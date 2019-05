Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (08/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 8 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Mudanças importantes ocorrerão em sua vida sentimental. O retorno de alguém do passado confunde seus sentimentos. Não dê ouvidos a conselhos, pois isso só irá confundi-lo ainda mais, deixe-se levar pelo seu coração.

Dinheiro & Trabalho: A boa fase nos negócios continuará. Hoje você terá renda que lhe permitirá pagar dívidas e economizar para o investimento importante que você quer fazer. Excelente momento para levantar seus projetos, hoje…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Dia sentimentalmente importante porque da clareza com que você expor suas idéias e sentimentos vai depender o futuro de seu relacionamento, de outra forma o seu parceiro vai ficar pensando que você não sabe o que quer com relação a ele.

Dinheiro & Trabalho: Confie em seus palpites e riscos, hoje você pode multiplicar sua renda se deixar de lado o medo de cometer erros. Depois dos recentes ajustes, você vai trabalhar com pessoas de grande habilidade e talento, a partir…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu relacionamento vai dar um giro dramático e positivo, as tensões causadas recentemente por discussões, por qualquer motivo, hoje desaparecem e os dois têm uma atitude mais tolerante e conciliatória. Momento de repensar o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Com esforço, criatividade e uma nova estratégia, você será capaz de reverter uma situação negativa para a empresa que trabalha. Você vai cumprir com grande entusiasmo todas as tarefas programadas. Seus…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu magnetismo e poder de sedução vai estar muito destacado hoje, você vai ter tudo que você quer sentimentalmente, mas não exagere porque mais tarde alguém poderia ter ressentimentos sobre sua atitude.

Dinheiro & Trabalho: Você vai chegar a um acordo excelente sobre suas dívidas, o que impedirá que você tenha que recorrer a mais empréstimos que só aumentariam suas preocupações. A ajuda chega na forma menos…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você tem que ser mais claro com o seu parceiro. Portanto, fale sobre seus medos, seus desejos e sentimentos para com ele. Seu relacionamento de amor só terá um futuro quando você acreditar firmemente que é possível ir mais longe.

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho será um dia de satisfações, você será capaz de dar solução para problemas que pareciam complicados e difíceis de resolver. Assim, não será necessário que você peça, o reconhecimento que…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sentimentalmente, será um dia de surpresas que darão emoção e alegria ao seu relacionamento, que há algum tempo sofre com a rotina. Hoje o amor será intenso e apaixonado novamente. Prepare algo diferente à noite.

Dinheiro & Trabalho: Oportunidades de trabalho serão apresentadas com perspectivas muito boas, não se apresse, avalie com calma e você assim fará uma boa escolha. A você será oferecido também um emprego em tempo…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está preso em um tempo que, de acordo com você, foi mais feliz em termos de amor. Aceite a realidade e livre-se desse fardo que o impede de conhecer novas pessoas, de enfrentar o destino com alegria e um coração renovado.

Dinheiro & Trabalho: Em tempos de problemas nos quais ninguém fornecerá soluções, você tomará decisões e fará declarações precisas, o que o colocará em uma posição imbatível para uma promoção ou um aumento salarial. São mudanças…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você sente que o seu relacionamento amoroso não funciona como você quer. A verdade e a honestidade devem ser muito valorizadas em seu relacionamento. Atitudes construtivas são as que irão ajudá-los a crescer, o futuro está com vocês.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um dinheiro inesperado de um investimento feito no passado, momento de esquecer tantos sacrifícios feitos, pôr seus compromissos financeiros em dia e começar a poupar para o futuro. Fim do…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você sente a necessidade de se conectar com seus sentimentos e emoções para finalmente encontrar relacionamentos estáveis. Hoje começa um ciclo positivo no amor. Novas possibilidades lhe encherão de esperança.

Dinheiro & Trabalho: Você assumirá novas responsabilidades e trabalhará com pessoas a quem uma grande amizade os une, tenha muito cuidado com suas decisões, evite o favoritismo. Novas oportunidades aparecem em…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Evite que a tensão que existe em seu relacionamento termine em um distanciamento porque poderia ser definitivo, desta vez é melhor parar para pensar com calma, então as coisas vão melhorar e você será capaz de recuperar terreno.

Dinheiro & Trabalho: Será um dia de grandes oportunidades, mas você deve analisar cuidadosamente as propostas recebidas para que sua escolha seja a mais conveniente. Serão delegados novos trabalhos e você os assumirá com…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você conhecerá alguém que vai lhe fascinar pela sua alegria e positividade, hoje você passará momentos inesquecíveis ao seu lado e depois viverá um maravilhoso romance com essa pessoa. Alguém com o qual você sempre sonhou.

Dinheiro & Trabalho: Não se desespere por causa da lentidão com que seus projetos avançam, concentre-se no objetivo que você quer alcançar e no que você tem conseguido pouco a pouco, e a espera não parecerá tão longa. A relação…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A longa amizade que o une a alguém que sempre tem estado ao seu lado nos bons e maus momentos se tornou um sentimento mais profundo, hoje você descobrirá que essa pessoa sente o mesmo que você.

Dinheiro & Trabalho: Você vai precisar de ajuda para resolver uma questão econômica, não hesite em pedir o apoio das pessoas mais próximas a você, eles vão dar a você sem qualquer condição. Não seja tão inflexível com os…