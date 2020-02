Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (08/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (08/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor você se sentirá muito apaixonado, intenso e satisfeito com seu parceiro. Neste dia vai perceber que tem o poder de ser feliz em seus braços. Sempre carregará um sorriso em seu rosto e redescobrirá a vida simples e bela junto com seu par.

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, fica meio receoso por gastar dinheiro em serviços como cabeleireiro ou estética. Acha que, se fizer isso em casa, economizará muito e ficará igualmente bem, mas na realidade isso não é verdade… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor está do seu lado, aproveite esse momento positivo para introduzir pequenas mudanças em seu relacionamento. A novidade sempre funciona como um bom mecanismo de satisfação. O seu parceiro vai gostar muito. Poderão construir muitas coisas juntos.

Dinheiro & Trabalho: Não fique obcecado com algo errado que pode acontecer no trabalho. Você sabe que tem a capacidade para resolver qualquer situação e isso lhe dá segurança e paz de espírito. Trabalhou duro por bastante tempo e agora… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sentirá que o amor sorri para você em toda a sua extensão, porque o seu parceiro estará especialmente disposto a mostrar-lhe carinho e compartilhar bons momentos juntos. Vocês poderão passar um dia inesquecível revivendo sua união sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Está passando por um excelente momento no plano laboral e tudo graças ao fato de ter deixado a preguiça de lado e ter se mostrado uma pessoa proativa em seu trabalho. Cuidado com as despesas, especialmente… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas anunciam que sua criatividade está em um momento fabuloso para ser compartilhada com a pessoa que você ama. Será capaz de surpreender seu parceiro no plano mais íntimo, graças ao seu talento e à habilidade que tem de viver os prazeres da vida.

Dinheiro & Trabalho: Em um nível profissional, você está em um período em que será muito exigido. No entanto, isso não é um obstáculo para que alcance os objetivos propostos, porque você é uma pessoa responsável e cumpridora com… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você provavelmente sentirá que precisa progredir em seu relacionamento. A melhor coisa que pode fazer é ter uma boa conversa com seu parceiro, para que juntos façam acordos que os façam avançar um pouco mais. Começará uma nova etapa no plano do amor muito boa.

Dinheiro & Trabalho: Os frutos do trabalho realizado virão no momento certo, continue fazendo a sua parte. Essa nova fase no plano econômico está permitindo que você seja muito mais criativo com o gerenciamento de seu tempo. Vai… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor está pairando no ambiente e serão apresentados momentos de muito amor e paixão com seu parceiro. Durante estes dias você vai levar as coisas com calma e procurará passar mais hora agradáveis com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: O sucesso e a boa fortuna aumentaram sua autoestima, e você deve se dar muito bem nos negócios e com o dinheiro. Deverá fazer uma pausa para avaliar sua situação e decidir o rumo que deseja seguir. Agora… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sua sensibilidade, que às vezes oculta e um clima romântico, o ajudará a criar uma atmosfera especial que você usará para passar bons momentos com seu parceiro. Ele não resistirá aos seus encantos. Terão momentos como faz tempo que não têm.

Dinheiro & Trabalho: Depois de um tempo na empresa em que está, você começa a perceber como os superiores começam realmente a valorizá-lo. Seus comentários serão levados em conta e poderá realizar suas tarefas com mais liberdade… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A intimidade é essencial para você para poder mostrar ao seu parceiro o seu amor, o quanto precisa dele e a importância da sua companhia em sua vida. Hoje é o dia perfeito para preparar uma noite romântica e íntima, com a qual poderão desfrutar do amor entre vocês.

Dinheiro & Trabalho: Você está crescendo profissionalmente. Aproveite. Seria muito conveniente esclarecer uma questão econômica que é um pouco confusa e ninguém lhe dá uma explicação plausível. Peça para que lhe mostrem… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O relacionamento com seu parceiro pode se tornar mais romântico e intenso. O vulcão do desejo entrará em ação com a chegada do fim de semana, e você vai querer desfrutar do amor, do seu corpo, e também da paixão mais desenfreada junto com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos de trabalho exigirão um esforço maior para recuperar o atraso. Sua atividade mental estará um tanto confusa no começo, mas voltará ao normal com uma série de decisões, desaparecendo as razões… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A Lua permite que seu parceiro e você desfrutem de muita alegria neste dia, graças à compreensão emocional prevalecente. Hoje será um dia muito romântico. Se você está solteiro, encontrará uma pessoa que parecerá ser um amor de sempre, de outras vidas e de outros mundos.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, sua tenacidade e sua própria coragem lhe permitirão superar todos os obstáculos que estão aparecendo, que infelizmente não serão poucos. Seu dinheiro e suas finanças estão passando… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor está muito forte no casal, existe muita compreensão entre vocês, sentindo cada um as necessidades do outro. Agora você terá a colaboração de seu parceiro para pôr em prática suas ideias porque a energia positiva está em alta na união sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Com uma boa atitude no trabalho, as possibilidades de avançar se multiplicam. Você sempre tem que encontrar tempo para ter sucesso e fazê-lo de uma maneira que ofereça uma série de benefícios importantes…. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um bom momento para mostrar ao seu parceiro mais carinho e viver o amor de uma forma mais apaixonada, sem qualquer tipo de tabu. As únicas regras nos relacionamentos íntimos são aquelas que vocês mesmos impõem. Devem aproveitar cada encontro juntos.

Dinheiro & Trabalho: Os projetos profissionais que tem nesse momento serão feitos realidade pouco a pouco. As coisas podem não ser tão rápidas quanto gostaria, mas acabarão conforme desejado. Seus colegas de trabalho confiam muito em… Continue lendo o signo Peixes

