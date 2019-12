Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (08/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (08/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você coloca na sua bagagem uma boa dose de tranquilidade e satisfação, o que o ajudará a fluir na área do seu coração. O amor estará em sua vida, no ar, em todos os cantos, será impossível esquivar-se. Além disso, você colocará da sua parte para adicionar uma dose extra de paixão e sensualidade no relacionamento. Seu parceiro vai adorar.

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente, uma oferta de trabalho chegou nos últimos dias e você precisará tomar uma decisão final. Considere os prós e os contras da sua situação atual e tente decidir o quão bom esse novo trabalho pode ser. Ao… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O ambiente astral atual deve proporcionar uma atmosfera familiar relativamente calma e amorosa. Se suas ocupações o mantiveram longe de seus entes queridos nos últimos dias, neste dia, é o momento de renovar o diálogo e, portanto, fortalecer mais ainda os laços familiares.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho em que está imerso trará inúmeras oportunidades e a opção que você escolher pode depender muito do seu futuro profissional. Por outro lado, a influência das estrelas o ajudará a ser especialmente motivado em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje a predição do amor está diretamente relacionada à sua lição de vida, que nada mais é do que desenvolver um calor maior em seus encontros íntimos. Você é uma pessoa afável, mas não muito emocional, e isso é algo em que deve trabalhar para que seu parceiro não se aborreça.

Dinheiro & Trabalho: É o momento de começar uma nova aventura em sua vida e você já percebeu os sinais que o caminho que está percorrendo está lhe mostrando, é provável que tenha a ideia de ir para o exterior para continuar os… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje, os astros preveem um dia de sorte no campo do amor. Vai receber muita atenção por parte do seu parceiro. Seria bom se você respondesse com a mesma dedicação se quiser que sua união flua harmoniosamente.

Dinheiro & Trabalho: Tudo vai mudar para você no plano laboral. Por fim, receberá as tão esperadas notícias que representam uma mudança radical em sua situação econômica. Possivelmente liguem daquele trabalho tão esperado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O aspecto harmonioso das estrelas lhe trará um grande potencial para desenvolver sua percepção de estímulos sensoriais em níveis profundos e surpreendentes. Ou seja, os cinco sentidos serão maximizados e você sentirá prazer como nunca antes. Aproveite e desfrute ao máximo.

Dinheiro & Trabalho: Agora está vivendo um bom momento, mesmo que não queira vê-lo, no plano financeiro e é muito melhor do que algumas pessoas que presumem mais do que você. Só precisa acreditar um pouco mais em si mesmo. Seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje será um dia de sorte para os assuntos do coração. Seja o amor de casal, família ou amigos, os relacionamentos seguirão um caminho muito bom neste dia. Vai se sentir mais unido com a pessoa amada. Se for solteiro, vai iniciar um caso de amor com alguém que aparecerá inesperadamente em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Financeiramente, está um pouco difícil no momento, mas vai se manter apesar das adversidades. Tenha calma que essa fase já vai passar. Terá muito trabalho pela frente, mas pode desviar o foco e acabar se atrapalhando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua previsão hoje no amor é positiva, porque fala da parte mais honesta e sorridente de você que mostra nos seus melhores momentos. Vai querer compartilhar momentos muito bons, emocional e sexualmente, com seu parceiro. A conexão entre os dois será reforçada pelo bom humor.

Dinheiro & Trabalho: Seu orçamento se torna mais fácil de gerenciar quando a segunda semana de setembro chega ao fim, cuide bem de cada centavo. De qualquer forma, seu espírito o convida a viver sem ter medo dos limites e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A previsão no campo do amor será marcada por uma onda expansiva que as influências planetárias trazem ao seu signo. Você se sentirá muito enérgico, animado e comunicativo, alegrando seu relacionamento. Terá mais facilidade para se conectar com a pessoa que ama.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você considerará maneiras diferentes de encarar sua vida profissional. Esteve muito concentrado nisso durante toda a semana e mal teve tempo de fazer outras coisas. Esse não é o caminho para o bem-estar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sensualidade será a pérola deste dia. As preferências de seu parceiro serão coincidentes com as suas e conseguirá um encontro sensual inesquecível. Experimentar velhas técnicas de romance, lembrar-se dos velhos tempos e iniciar novas maneiras de se encontrar na intimidade com seu parceiro fazem parte do reinício de um relacionamento que estava para ou caindo na rotina.

Dinheiro & Trabalho: Se você tem dinheiro economizado com a intenção de fazer investimentos, peça conselhos nessa área, pois sua lucratividade pode deixar benefícios interessantes se eles forem feitos corretamente. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os astros preveem hoje no campo do amor, um dia em que este sentimento será percebido em cada ato e palavra. Não apenas compartilhará com seu ente querido a magia do amor, mas também o desejo sexual. Você sente que juntos são indestrutíveis, tudo se torna fácil, alegre e cheio de vida.

Dinheiro & Trabalho: Um futuro profissional e econômico muito mais encorajador espera por você, se puder fazer sua parte e se esforçar para alcançar o que sonha. A motivação pode ser o seu ponto fraco agora, pense nisso. Quando for arrumar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você verá que, graças a certos pontos de pressão que o fazem reagir, poderá obter o que sempre desejou, um relacionamento estável. É difícil para você mostrar a parte mais interna do seu coração, mas com o seu parceiro tudo deve fluir na direção certa.

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de que apenas a análise correta de cada passo a ser tomado pode de alguma forma garantir o sucesso na área profissional, pois só assim pode diminuir os erros. Comece a fazer mudanças positivas em seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai viver uma experiência totalmente nova no amor. Normalmente é você que se lança à paixão, desempenhando seu papel dominante. No entanto, descobrirá que, deixando-se levar, pode desfrutar muito mais, e é assim que vai ver que ainda têm um poderoso atrativo

Dinheiro & Trabalho: Aparecerão projetos esporádicos para obter dinheiro extra. Você pode ter um emprego estável, mas não perca esta oportunidade. Junte forças. Ajudar as pessoas que o envolvem em seus projetos pode gerar um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

