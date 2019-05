Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (06/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 6 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Hoje você tem sua audição sensibilizada. Use-a em seus relacionamentos, sinta a respiração da pessoa amada, você descobrirá as partes que a iluminam. É importante prestar atenção ao prazer, é muito bom descobrir o que a outra pessoa gosta.

Dinheiro & Trabalho:

Não gaste dinheiro em algo que você realmente não precisa, esse dinheiro será útil para cobrir um evento imprevisto com o qual você não contava, mas que não vai desmoronar seu orçamento, apenas saiba

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A harmonia geral deste dia pode ser muito útil para encontrar mais espaço para paixão e amor. Não espere mais e procure em lugares diferentes a pessoa certa para desfrutar uma vida juntos, porque é um bom momento para começar um romance.

Dinheiro & Trabalho:

Chega a hora de recuperar o dinheiro e estabilizar sua situação financeira novamente. Mantenha a calma e seja paciente. Sua atitude positiva pode não resolver todos os seus problemas agora, mas

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Mude sua rotina de amor, não seja repetitivo, inove, descubra, experimente. Procure sugestões na internet. Cumpra essas fantasias que pairam em sua cabeça. É bom deixar de lado a vergonha e certos tabus, desde que seja com respeito e carinho.

Dinheiro & Trabalho:

Você não precisa gastar mais para provar quem você é. Seja você mesmo e faça as pessoas valorizá-lo pela forma como você é e não pelo quanto gasta ou pelo que tem. Hoje é o melhor momento para canalizar

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tenha cuidado com o que você diz ao seu parceiro num momento de raiva. Não é um bom dia para você falar demais, você tem grandes possibilidades de dizer algo que pode doer. Reserve-se para o silêncio hoje e ouça mais.

Dinheiro & Trabalho: Vá em frente e invista no mercado de ações. Hoje é um dia auspicioso para você começar sua aventura na bolsa de valores. Hoje você deve receber um agradecimento de seus superiores pelo excelente

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não importa o quanto você esteja acompanhado, por momentos você se sente solitário. Você precisa de mais alegrias relacionadas a amor e sentimentos. Procure novas experiências, não deixe que os tabus ou a vergonha o dominem.

Dinheiro & Trabalho:

É o seu dia de sorte quando se trata de dinheiro. Aproveite este momento para investir parte de seu dinheiro ou fazer uma aposta. Você tem muitas possibilidades de aumentar consideravelmente

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Precisa de uma conversa sincera com seu parceiro. É necessário eliminar asperezas e resolver problemas do passado. Tenha cuidado porque a conversa pode aumentar de tom rapidamente. Dar um tempo quando achar necessário e ser paciente, é conveniente hoje.

Dinheiro & Trabalho:

Se você não começar a dar o máximo que deve e pode no trabalho, você pode ter problemas no futuro. Depois de um tempo em que a sua vida pessoal tem sido afetada grandemente devido à sua atitude no

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Faça um presente inesperado para a pessoa que você ama tanto, você receberá mais do que o esperado. Bom tempo também para abrir e discutir problemas, mas tenha cuidado, porque a conversa pode se transformar em uma discussão séria com facilidade.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá um aumento, isso o pegará de surpresa, mas tenha cuidado porque o dinheiro pode sair facilmente de suas mãos. Você tem que estar mais ciente do que custa para ganhá-lo e como é ruim quando

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você se sente um pouco sobrecarregado por algumas questões relacionadas ao amor que o preocupam. Você terá que conversar com alguém de confiança ​​para trocar ideias. Não é um bom dia para solteiros ir à procura de um amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá dinheiro de uma maneira inesperada, por isso não se surpreenda se estiver andando pela rua ou em algum lugar que você visitar. Fique atento para que aconteça na frente do seu nariz. Hoje não confie

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Calma e tranquilidade em tudo relacionado ao amor e sentimentos. De qualquer forma, é um dia perfeito para se abrir mais e expressar o que se sente, mas não apenas em palavras. Essa é a chave, procure novas maneiras de expressar seus sentimentos, o dia é ideal.

Dinheiro & Trabalho:

Não seja tão mesquinho. Hoje é um bom dia para compartilhar parte do seu dinheiro com as pessoas que gosta. Nesta vida você tem que ser grato, convidar alguém especial ou dar-lhe um presente que não é

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje à noite é especial para desfrutar com o seu parceiro e dizer a ele o quanto você o ama. Aproveite esta oportunidade para deixar seus sentimentos claros. Deixe seus instintos governarem suas ações e nutrir esse belo relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Falar com os outros não custa dinheiro. Então, abra-se mais e pare de desconfiar tanto das pessoas, ter dinheiro não faz de você uma pessoa intransponível. Nem todo mundo vem até você por interesse. No local de

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você precisa experimentar, viver novas emoções e sensações. Faça uma viagem romântica, esqueça a rotina, a cidade, você precisa relaxar e aproveitar seu parceiro novamente. Para os solteiros também vale sair da rotina para encontrar alguém diferente.

Dinheiro & Trabalho:

Não se desespere, porque por esses dias você receberá uma renda inesperada. Gerencie bem esse dinheiro e aproveite-a para começar a economizar para imprevistos que sempre surgem. Durante o dia de

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Bom momento para iniciar um novo relacionamento ou fortalecer o que já existe. Desejos renovados permitirão que você experimente novas sensações. Deixe-se levar pelo prazer, pela paixão e fale sobre seus desejos mais íntimos com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Você está muito perto da porta da prosperidade e você não terá que esperar muito. Você receberá uma notícia extraordinária que irá surpreendê-lo e que lhe dará uma grande oportunidade de progredir no