Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (06/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (06/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você se sentirá feliz e agradecido por tudo o que tem e por todas as pessoas presentes neste dia de sua vida, especialmente seu parceiro. É um dia em que vai expressar seu amor pela pessoa amada e agradecerá por todos os gestos de apoio e carinho que recebeu.

Dinheiro & Trabalho: Para sua economia, os astros preveem uma reorganização de todas as suas finanças. Preste atenção especial à economia de sua casa e tente liquidar contas se tiver dívidas pendentes. Por outro lado, no campo laboral… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você estiver em um relacionamento, provavelmente será muito atencioso e protetor com seu parceiro. Isso será bem recebido pela outra parte. O romantismo mudou: vocês dois estão mais afetuosos e se dedicam mais palavras bonitas. Estão no seu momento de paixão.

Dinheiro & Trabalho: Sua zona de criatividade e empreendedorismo andam de mãos dadas. E, provavelmente, o universo o levou a um trabalho independente, onde você pode explorar sua criatividade e habilidades inatas. O projeto que iniciou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Aproveite se você tiver um tempo livre neste dia encarar assuntos de amor desde um ponto de vista mais agressivo. Qualquer iniciativa será bem-vinda. Isso o levará a conversar com seu parceiro com muita sinceridade. Tudo é favorável para vocês dois fazerem críticas construtivas.

Dinheiro & Trabalho: Você tem um sexto sentido para poder tirar o máximo desempenho no seu dia de trabalho. Saberá como investir seu tempo muito bem, aproveitando a rentabilidade máxima de seus contatos. Será muito eficaz, especialmente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É importante que você procure a versão mais autêntica de si mesmo e que ela se manifeste no seu relacionamento amoroso. Se todos os dias seu parceiro e você fizessem o que realmente sentem e acreditam, tudo seria muito melhor.

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma ampla gama de oportunidades para ganhar dinheiro, mas seu trabalho será neste dia para discernir aquelas que são realmente interessantes. Para alcançar os melhores frutos, deve dedicar muitos esforços… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Espere passar um dia fantástico, graças aos bons aspectos que existem entre o seu planeta dominante e o grande planeta da boa sorte, Júpiter. Isso acontece em sua área relacionada à intimidade e, portanto, você terá a chance de passar um dia quente e emocionante com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Ler as páginas da sua agenda pode ajudá-lo a avaliar as tarefas que vêm nos próximos dias. Há muito o que fazer em relação a parcerias ou dinheiro em conjunto. Confiar à outra parte toda a responsabilidade não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Continua este dia com as boas energias das estrelas, pelo menos, no que tem a ver com seu relacionamento. Vênus garante uma harmonia sem brigas. Tudo vai acontecer como planejado. E se surgir alguma surpresa, você saberá valorizá-la de maneira positiva.

Dinheiro & Trabalho: Perto de você, existem rumores sobre novas maneiras de ganhar dinheiro. Pode até receber uma proposta de negócios onde aparentemente tudo é lucro. O mais confortável é, sem dúvida, ficar exclusivamente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O aspecto harmônico dos astros lhe proporcionará momentos muito ternos e especiais com seu parceiro, especialmente no campo sexual. Ambos gozarão de maior proximidade e ligação espiritual. É um bom momento para falar tudo o que você admira e gosta da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Ultimamente, o dinheiro se acumula e desaparece da sua conta corrente. Se você olhar o gráfico, parece que está enfrentando um projeto de montanha-russa. Felizmente, conseguiu gastar sem se preocupar mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As estrelas preveem um dia em que será invadido por um sentimento de tranquilidade e fluidez no relacionamento amoroso. Tudo está no lugar e você se sente satisfeito onde está e ao lado dessa pessoa especial. Receberá muitas mostras de carinho. Aproveite.

Dinheiro & Trabalho: No campo econômico, um encontro casual com alguém que possui informações financeiras o ajudará a melhorar seus recursos. Você deve usar a diplomacia para alcançar bons acordos. No campo profissional, continuará… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os astros preveem que hoje estará muito focado no seu relacionamento. Você quer compartilhar momentos de alegria e diversão com seu parceiro e família. Desejará explorar novas formas de prazer sexual com a pessoa amada. A intimidade ocupará um lugar muito importante no casal ao longo do dia.

Dinheiro & Trabalho: No aspecto econômico, seu objetivo é fortalecer sua renda, especialmente através do dinheiro proveniente do seu trabalho. Com esse objetivo, é muito provável que você trabalhe mais horas que o normal. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A Lua o leva a se conectar com os prazeres sensuais e as emoções vivas com a pessoa que tanto ama e que toca suas fibras mais íntimas. O desejo e o prazer se unem para dar lugar a um sentimento de amor maior. É uma boa oportunidade para alcançar o encontro das almas que tanto deseja.

Dinheiro & Trabalho: Você está passando por um momento astral de grande leveza em relação à economia e assuntos financeiros. Quase tudo o que você propôs nos últimos dias flui e parece perfeito. Está vivendo um tempo de grande… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A previsão de amor para hoje fala de uma maior maturidade quando se trata de lidar com o relacionamento amoroso. Agora você sabe muito bem o que deseja e o que não, e isso será projetado em seu relacionamento. No final, vocês chegarão a um acordo e a paz será restaurada.

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, talvez você tenha relaxado demais devido ao tempo de abundância que viveu até agora, mas lembre-se de que o dinheiro, se não for bem administrado, pode voar muito rápido. Quanto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está iniciando um ciclo de evolução no qual a telepatia é possível, e até vê a possibilidade de se comunicar além de espaço e tempo com seus entes queridos. A paixão pelo seu parceiro será mágica. As fantasias encontram uma janela de oportunidade a ser realizadas.

Dinheiro & Trabalho: À tarde, as atividades relacionadas ao emprego e serviço serão mais estimuladas e você poderá alcançar seus objetivos do dia de maneira agradável e simples. A comunicação será reforçada pelos planetas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

