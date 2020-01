Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (07/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (07/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Durante todo este dia, os nativos de este signo que estão em um relacionamento de casal desfrutarão de ótimos momentos, podendo fazer coisas novas. É possível que os nativos solteiros sintam desejo de manter relacionamentos sem compromisso e, portanto, sejam evasivos e emocionalmente distantes ao mesmo tempo que muito sensuais.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Chegarão notícias excelentes para você em torno de dinheiro. Se estava esperando respostas para participar de projetos comerciais inovadores, este é o seu dia. Muitas ideias comerciais podem vir à sua mente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A previsão para hoje, no campo do amor, fala da possibilidade de planos e compromissos concretos. Hoje, tanto os solteiros quanto os que estão em um casal têm a oportunidade de dar outro passo. Em relação ao ambiente familiar, uma reunião levará à reconciliação entre parentes que estavam brigados. Sua atitude nesta situação será crucial.

Dinheiro & Trabalho:

Quanto à previsão econômica, embora você possa receber um dinheiro que não esperava nestes dias, é muito provável que vá embora tão fácil quanto chegou. É um tempo de despesas, mas que você deve vigiar para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No campo do amor, você continuará com a linha que vem seguindo. Se decidiu renovar seu relacionamento com novas mudanças e experiências conjuntas, a atmosfera será muito melhor. Se você é solteiro, nesta semana poderá conhecer a pessoa certa para formalizar um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

É melhor você realizar uma série de mudanças significativas em questões financeiras. Nem sempre deve ser você quem paga tudo. Pelo contrário, distribua as despesas com os outros antes que seja tarde. Não merece uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Sua vida sentimental volta a ter uma velocidade interessante. Terá pela frente um bom dia para declarar seu amor, esteja você em casal e quer que seu parceiro se apaixone novamente por seu ser, ou seja uma pessoa solteira que está começando a gostar de alguém.

Dinheiro & Trabalho:

As influências de este dia fazem com que você olhe para trás, pois alguns erros cometidos no passado estão querendo reaparecer. Por isso, não estará com vontade de fazer nada arriscado com seu dinheiro, você defende a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Para quem está comprometido, o dia promete momentos muito bons e românticos com o parceiro. Se você é solteiro, terá uma surpresa. Alguém que viveu em seu coração irá lhe pedir uma segunda chance, porque entendeu que você vale muito e que ele nunca deveria ter deixado você escapar.

Dinheiro & Trabalho:

Você é um signo bastante desconfiado, nada lhe parece correto em questões de trabalho ou de dinheiro, e tem a sensação de que uma série de alianças estão sendo traçadas em torno de você e que não estão lhe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A lua entrou na área do casal e, portanto, é possível que se sinta inclinado a estar em sintonia com o seu parceiro além do normal. A sexualidade está exacerbada pela projeção da luz solar em sua área de intimidade. A influência de seus hormônios em sua vida será aumentada mais do que nunca. Aproveite e tenha bons momentos com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

A semana está um pouco complicada em relação aos movimentos financeiros. Se você está olhando a sua economia com os olhos de uma criança há muito tempo, é hora de crescer e tomar medidas mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Neste dia, terá a sensação de que, aconteça o que acontecer, algo deve mudar no relacionamento de casal. Você tem sede de novidade e o contexto astral não deve decepcioná-lo. Merece isso depois dos esforços que fez para mudar e ser a melhor versão de si mesmo para o seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

O céu desenha um clima muito bom na sua empresa. Em um trabalho de equipe as impressões e opiniões de todos adquirem muita importância. Chegando todos a um consenso, poderão alcançar a meta traçada. Uma boa notícia… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não tente despertar o ciúme do seu cônjuge, pensando que assim ficarão mais juntos. Você está brincando com fogo e a queimadura já está perto. O ciúme é uma tática muito perigosa para fazer com que seu parceiro ouça você e muito mais com esse clima astral, que pode gerar reações devastadoras e duradouras. Tenha cuidado.

Dinheiro & Trabalho:

Uma reforma que você contratou em sua casa atrasou mais do que o esperado e coloca em risco os planos da sua viagem. Queria que tudo fosse perfeito para vestir uma casa nova antes de sair e tem medo de que não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Para fazer com que a pessoa amada preste mais atenção em você, simplesmente sente-se na frente dela, pegue suas mãos e esvazie tudo o que se acumula em seu coração. O solteiro terá nesta semana a chegada espontânea em sua vida de um grande amor à primeira vista.

Dinheiro & Trabalho:

Você espera alcançar a materialização de um de seus projetos profissionais, desde que tenha o conhecimento certo e opte por caminhos realistas o conseguirá. O sucesso em tudo que você fizer será… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Aqueles que estão em um relacionamento, se não conseguirem ver as coisas da perspectiva do aprendizado e da evolução, cairão no confronto infrutífero. Discutir para ver quem está certo não os levará a nada. Por outro lado, os solteiros do signo, uma vez que decidiram se abrir para os outros e confiar na vida para encontrar o amor, não haverá como detê-los.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação às suas finanças, hoje você terá outras preocupações para resolver que levarão tempo para se dedicar a esse aspecto da sua vida. No entanto, não será um problema, pois agora você tem renda suficiente. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Está sendo uma semana especial para você. A sensibilidade fica em primeiro plano enquanto aguarda os encontros com seu parceiro e com a família. Deseja que a compreensão do que você sente e faz seja completa por aqueles que vivem dentro do seu coração.

Dinheiro & Trabalho:

Embora as despesas do final do ano exorbitaram seu orçamento, você pode manter um certo equilíbrio sabendo compensar as necessidades com inteligência. No trabalho é um momento bom para a colaboração e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Aqueles que estão em um relacionamento de casal perceberão como seu parceiro, além de ter sua individualidade, se converteu sem perceber, em uma caixa de ressonância de suas próprias emoções. Juntos, vocês podem vibrar em harmonia. Os solteiros, por sua vez, nesta semana o amor os visitará.

Dinheiro & Trabalho:

Quanto à sua economia, a previsão de hoje indica que algumas dicas malsucedidas podem levar você a perder uma pequena quantia de dinheiro, nada com o que se preocupar, mas tenha cuidado com essas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

…

Leia também: