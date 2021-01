Horóscopo do Dia: previsões de hoje (08/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (08/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No campo sentimental se está realmente gostando de alguém, espere o momento certo e diga tudo o que sente, quanto mais você insistir mais possibilidades terá de conseguir o que quer…

Dinheiro & Trabalho: Se você anda pensando em tomar outro caminho no campo profissional, ainda não é o momento certo. Faça os ajustes necessários na sua área de atuação, mas não abandone a caminhada só porque você tem que… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está gostando de uma pessoa próxima, deve ficar atento aos detalhes e descobrirá como o outro lado se sente em relação a você. O importante é que você não fique ansioso…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, além dos altos e baixos diários, hoje começa um ciclo altamente positivo para você durante o qual vai brilhar como um diamante. Alguém no seu local de trabalho lhe brindará sem saber, com um… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Neste período a energia da Lua o deixa muito romântico e carinhoso, querendo dar o melhor de si à pessoa que gosta. Vão compartilhar bons momentos e chegarão à conclusão que…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, algumas pessoas podem lhe oferecer ideias e sugestões que fornecerão uma nova perspectiva para suas tarefas diárias. Você deve estar aberto a críticas e opiniões dos outros, porque essa atitude irá… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No seu céu sentimental, hoje reinará o amor e o carinho por essa pessoa especial. Vai querer desfrutar bons momentos junto dela. Poderá criar coragem e dizer o quanto gosta dela e…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente seu desempenho no trabalho será afetado por alguns problemas repentinos. Comece a trabalhar em alternativas e resolva as coisas o mais rápido possível. Começam a aparecer os bons resultados no campo… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ouça a voz do seu coração, alguém que acha atraente e interessante será a pessoa certa para formar um casal. Comece a mostrar mais o que está sentindo, mas de maneira calma…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito laboral, este é o melhor momento para aumentar seu conhecimento, inscrevendo-se em um curso online. Lembre-se de que vivemos em um estágio que está constantemente mudando e que ontem era moderno… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No âmbito sentimental, marcará um caminho único que abrirá novas expectativas com relação à pessoa pela qual é apaixonado. A atitude que tenha será muito benéfica para o destino…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, você está passando por um bom momento, mas não deixe que isso o sobrecarregue e gaste desnecessariamente, economize sempre que puder, isso nunca será demais. O segredo hoje será a… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No terreno do amor, às vezes as coisas nem sempre são fáceis. Faça um esforço para se adaptar, esforce-se para manter um vínculo com essa pessoa que gosta acima de tudo. Aos poucos…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você está na posição perfeita para agir e trazer ordem ao caos que existe no momento. Pequenos confrontos são previstos, mas não diretamente relacionadas ao seu trabalho, mas talvez por questões de egos… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Nestes dias, alguém novo chegará em seu círculo de amizades. Vai se sentir atraído por essa pessoa, é uma oportunidade que você não deve perder. Acompanhe cada um de seus passos…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, acredite mais em você. A experiência de trabalho é útil quando a combina efetivamente com as mudanças ao seu redor, é hora de se renovar, você está no seu ciclo de aprendizado, o novo, o criativo… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nos assuntos do coração, a companhia dessa pessoa pode se tornar algo muito maior do que apenas amizade. Entre vocês tudo combina e se encaixa perfeitamente. Percebeu que seu…

Dinheiro & Trabalho: Enquanto você restringe seus gastos, novas possibilidades de trabalho e negócios surgirão na sua frente. Em algum lugar há um cheque com seu nome escrito nele esperando-o. A partir de hoje você terá a oportunidade de… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se está realmente apaixonado por alguém, deve melhorar a comunicação com essa pessoa para que comece a se interessar por você. Porque é a única maneira de que tudo dê certo…

Dinheiro & Trabalho: Vai enfrentar um excelente ciclo de renovação profissional. As perspectivas são boas e você não deve desanimar com o que ainda precisa alcançar. Com um novo ano zodiacal, prevê-se entradas de dinheiro não previstas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai começar a se sentir atraído por uma pessoa do seu entorno e que você acha diferente dos demais. A comunicação com ela será boa e vai saber como interpretar a arte da sedução…

Dinheiro & Trabalho: A forma de se organizar profissionalmente permitirá que você pare uns dias. Enquanto outros estão agitados e não sabem como encontrar mais tempo para completar suas tarefas, você estará seguro e sereno. Agir… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A autoconfiança é uma característica muito sexy que raramente explora. Neste novo ciclo, será você quem decidirá o seu destino sentimental. A decisão de seus próprios projetos e o…