Horóscopo do Dia: previsões de hoje (07/01) para o seu signo

Leia as previsões para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (07/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com certeza ter a pessoa certa ao seu lado é algo que logo vai acontecer. Se conseguir com que essa pessoa lhe mostre um caminho para que você declare seus sentimentos, você terá…

Dinheiro & Trabalho: Todos os assuntos e negócios relacionados a bens materiais serão muito positivos neste início de ano. O lado profissional e a vida econômica mostram grandes possibilidades de encontrar soluções perfeitas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vá com calma no amor e tenha muito cuidado, porque você tende a confundir algumas coisas. Isso pode causar inseguranças emocionais e se você estava um pouco ansioso por não entender…

Dinheiro & Trabalho: A partir desta jornada os astros preveem para o seu campo financeiro um momento de grande dinamismo, em que sua vida profissional e tudo que se relacione ao dinheiro será muito útil e produtiva. A influência… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Pare de sofrer e deixe para trás seu passado amoroso, é a única maneira de dar possibilidades ao amor no presente. Por isso, que diante de uma nova pessoa que vai cruzar o seu…

Dinheiro & Trabalho: Pode não acreditar, mas os problemas financeiros começam a desaparecer e rapidamente você terá a chance de recuperar e encontrar soluções ótimas em relação a uma situação específica que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua vida relacionada ao amor estará composta de uma maneira boa, portanto não atraia nada de negativo ao seu presente hoje. Uma fonte de energia interna o motivará a tomar.

Dinheiro & Trabalho: Um processo iniciado no ano passado no trabalho começará a tomar forma. O seu carisma será a causa do sucesso desta missão profissional, que também será decisiva para a sua carreira. Muito em breve… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida amorosa muda de maneira positiva. Se sentira atraído por alguém, você estará no caminho certo, mas inquieto devido a que tudo estará no ar. Não crie cenas de ciúme, mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Na sua vida profissional e financeira, o que deve começar agora é uma onda de prosperidade, então é o momento de você deve avaliar seu futuro e ser muito forte para resistir à tentação de incorrer em… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor em sua vida está tomando um rumo positivo, colocando-o na posição em que você deseja e que sempre sonhou. Esse ciclo que está se abrindo à sua frente com alguém que você…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho como um todo está altamente favorecido e, mesmo que você esteja trabalhando em casa, se sentirá muito animado e feliz, saberá que o que faz será muito reconhecido. Mesmo assim, ouvirá comentários… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua vida em tudo que se relaciona ao romance se transforma positivamente. Alguém novo aparece em sua vida e você percebe que está começando a se interessar seriamente por essa…

Dinheiro & Trabalho: Tenha fé porque o sucesso nas finanças é visível, você chegará muito longe graças a um novo ciclo que se aproxima de seu signo e aproveitamento das oportunidades. Siga o mesmo caminho, porque… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua intuição o conduzirá e reafirmará o que você já espera para os próximos dias. Se você está sozinho agora, é possível um encontro com alguém que, desde o primeiro momento, o…

Dinheiro & Trabalho: O bom de tudo é que o dinheiro bate à sua porta. Nesse período, o dinheiro flui constantemente, por isso tente manter um registro de tudo o que sai e entra para ter um melhor controle. Aproveite esse bom… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você vai se interessar por alguém, mas seu pessimismo fala mais alto. Sua atitude facilitará muitas coisas no amor. Mantenha-se ativo, mantenha-se interessado e atraente. É possível…

Dinheiro & Trabalho: O momento é de progresso profissional, por isso, observe atentamente os eventos dos últimos dias. Não se sinta como se o mundo acabasse ao ver algumas decisões sendo adiadas, é algo temporário, mas não… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Lindo é que sua vida amorosa florescerá e um encontro com uma pessoa que até pouco tempo lhe era apenas um relacionamento profissional ou de amizade inesperadamente se torna…

Dinheiro & Trabalho: Com certeza é o tempo de crescer, por isso, olhe ao seu redor e você descobrirá oportunidades, mas não seja impaciente, estude-as, analise suas despesas e orçamento, recursos e limitações e aja com… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A partir de agora surpresas surgirão que o levam a uma ação imediata em sua vida amorosa e se houve situações que o confundiram com essa pessoa, agora você sabe o que fazer…

Dinheiro & Trabalho: Um novo período de muitos desafios e gratificações. O trabalho pode começar novamente a toda velocidade, com algumas mudanças, isso sim, começando pelo local onde você está, até o lugar onde… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Controle sua ansiedade, tenha um pouco mais de calma ao se aproximar da pessoa que deseja conquistar. Sim, ela gosta de você, mas espera afeto e ternura em sua abordagem. Você sabe…

Dinheiro & Trabalho: Até que enfim oportunidades incomuns que surgem como do nada o colocarão no caminho da fortuna, siga essa trilha que o sucesso é garantido. Chegará a sua hora da prosperidade financeira muito em… Continue lendo o signo Sagitário

