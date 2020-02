Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (07/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (07/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se houve problemas, discussões, não deixe o orgulho impedir você de ser feliz. Faça o que seu coração ditar e você terá sua recompensa em uma noite de amor e paixão. Serão dias de muitas aventuras alegres do coração. Sutileza seria sua melhor opção agora.

Dinheiro & Trabalho: Novas portas e estradas estão sendo abertas, onde suas habilidades e talentos brilharão e serão reconhecidos. Crescimento profissional à vista. Novas responsabilidades são apresentadas e você as… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Evite ações imprudentes que afetam o futuro do seu relacionamento amoroso. A impulsividade não tem lugar, uma atitude serena será mais útil. Se você não medir suas palavras, poderá ofender quem ama e prejudicar a felicidade dos dois.

Dinheiro & Trabalho: Você começa a recuperar suas economias. Não se esqueça da crise pela qual passou, gerencie adequadamente seus recursos, não perca a serenidade na hora de lidar com dinheiro. Você terá uma oportunidade interessante… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje você notará que uma certa euforia envolve você, aproveite. É um dia de surpresas em sua vida amorosa, porque você descobre algo de alguém que não imaginava, mas que a faz feliz porque indica um relacionamento que tem todo o potencial de acontecer como algo sério.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está caminhando em sua direção de diferentes maneiras, uma delas é através de uma atividade que não tem a ver diretamente com o seu emprego atual, mas, em certa medida, está relacionado a ele. Em breve proporão uma nova responsabilidade que pode inicialmente impressioná-lo… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O movimento cósmico que agora envolve seu signo o ajudará a entrar em contato com pessoas bonitas a quem você influenciará com sua atitude. Sua presença será um centro de atração aonde quer que você vá, e você se aproximará do seu futuro amor.

Dinheiro & Trabalho: Você está recebendo intensas influências planetárias durante esta fase do primeiro trimestre do ano e poderá aumentar sua renda de uma maneira surpreendente, pois serão apresentados bons negócios e oportunidades… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Este é um daqueles dias em que você se perguntará se está fazendo tudo que pode para conquistar quem gosta. O bom é que esta fase do mês traz um despertar ao seu mundo emocional e inspira você a abrir seu coração e, a vida em troca, lhe dará surpresas agradáveis.

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de movimento monetário intenso, portanto, não se preocupe e o dinheiro ainda não aparecer porque ele está vindo direto para suas mãos. Você é extremamente inteligente e versátil e se você aplicar… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não desanime por aqueles que se aproximam de você para falar mal de quem você ama, nem permita tal liberdade. Analise sua vida sentimental hoje e deixe de lado atitudes ciumentas. Antes de se deixar envolver por desconfianças leia nos olhos do ente querido e obterá a resposta.

Dinheiro & Trabalho: O progresso econômico tende a ser dinâmico e envolve sua aura com uma intensa projeção financeira que o ajudará a ganhar o que precisa, realizando algo que até agora estava além do seu alcance. É possível que hoje… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida amorosa está entrando em um ciclo promissor, mas há pessoas que invejam sua felicidade e tentam incomodá-lo com comentários negativos. Não preste atenção, se distancie delas e viva todo dia um caso de amor com quem você gosta e lhe faz feliz.

Dinheiro & Trabalho: Você vai ficar no meio de um processo de crescimento econômico em um projeto paralelo, talvez um pouco lento, mas seguro e eficaz ao máximo, ao mesmo tempo está prestes a recuperar algo que já teve, e que voltará… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Arriscar e mudar devem ser seus principais conceitos no amor. Se você não modificar seu comportamento radicalmente, a situação será a mesma, analise e assuma seus erros, será o primeiro passo para a felicidade ao lado de quem você gosta.

Dinheiro & Trabalho: Os próximos serão dias de surpresas em sua realidade financeira. Uma reunião com pessoas vinculadas aos negócios promete ser muito produtiva e benéfica se você não perder a oportunidade quando ela surgir. Tudo… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor verdadeiro, a harmonia, paz e uma sensação de felicidade inundam você. Suas escolhas estavam corretas, você soube optar pela melhor opção no amor. Agora é só uma questão de esperar, dedique um tempo a cortejar essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você alcançará seu objetivo principal, o sucesso estará com você. Sua habilidade e visão de negócios lhe darão a segurança necessária para seguir em frente. Não importa o quão longe o objetivo pareça… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não culpe ninguém pelo que aconteceu no amor, você sabia que seu parceiro não iria gostar da sua atitude com relação a outra pessoa. As coisas podem melhorar, mas se você precisa entender que o respeito por ele e por você mesmo é a base do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Começam a aparecer os bons resultados em finanças. Sua situação começa a melhorar graças à intervenção de pessoas que não apenas acreditavam em sua visão, mas também participaram ativamente dela… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você insiste em seguir os mesmos caminhos errados do passado no amor. Seu parceiro espera e deseja que você assuma certas responsabilidades. Não mostre imaturidade, em um relacionamento sentimental você não deve fugir do que é essencial e impostergável.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa estar mais ganas e cheio de vontade pelo sucesso financeiro. A falta de ambição e conformismo não lhe renderá dinheiro, é hora de agir e ir atrás de oportunidades reais de sucesso. Sucesso num… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor, você é vítima de expectativas exageradas com relação à pessoa que gosta e que ao mesmo tempo idealiza. A insatisfação está ao seu redor, para alcançar o que você quer, precisa mudar de postura na hora de enxergar a realidade. A pessoa é boa, mas não perfeita.

Dinheiro & Trabalho: Todos os seus projetos para aumentar suas finanças podem ter um grande sucesso desde que você saiba equilibrar as contas e dedicar seu conhecimento e tempo àquilo que conhece e que lhe traz satisfação… Continue lendo o signo Capricórnio

