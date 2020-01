Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (09/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Seus sentimentos são poderosos e você pode transmutar a tristeza em amor e desfrutará de compartilhar suas emoções ternas e suas memórias com membros de sua família, especialmente com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

De todos os signos, você é um dos que tem mais sorte nesta semana. Um golpe de sorte atrairá surpresas e benefícios no campo financeiro. A lua em bom estado cósmico atrai bens ou prêmios através de familiares… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Os nativos do signo que estão em um relacionamento podem realizar planos futuros. Isso pode envolver mudar-se para morar juntos, comprar um lar, expressar o desejo de ter filhos etc. Os solteiros, por sua vez, encontrarão alguém muito especial.

Dinheiro & Trabalho:

A previsão para suas finanças não difere muito dos dias anteriores. Há movimento de dinheiro, o que é bom, pois significa que você o possui. Por outro lado, você não passará por problemas econômicos. Quanto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Ao longo do dia você se sentirá espontâneo e as experiências de hoje serão muito interessantes. Não haverá tédio de palavras no seu vocabulário, pois você será criativo e engraçado ao longo do dia. Com seu parceiro e família, terão um ótimo tempo juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Se está trabalhando ou está de férias, surgirão faíscas de criatividade para aplicar no seu trabalho (ou novos projetos a serem implementados). Ideias fugazes passarão por seus pensamentos que parecerão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A energia do sol o torna atraente, você pode seduzir com um simples piscar de olhos. Além disso, amplia a necessidade de cuidar daqueles que compartilham sua vida, especialmente seu parceiro e aspira a tornar sua casa um refúgio de paz e segurança.

Dinheiro & Trabalho:

Você entende que a questão financeira é uma fonte de estresse e pedirá a ajuda de um profissional para fazer as coisas de maneira diferente. Nas suas mãos está de iniciar uma série de mudanças a partir de agora, você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O céu lhe dá um charme muito pessoal e aumenta sua eloquência neste dia. Seu humor está em grande forma, você é muito determinado na corrida pela felicidade e quase nada pode impedi-lo. Utilize isso para ter um dia especial com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Chegam notícias boas para sua economia doméstica. Você poderá comprar o que quiser a um preço bastante barato e sentirá que é quase uma vitória. No trabalho, tem a força e a energia para enfrentar suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você estará muito disposto a fazer as pazes com seu parceiro depois de uma pequena discussão. O rancor nunca foi uma característica da sua personalidade, pelo contrário, você sabe como esquecer graças à sua alma generosa e gentil.

Dinheiro & Trabalho:

Você está trabalhando na velocidade da luz e isso se percebe. Hoje terá que encontrar uma maneira de concluir todos as tarefas antes de tempo, deseja descansar e não sabe como fazê-lo. Voltar à rotina não é fácil para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O dia parece propício para fazer grandes declarações e formalizar compromissos. As promessas que foram feitas no ar devem ser cumpridas, aproveite ao máximo cada momento, mantendo em seu coração experiências emocionais.

Dinheiro & Trabalho:

Se um problema de dinheiro em efetivo foi adiado, as estrelas oferecem uma carta branca para que você possa se expressar livremente e pedir o que merece, nem mais nem menos. A oportunidade será apresentada… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A energia de Vênus está na sua área de casal, então você vai querer passar um dia amoroso, mas onde você tenha seus espaços. Não será um dia para ficar pendurado no pescoço da pessoa amada, mas haverá momentos de cumplicidade e carinho.

Dinheiro & Trabalho:

Se trabalha em um ambiente criativo ou tecnológico, você tem tudo a seu favor para que os astros o iluminem de grandes ideias. Hoje não é um dia daqueles em que vai ficar esperando a inspiração chegar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, você tem sorte, porque a Lua o arrasta para um turbilhão de sentimentos muito ternos. Seu parceiro tem o prazer de lhe fazer carícias variadas e até agradáveis, o que proporcionará uma atmosfera agradável e propícia para o jogo romântico.

Dinheiro & Trabalho:

Permita-se realmente ter sucesso na vida, seja mais benevolente consigo mesmo, acredite em suas atitudes e faça a lógica florescer em vez de ter medo do fracasso. Você tem todos os recursos em sua mão, brinque… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Com seu parceiro hoje farão uma importante descoberta sobre como entender melhor o relacionamento. Com essa revelação interior, vocês dois podem se comunicar de uma forma mais amigável. Os solteiros terão várias oportunidades de conhecer alguém interessante.

Dinheiro & Trabalho:

No plano financeiro, estão previstos alguns gastos, no entanto, será algo que você poderá enfrentar sem pegar empréstimos. No local de trabalho e profissional, você sente que precisa de uma pausa. Os prazos se acumulam… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O clima emocional que é vivido em sua casa será ideal para ter um bom dia. Você sente que há muito amor no ar, que sem precisar andar grudados entendem a necessidade de respeito e espaço que cada um precisa, desfrutando assim plenamente um do outro.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá conversas importantes com pessoas influentes para sua economia ou vida profissional. Será necessário que seja convincente e sua inteligência seja demonstrada por meio das palavras que saem da… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

As experiências que você está experimentando o estão levando ao amor verdadeiro. Como será? É algo que os astros não revelaram, mas vocês devem se preparar para viver intensamente. Poderão tornar realidade algumas de suas fantasias mais ousadas.

Dinheiro & Trabalho:

No campo econômico, saberá como enfrentar os desafios que estão por vir. Gosta de se informar bem a respeito de tudo antes de mexer com seu dinheiro, para evitar problemas ou perdas. No local de trabalho, as coisas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

