Horóscopo do Dia | Previsões de hoje, 08/07, para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 08 de julho de 2019. Fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Evite qualquer situação que o leve ao caminho errado no amor. Essa pessoa já mostrou que não tem interesse em você, entenda a mensagem, mas não fique triste porque de quem você menos esperava, receberá uma surpresa no amor. Sua vida vai mudar, a solidão desaparece, você vai viver um grande amor.

Dinheiro & Trabalho: Problemas financeiros chegam ao fim, uma nova fase começa. Mesmo que o risco nos negócios seja latente, grandes lucros esperam por você. Portanto, não é a ocasião para agir impensadamente, mas de estudar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há boas indicações de uma reconciliação se houveram separações ou problemas, em suas mãos você estará dando o primeiro passo, dizendo a primeira palavra. No amor, nunca é tarde demais para aprender com uma experiência e, se você considerar algo desagradável como uma lição para crescer, e não como um fracasso, pode transformar uma decepção em algo positivo.

Dinheiro & Trabalho: Ouça a voz da sua intuição e acima de tudo, guie-se através dos palpites, porque neste período astral você está muito sensível e pode descobrir outras maneiras de ganhar dinheiro. Você pode facilmente aplicar suas idéias… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Algo inesperado aconteceu em seu relacionamento? Não pule imediatamente para uma conclusão, mas sim espere que os eventos se desenrolem antes de emitir um julgamento ou opinião que possa comprometê-lo sentimentalmente. Tudo vai se resolver.

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo planetário você tem oportunidades magníficas de ganhar dinheiro e ganhar mais, mas tudo deve ser feito a tempo e com passos firmes, especialmente nesta fase que começa agora. Aumente sua simpatia… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não há compatibilidade com a pessoa que lhe interessa sentimentalmente. O amor tem outro nome, e já está no seu caminho, então você não deve perder tempo com alguém que é impossível em sua vida. Não force o que é evidente.

Dinheiro & Trabalho: A sua tranquilidade só será completa quando você resolver seus problemas financeiros pendentes. Os erros cometidos não podem ser resolvidos imediatamente, mas você pode, embora não acredite, para isso basta dar o primeiro passo. Não se coloque em uma situação complicada no trabalho. Faça… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Felicidade e plenitude em seu relacionamento amoroso fortalecerão um vínculo que a princípio parecia insustentável. Aprender e corrigir os erros do passado será vital para continuar juntos, para ter sempre um eterno romance.

Dinheiro & Trabalho: Encarar a realidade nas finanças é o começo para resolver sua vida econômica. Você pode solucionar todos seus problemas financeiros com disciplina e acima de tudo tendo uma atitude proativa. Seja solidário no… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, na busca por um parceiro que preencha seus dias, não mostre uma atitude muito emocional e angustiante. Afinal, quem está interessado em você, espera a mesma coisa, ou seja, paz e tranquilidade para se conhecer melhor e iniciar uma vida a dois.

Dinheiro & Trabalho: Com um toque de organização e eficiência, você receberá mais do que o esperado e poderá recuperar o dinheiro perdido. Você receberá boas notícias em poucos dias e, com a ajuda de seus amigos e parceiros de negócios, terá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma demonstração de simplicidade e honestidade é o que se exige de você para que o amor exista em sua vida. Certas complicações nunca atraem a verdadeira felicidade, você sabe que esse caminho não leva a lugar nenhum. Deixe o verdadeiro sentimento falar mais alto.

Dinheiro & Trabalho: Mais uma vez, um projeto que parecia impossível de realizar começa a dar indícios de materialização e a notícia é animadora. Seu esforço será recompensado e você verá os resultados muito em breve. Você permanecerá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há pouca coisa que você dá em amor, os motivos são vários, mas não expostos como deveria de ser, a frustração toma conta de você e isso o coloca à beira da infidelidade. Antes de dar esse passo, é melhor falar honestamente com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Não será fácil para você escolher o caminho certo em finanças porque há muitas opções e com uma proposta de negócios que vai surgir, a decisão se complica mais ainda. Procure conselho de alguém da sua confiança e que entenda de negócios. Há inspirações e ideias que lhe permitirão obter a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem que libertar sua imaginação para encontrar o amor. Não fique tentando encontrar uma razão para o que seu coração pede, não recorra ao conselho daqueles que não vivem sua própria realidade, só você sabe o que você precisa para ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira pode mudar favoravelmente. Por menor que seja o dinheiro que você ganha, tente economizar um pouco a cada mês e você vai ver que surpresa vai ter quando o final do ano chegar. No trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você se protege do sofrimento, mas essa atitude a afasta precisamente do caminho do amor. Se você quer se afastar da solidão, precisa sair, ter relacionamentos e conhecer novas pessoas, em lugares diferentes do habitual.

Dinheiro & Trabalho: Continue seu ritmo atual e logo verá resultados econômicos positivos. Sua persistência e disciplina vão agir como motores para trazer dinheiro para você. O panorama que está agora à sua frente está inundado de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A pessoa que você gosta é interessante, mas talvez ainda esteja ligada ao passado. Fale claramente sem ser invasivo, tenha em mente que você ainda não é capaz de sujeitá-la a certos a certos assuntos muito íntimos. Tenha paciência porque ela gosta de você.

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se e anote esse sonho promissor ou aquele palpite porque neles há sinais promissores para uma mudança positiva em sua vida financeira. Na profissão, você será presenteado com novos caminhos, com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há muito pouco que você pode alcançar no amor com uma pessoa que vive apenas centrada em sua dor e problemas existenciais. Você não precisa de mais problemas, mas de alguém para ajudá-lo a ser melhor e que o faça feliz.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa crescer na profissão, incorporar novos conceitos. Aceite os ensinamentos de pessoas com experiências diferentes das suas, o que elas podem lhe dar é valioso. Trabalhar em equipe significa também… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

