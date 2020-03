Horóscopo do dia | Previsões de hoje (06/03) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta sexta-feira (06/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você está pensando em fazer algo diferente e mais audacioso com sua vida amorosa, não pare e pergunte ao seu parceiro se concorda, porque a vida em comum é enriquecida quando a comunicação se aprofunda e novos opções são abertas para desfrutar melhor.

Dinheiro & Trabalho: Você entra na trilha do sucesso quando se trata de finanças. Aproveite o seu bom momento para materializar as ideias que devem garantir seu futuro. Há momentos muito positivos que começam a aparecer em sua área… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você adora a beleza e o conjunto da obra, mas não cometa erros no amor, ela é uma pessoa muito interessante, mas não é a pessoa certa para você, por mais virtudes que você atribua a ela. Seja racional, pense bem, não se deixe enganar pelas aparências.

Dinheiro & Trabalho: Você gosta de estabilidade financeira, de estabelecer acordos comerciais bem-sucedidos, mas para manter isso ativo, precisa conhecer as pessoas certas nos lugares certos, que façam parte de uma rede de contatos que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quando se trata de amor, você tem uma curiosidade e facilidade em atrair olhares por onde passa que nem você percebe. Sua maneira de ser é única e se você está olhando para outra pessoa com a intenção de conhece-la mais profundamente, deve dar-lhe uma chance.

Dinheiro & Trabalho: Os problemas financeiros começam a desaparecer e hoje você terá a chance de recuperar e encontrar soluções ótimas em relação a uma situação específica que durante esta fase tenha causado ansiedade e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Prepare-se para encontrar-se novamente com alguém do seu passado, a alegria que sentirá por isso, você não imagina. Até hoje, você não achava que essa pessoa ainda fosse tão importante para sua vida, mas assim que a viu…

Dinheiro & Trabalho: Há no seu panorama um crescimento econômico meteórico, sempre que adote medidas sensatas para cuidar bem do seu dinheiro e avaliar muito bem as oportunidades que surgem para tal. Antes de partir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você gosta de amar e ser amado, faz de tudo pela pessoa que ama e em algumas coisas cede para agradar a agradar, mas ceder para não perder, é algo que vai engessando você e de certa maneira o faz viver a vida da outra pessoa e não a sua. Pense nisso. Amor é uma troca.

Dinheiro & Trabalho: Há perspectivas muito reais de você realizar mais de uma viagem de negócios que, além de boa renda, proporcionarão algumas horas de lazer. Uma boa ocasião para estabelecer vínculos profissionais com pessoas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se seu relacionamento acabou, de certa maneira esfriou, o que levou o outro a tomar essa atitude, deixe ir e nesse caso, não fique implorando ou sofrendo dias a fio por causa disso. Pense, aprenda, dê volta a página e refaça a sua vida. Há um novo amor esperando por você.

Dinheiro & Trabalho: A compensação financeira por tudo aquilo que passou já está a caminho. O sucesso será alcançado lutando, não se deixando vencer pelos problemas e se você fizer bom uso de seus conhecimentos e inteligência, poderá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Chegou o momento de dizer a alguém o quanto se importa e gosta dele. Mesmo que você esteja muito interessado nessa pessoa e com medo de perder a chance de conquistá-la, você não deve apressar as coisas porque isso geralmente faz com que tudo acabe mal.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças começa um período muito interessante em que você terá a oportunidade de assumir um projeto paralelo que pode se tornar sua fonte principal de renda. Estágio muito positivo também no trabalho. Para continuar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mesmo que você se sinta muito atraído por alguém que conheceu agora, não tome decisões precipitadas, você pode se arrepender. Dependerá de você que ninguém saia machucado. Faça a coisa certa para não ter que viver com remorsos ou arrependimentos.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você terá a possibilidade de equilibrar suas contas. Sua visão do futuro lhe permite agora alcançar uma situação estável. No trabalho, você tem que dar mais sustento e agilidade a certas conclusões… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor hoje pode proporcionar surpresas agradáveis, mas é claro que essas surpresas geralmente não chegam calmamente. É preciso agir com discrição, mais ainda porque se trata de uma pessoa que você gosta e que faz você se sentir feliz e amado.

Dinheiro & Trabalho: Assuma com seriedade e responsabilidade o desenvolvimento de certas diretrizes para definir um futuro profissional sólido. Não fique pensando o tempo todo que o trabalho dos outros paga mais e é superior ao seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Talvez hoje seja um dia para lembrar, quem sabe poderia começar um relacionamento que o leve a fazer coisas inimagináveis com alguém que gosta. Portanto, arrume suas coisas e vá em busca de uma aventura junto com ela, vá viver a vida e o amor.

Dinheiro & Trabalho: Começa hoje um excelente período de desafios profissionais que o levarão invariavelmente à prosperidade. As previsões de sucesso serão maiores se puder encarar esses compromissos com a energia certa. Se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje receberá algumas mensagens inesperadas e ao mesmo tempo surpreendentes vindo de alguém que jamais mostrou sentir algo por você. Talvez seja o momento de você assumir a iniciativa, porque arrisca a ficar apenas nessa troca de belas mensagens.

Dinheiro & Trabalho: Para ter uma renda extra permanente, você deve se concentrar na conclusão de um projeto e estudar cuidadosamente os detalhes sem deixar nada de fora. O tempo extra que você investe hoje nessa atividade lhe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje começa um período muito favorável no amor, por isso, aproxime-se de quem gosta e faça um convite. Neste dia, não se esconda em seus próprios medos. Crie coragem e abra seus sentimentos com ela, assim, você encontrará felicidade nesse alguém que tira seu sono já há algum tempo.

Dinheiro & Trabalho: Fique atento porque a oportunidade de trabalhar no que realmente gosta vai se apresentar. O começo não será fácil, mas valerá a pena e antes de que tenha tempo de sentir o peso da responsabilidade já verá seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

…

Leia também:

Rose Miriam anexa fotos íntimas ao processo na briga por herança de Gugu; veja imagens

IBGE abre 200 mil vagas temporárias para o Censo 2020

Tabata Amaral defende distribuição gratuita de absorventes

Preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho é envolvido com empresa de Barueri suspeita de pirâmide financeira