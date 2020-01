Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (08/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (08/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No amor, as esperanças são mantidas, os sonhos têm tudo o necessário para se tornar realidade. Ambos entenderam quais são as verdadeiras prioridades do relacionamento. Se está solteiro, as coisas começam a andar com uma pessoa que vai conhecer nos próximos dias.

Dinheiro & Trabalho:

Onde menos espera, surge um grande sucesso financeiro porque você está recebendo uma boa onda econômica com o impacto de tantos planetas diretos em seu signo. Faça as escolhas certas. Você poderá expandir…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você não está analisando as coisas corretamente em relação ao seu relacionamento amoroso. Concentre-se no importante, não se deixe levar por sentimentos confusos e desordenados. Não faz sentido se alterar porque as coisas não acabam ao seu gosto no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Um dia ideal para fazer contatos telefônicos e se comunicar com pessoas que podem cooperar com você no desenvolvimento de projetos econômicos. Você está em um tom muito intuitivo e deve tirar vantagem disso. Não…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você se sente confiante na vida e no amor. Essa será sua maior vantagem no processo de conquista amorosa, mas não se restrinja a uma única opção, mova-se, explore o mundo. Há mais de uma pessoa interessada em você, observe e circule.

Dinheiro & Trabalho:

Se você esperava algum dinheiro, pagamento ou remuneração e não chega a tempo, não se preocupe, é um bloqueio temporário de energia que em breve passará e trará novas perspectivas. Você se tornou indispensável…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

O amor será fortalecido, independentemente das circunstâncias e mal-entendidos que surgiram como resultado de uma frase mal compreendida. Os assuntos do coração estão resolvidos e em poucos dias você estará colhendo tudo o que plantou.

Dinheiro & Trabalho:

Uma pessoa do seu círculo profissional entrará em contato com você sobre trabalho e dinheiro; portanto, tenha muito cuidado, pois pode haver um aumento na sua renda em um tempo muito curto! Laços estreitos…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Depois de uma ruptura sentimental, você precisa encontrar a força interior, a estabilidade emocional que lhe permita assumir o seu presente e o seu futuro no amor. Somente quando você se encontrar, poderá ir atrás do parceiro ideal.

Dinheiro & Trabalho:

Fortuna e prosperidade andam de mãos dadas com o seu signo. Sua disposição para resolver situações, a energia inspiradora que o cerca e o magnetismo de sua personalidade serão os fatores que o ajudarão a dar…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você está exigindo muito no amor. As coisas nem sempre são da maneira que você deseja, seja mais compreensiva. Isso tudo gera decepção no amor. As coisas não funcionam bem com seu parceiro e vocês fazem pouco para resolvê-las.

Dinheiro & Trabalho:

Uma notícia vinda de fora do seu círculo habitual será motivo de alegria e esperança. A possibilidade de um feliz encontro com um amigo pode ser a solução para uma dificuldade econômica que o perturbou. A fortuna…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Felicidade e compreensão chegam ao seu relacionamento amoroso. Vocês percorreram um longo caminho juntos, muitas coisas ruins e desafiadoras experimentaram, e foram vencedores, a vida lhes dará o que merecem para que sejam felizes.

Dinheiro & Trabalho:

Existem várias alternativas em sua vida econômica, mas depois de tomar uma decisão, você deve segui-la e não se desviar, para não começar a pular de um lado para o outro. Se você hesitar e duvidar, acarretará em perda…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Há coisas muito estranhas na pessoa em que você está sentimentalmente interessado. Você deve se perguntar a verdadeira razão de certas atitudes que surpreendem a todos, mas que você parece ignorar.

Dinheiro & Trabalho:

Há momentos em que uma dificuldade se torna o mecanismo necessário para iniciar um novo fluxo de energia. Você tem a maturidade necessária para transformar um revés econômico em uma vantagem financeira. Aplique…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O amor envolve você com um olhar sedutor que cativa a todos, particularmente uma pessoa muito especial para você. Diga o que sente, não se importe com a resposta nem permaneça calado e você terá muito sucesso no amor com ela.

Dinheiro & Trabalho:

Você é uma pessoa de sorte, mas confiar demais em sua intuição pode levá-lo a tomar decisões precipitadas. Não se apresse, não coloque suas economias nas mãos de outras pessoas antes do tempo. Espere e você não…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Não fique impressionado com as aparências e, em uma situação duvidosa, seja guiado por suas intuições e palpites. Se você está desfrutando de um bom relacionamento agora, não há razão para comprometer essa felicidade por ter suspeitas infundadas sobre a pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe o que precisa fazer em finanças. O sucesso é possível, mas uma série de requisitos terão que ser atendidos antes de se cantar a vitória, o melhor é que você está bem no caminho do sucesso financeiro. As…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A extrema sensibilidade gera ansiedade no amor. As emoções estão em plena floração hoje com você. Não desista cedo demais, as coisas podem melhorar no amor. Perder a fé será o começo do fim, é um luxo que você não pode pagar.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem que assumir sua responsabilidade e escolher seu próprio caminho nas finanças. O que hoje os outros dizem não importa, eles não sabem das suas aspirações, permaneça calado. No trabalho, todos…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você não pode impedir que certas situações o machuquem, o que você deve fazer é fortalecer sua autoestima, tornar-se resistente a tudo que envolve altos e baixos, e tão somente assim poderá ir atrás do amor de uma maneira tranquila e segura.

Dinheiro & Trabalho:

O ritmo de crescimento econômico que você tem agora pode parecer lento, mas é muito seguro. Você deixará suas dificuldades, pagando suas dívidas e recuperando suas coisas. Em breve você estará em…

