Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (06/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (06/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje o otimismo reinará no seu relacionamento. Vocês terão conversas sobre o significado da vida e filosofarão sobre o motivo da existência. Divagar e compartilhar suas crenças será uma experiência enriquecedora para vocês dois.

Dinheiro & Trabalho: Uma circunstância inesperada e positiva surge em sua vida financeira, o que o ajudará a sair de um problema legal ou de uma questão difícil envolvendo dinheiro. Você tem o poder de persistir e hoje pode obter muitos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor envolve você e, se está solteiro e há muito tempo esperando um momento de união com alguém especial, esse momento já está chegando. Hora de deixar fluir, a Lua o ajudará a expressar sua sensualidade ao máximo para conquistar a pessoa que lhe interessa.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho nem sempre será um problema e, menos se você estiver preparado para poder realizar uma série de mudanças que serão favoráveis para crescer. Pode estar esperando alguém para complementá-lo ou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A energia dos astros o induzirá a entender e coincidir de maneira perfeita, quase tântrica, com seu parceiro no campo sexual. Poderão experimentar juntos e ter um tempo em que a fusão de seus corpos também será uma fusão da alma. Isso os deixará um pouco exaustos, mas muito felizes.

Dinheiro & Trabalho: Seu bom desempenho e dedicação são reconhecidos e depois de muito investimento receberá a renda esperada. Você colhe o que plantou e se sente muito estimulado. Um colega de trabalho a quem você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tenha cuidado com uma atitude permanente de desqualificação em relação ao seu parceiro. Toda vez que você não o valoriza, faz comentários irônicos, você magoa os sentimentos dele, prejudica e vai minando o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A situação no trabalho pode ser um pouco estranha devido às políticas da empresa. Hoje não é um bom dia para se envolver em tais assuntos. Tente até evitar participar de conversas a respeito. Isso pode… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Está se sentindo livre sem pensar muito no futuro ou nas consequências de suas ações. Você se deixa levar pelo vento da paixão e procura os prazeres da vida com seu parceiro para tornar seu dia mais feliz e bonito. Verá que tudo está indo muito bem no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A chave para um bom relacionamento no trabalho é cooperação e cordialidade. Se um colega de trabalho ficar distante, tente abordá-lo de maneira amigável e limar as arestas. Não é saudável ter relacionamentos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, você fará uso de todo o seu charme e poder de conquista. O sucesso estará com você, aproveite, é o momento do amor, da ilusão e da alegria, de encontros que causam euforia pelo inesperado, pela pessoa que se aproxima de você.

Dinheiro & Trabalho: Embora atualmente você não tenha os recursos necessários para o seu próprio negócio, poderá fazê-lo se insistir nos seus esforços. Se você pretende atingir uma meta, não permita que terceiros influenciem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está em harmonia com seu parceiro, trabalha com facilidade para que tudo fique perfeito e não dorme nos louros. Sabe que os sentimentos precisam ser alimentados todos os dias. Será um bom dia para ter bons momentos juntos e em família.

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente está ilusionado com um projeto, deve tentar colocá-lo em prática. Se precisar, procure a ajuda necessária. No seu setor existem grandes profissionais que poderão lhe dar uma mão em um determinado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não mude a maneira como você está com seu parceiro devido a problemas gerados por terceiros. Agora, é quanto mais junto vocês devem estar, é a hora da verdade e, como tal, os sentimentos mais profundos devem surgir.

Dinheiro & Trabalho: Esse novo emprego acabará sendo um tipo de expansão da sua vida. Você poderá conhecer novas pessoas e também se sentirá perfeitamente integrado a um grupo que pode acabar sendo o que mais precisa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se tem um parceiro, vai ter um dia fabuloso, no qual passarão bons momentos. Se está solteiro, coloque suas melhores roupas neste dia, porque vai arrasar. Saia com seus amigos, porque vai encontrar alguém especial. Ninguém poderá resistir aos seus encantos.

Dinheiro & Trabalho: Reorganize seu orçamento e sua economia, porque você tem mais do que pensa. A única coisa necessária é um maior controle de suas despesas e você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. Está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não espere que a pessoa que pertence ao seu passado amoroso mude. É verdade que todos nós merecemos uma segunda chance, mas a evidência é esmagadora, não caia nessa armadilha mais uma vez. O amor não prende, ele constrói e liberta.

Dinheiro & Trabalho: Os aspectos planetários fornecem uma energia ideal em seu emprego para organizar e distribuir os problemas relacionados à estratégia e ações concretas. Você verá tudo tão claro que, sem querer, será o capitão do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Este dia é perfeito para se comunicar e estabelecer novos acordos com seu parceiro. Você terá a postura e a clareza interior necessárias para ser direto na descrição de seus objetivos e compreensivo com as respostas da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Em breve, você receberá o dinheiro que esperava e, a partir desse momento, poderá aumentar seus lucros fazendo algo que ainda não havia tentado, mas que será muito bem executado e produtivo. É um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje você não se sentirá feliz no amor, mesmo que tudo dê certo. Você terá que repensar seus objetivos. Ajudem-se mutuamente, uma parte importante de ser um casal não é abandonar um ao outro e sentir-se protegido por ações concretas.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você receberá boas notícias relacionadas a um cliente que esperava há muito tempo. Isso lhe dará a alegria que procurava na forma de parabéns por parte de seus chefes que será lembrado por todos. Tem uma boa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

