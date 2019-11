Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (08/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (08/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você quer fazer mudanças no seu relacionamento. Mas, está com medo do fracasso e, portanto, diminui o avanço. O amor se trata de confiar no parceiro e não ter mais medos em seu coração para trilharem juntos o mesmo caminho.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho é sempre a primeira coisa na sua lista, a partir da qual você recebe alguns sentimentos importantes. Você realmente é assim por tudo o que consegue de seus clientes. Virão uma série de enormes parabéns… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Talvez não esteja fazendo o esforço necessário para que você e seu parceiro se entendam. A força do hábito está arrastando-os para uma rotina maliciosa e nada agradável. Tente mudar as coisas para que o fogo da paixão esquente novamente o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você receberá boas notícias relacionadas a um cliente que esperava há muito tempo. Isso lhe dará a alegria que procurava na forma de parabéns por parte de seus chefes que será lembrado por todos. Tem uma boa… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No plano sentimental, a Lua sugere que esteja mais disposto a compreender seu parceiro, especialmente no que diz respeito a assuntos do coração. Afinal, todos temos diferentes maneiras de demonstrar carinho e amor.

Dinheiro & Trabalho:

Mesmo que lhe seja difícil, você precisa dizer “não” e deixar de ser o único que resolve tudo no trabalho. As pessoas confundem as coisas, uma é ser uma pessoa boa e a outra é deixar que se aproveitem de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

O amor é um motor para sua vida, portanto, quando tem um dia maravilhoso neste âmbito, você se sente a todo vapor. Hoje terá uma conexão especial com seu parceiro, com o qual sentirá que os afetos e o romantismo aumentam. Pode até ser um bom dia para novos jogos eróticos.

Dinheiro & Trabalho:

Seu objetivo no trabalho será muito claro nestes dias. Vai custar-lhe menos para poder enfrentar certas mudanças, embora, em essência, sejam muito fáceis de fazer. Sua mente deve estar posicionada em tudo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Hoje é o dia ideal para procurar seu parceiro e se divertir em sua companhia. Aproveite para organizar um jantar romântico ou ir ao cinema para assistir a um filme de amor. Você está cheio de sentimentos positivos e calorosos que lhe dão a possibilidade de melhorar seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

O gerenciamento do seu orçamento é magnífico, mesmo se suas contas não estiverem bem cheias. As estrelas protegem sua conta bancária no momento e, em geral, o período é favorável para fazer muito com recursos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Os assuntos do coração são muito importantes para você, não quer deixar nada nas mãos do destino. Se está preparando um momento íntimo para hoje à noite, saiba que tudo vai funcionar como o esperado. Será uma noite prazerosa, vai desfrutar muito com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma maneira de trabalhar capaz de fazer que várias pessoas fiquem admirados. O perfeccionismo ao qual se submete com cada uma de suas ações pode ser muito favorável no plano laboral. Descobrir que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Está se sentindo livre sem pensar muito no futuro ou nas consequências de suas ações. Você se deixa levar pelo vento da paixão e procura os prazeres da vida com seu parceiro para tornar seu dia mais feliz e bonito. Verá que tudo está indo muito bem no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe que precisa de uma mudança nos níveis profissional, laboral e pessoal, e hoje começará a sonhar e a visualizar o futuro que deseja dentro de si. No geral, você está tranquilo e se sente muito à vontade na… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

O fogo da paixão hoje estará em alta. Você tem um grande desejo de passar um tempo sozinho com seu parceiro e é por isso que pode colocar muita energia e vontade de organizar uma curta viagem com ele. Isso servirá para se fortalecerem mais ainda como casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma nova etapa pela frente, cheia de desafios e ilusões, mas ela nunca será consolidada se não deixar o passado para trás de uma vez por todas. Pode obter melhores resultados se focar apenas em uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O amor conquistou você. Está determinado a fazer grandes esforços para manter a qualidade de seu relacionamento amoroso com seu parceiro e até melhorá-lo, se possível. O segredo é acelerar o ritmo e multiplicar os momentos de ternura e carinho.

Dinheiro & Trabalho:

Esse trabalho pode acabar sendo o que o leve totalmente em direção a um relacionamento profissional que acabará lhe dando tudo o que você sempre desejou. Uma estabilidade especial que você só poderá alcançar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Parece que os astros o abençoaram no amor, pois está em um momento em que seu relacionamento amoroso não poderia estar melhor. Você se sente romântico, inspirado e ansioso para compartilhar carinho e bons sentimentos com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Diminua suas expectativas para o futuro, porque um dia elas chegarão, mas talvez ainda não seja o momento. Você geralmente pensa que merece o melhor, porque tem uma grande autoestima, talvez às vezes muito… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

A deusa Vênus, através de sua influência planetária, vai lhe oferecer proteção para desfrutar de um dia excepcional. O relacionamento com seu parceiro será tingido com a cor da felicidade. Vai querer surpreendê-lo com um presente ou com um jantar romântico.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, é preciso de seriedade e cumprir com esses prazos que está conseguindo manter. Você verá que existe uma maneira mais ou menos racional de conseguir o que deseja, desde que se mantenha firme em seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As estrelas lhe darão um dia muito especial, pois, poderá receber boas notícias por parte de seu parceiro. Pode ser algo relacionado a um novo lar, dinheiro ou outro aspecto material que tornará a vida de vocês mais fácil e mais confortável.

Dinheiro & Trabalho: Uma série de boas perspectivas econômicas chegará até você. Os astros apontam a uma nova oportunidade. Esses elementos favoráveis acabarão sendo uma realidade com um pouco de atenção da sua parte. Não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

