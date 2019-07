Horóscopo do Dia | Previsões de hoje, 06/07, para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado, 06 de julho de 2019. Confira as previsões dos astros para o seu signo hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está em posição de alcançar a felicidade e o amor pelos quais anseia. Você tem tudo o que precisa para conquistar essa pessoa, mas precisa melhorar sua percepção de seus sonhos e ilusões com relação ao que é real e possível.

Dinheiro & Trabalho: Um pouco de paciência não será de todo ruim neste período em que algumas coisas parecem estagnar, especialmente no campo financeiro. A boa notícia é que você está entrando em um ciclo favorável e em pouco… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Novos sentimentos abrirão a porta da esperança, eles serão a restauração do amor em sua vida. Viva e sinta o que quiser por essa pessoa que você gosta, não se deixe levar pelos comentários de terceiros.

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade chega às suas portas de uma maneira não convencional e com nuances algo surrealistas. Em um sonho premonitório, há sinais sobre números ou outras coincidências que o ajudarão a encontrar soluções… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você ainda não resolveu todos os problemas pendentes no amor. Depois que tudo tiver sido esclarecido e as decisões tomadas, você só poderá pensar na chegada de uma nova pessoa em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Para mudar a sua situação financeira atual, aplique sua magnífica experiência tirada de circunstâncias semelhantes anteriores e você verá como tudo funciona a partir de agora. Não se deixe levar por sentimentos negativos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para encontrar o amor, concentre-se na qualidade e não na quantidade. Adotar uma postura com perguntas fúteis, vazias e sem conteúdo nunca convencerá quem quer que valha a pena. Seja mais natural, seja você em ação, agrade pela espontaneidade.

Dinheiro & Trabalho: Seu negócio está indo bem, mas para torná-lo ainda melhor você precisa separar bem os limites e não se envolver romanticamente com seus parceiros em questões econômicas. Suas decisões associadas ao… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Qualquer oportunidade que surja, tendendo à melhoria do relacionamento, deve ser aproveitada. Para que você não se arrependa depois de não ter dado o próximo passo para retomar sua felicidade, a vida não espera, o amor também não.

Dinheiro & Trabalho: Se você está pensando em comprar algo de grande valor, não decida pela primeira opção que surge porque hoje você está no estilo do comprador compulsivo e pode perder dinheiro ou não obter certos benefícios… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não se apegue a um impossível no amor. Você não pode continuar a levar frustrações que não correspondem a você, uma vida melhor é possível. Você tem que sair para o mundo, enfrentar até o que você mais teme, só assim é que algo de novo na sua sentimental vai acontecer. Prepare-se para isso. Cultive seu corpo e mente.

Dinheiro & Trabalho: Tenha suas malas prontas e seus documentos, a fim de evitar que você seja surpreendido com a possibilidade de uma viagem de negócios ou uma curta viagem para outra cidade perto do lugar onde você mora e que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ambos devem injetar entusiasmo no relacionamento, não desistir. O amor é possível entre os dois, continuar juntos ainda é uma opção viável, mas você terá que procurar a luz que ilumina seu caminho como um casal.

Dinheiro & Trabalho: Siga seus planos e ideias para a sua vida financeira como tem sido feito até agora. Quando você conseguir algum dinheiro extra, pague seus compromissos, poupe e invista, nessa ordem, por menor que seja o valor. Se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você sente que não merece o que você tem no amor e isso pode ser verdade. Mas essa convicção não será suficiente para acabar com a sua solidão. Você precisa ser mais receptiva, sair um pouco mais e não ficar fechada entre quatro paredes.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um bom período de crescimento econômico que vai permitir que você saia muito bem de situações difíceis, mas você ainda não atingiu o grande momento que vai mudar sua vida e que se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Opor-se aos desejos do outro apenas os distanciará, e é isso o que vocês menos precisam agora como um casal. O amor é baseado em muitas coisas, entre elas, respeitar sonhos e ilusões, faça isso e o relacionamento enriquecerá a ambos.

Dinheiro & Trabalho: Aparecem diferentes opções diante de você, que deve ir analisando seriamente e com cuidado a partir de agora, a fim de selecionar aquela que melhor atender você, a chance de ganhar um bom dinheiro é real, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A paixão parece não existir mais em seu relacionamento amoroso. Tente recuperar o que você tinha antes. Se você está solteira, não se desespere, isso só leva a escolhas erradas. Aja com calma, circule por lugares novos com gente diferente e positiva.

Dinheiro & Trabalho: Assuma uma atitude positiva diante de contratempos. Embora existam problemas econômicos, o que você mais precisa é uma boa dose de paciência e o que está acontecendo tem a ver com certas circunstâncias… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está se enganando no amor por causa da sua imaginação e ilusão fácil. As coisas estavam claras desde o começo com essa pessoa, não havia razão para acreditar de outra forma, a vida continua e é isso.

Dinheiro & Trabalho: Um dos maiores segredos da paz de espírito é que você sempre tente manter um pouco de dinheiro para tê-lo como apoio em caso de emergência. É difícil, é claro, porque muitas vezes não é suficiente para o essencial, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para o amor dar frutos, é necessário que o casal seja entendido como um projeto comum. O compromisso e a criação de bons sentimentos são essenciais para o crescimento saudável do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Guie-se pela sua intuição e faça as coisas do seu jeito, diretamente, e de maneira ágil, mas ao mesmo tempo com mais tato para que seus parceiros de negócios ou as pessoas que têm a ver com você e o dinheiro não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

