiro & Trabalho: Alguém muito próximo no trabalho irá ajudá-lo a tomar uma decisão em determinadas tarefas, não tão importantes, mas que estão pondo à prova seus nervos. Como você verá os resultados em breve, vai recuperar a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pense antes de falar, especialmente na área do amor, onde muitas vezes você comete o erro de dizer a primeira coisa que vem à sua mente, o que pode trazer conflitos ou o distanciamento do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você deve aprender a dizer o que pensa no momento certo e da forma correta, tem o talento necessário para se destacar, mas está reprimindo suas ideias por medo de não ser ouvido, se atreva. Poderia ter… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você deixar de lado aqueles pequenos detalhes que sempre percebe no seu parceiro, o relacionamento pode se tornar algo maravilhoso e estimulante e vocês estarão profundamente envolvidos no amor e atividades mútuas.

Dinheiro & Trabalho: Vai querer que as horas passem rápido para sair logo do trabalho. Que isso não tire o foco de suas obrigações. Deixe tudo terminado antes para não ter que trabalhar em dobro no próximo dia. É aconselhável não fazer… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você e seu parceiro viverão momentos de grande prazer e desenvolverão um bom jogo amoroso que os levará ao melhor dos mundos. Porque o amor sem regras ou condições não se preocupa com o resultado final, simplesmente se entrega, servindo e amando.

Dinheiro & Trabalho: Hoje poderia haver algumas tensões ou desacordos em seu trabalho devido a alguns obstáculos comerciais. Deve tirar proveito de sua inspiração e criatividade, para chegar aos seus objetivos. Pode ter algumas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Paixão e grande ternura serão vividas hoje. Está passando por um excelente momento com seu parceiro. Vão procurar maneiras de se divertirem. Na intimidade, os jogos de amor serão excelentes e procurarão todas as maneiras para percorrer novos caminhos de prazer.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe que uma discussão no trabalho estrague seu dia, porque não será para tanto. Quanto menos importância lhe der, melhor será para você e seu ambiente, já que não é conveniente levar para casa o mau humor. Deve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma boa comunicação no casal fará com que este alcance uma felicidade maior. Sempre baseado no amor e na compreensão para que ninguém seja prejudicado ou ameaçado em sua felicidade ou em seus objetivos.

Dinheiro & Trabalho: Neste momento você tem que aprender a ser mais flexível e a agir de maneira muito mais diplomática no trabalho se quiser alcançar seus objetivos e não ter problemas nos diferentes relacionamentos que mantém. Não… Continue lendo o horóscopo d dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O distanciamento no amor está trazendo preocupação para a sua vida, não deixe isso continuar, volte a atrair seu parceiro novamente oferecendo-lhe todo o seu amor e também paixão. Convide-o para um jantar ou um show, devem se dar tempo para estarem e desfrutarem juntos.

Dinheiro & Trabalho: Não se esforce para esquecer os erros que cometeu no passado, é melhor manter as memórias como uma etapa superada, mas que lhe entregaram muito aprendizado. Em geral, você se sentirá muito contente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor está a todo vapor, sua atratividade e poder de sedução serão incríveis e também a felicidade com seu parceiro, já que o relacionamento irá melhorar e será pura paixão e imaginação. É um bom momento para tomar decisões juntos para o futuro.

Dinheiro & Trabalho: Está tendo que trabalhar duro durante esta semana, sendo um período marcado pelo trabalho, não desista de suas expectativas de crescimento. Seu esforço será recompensado com o que merece. Mantenha seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

