Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 9 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não há melhor maneira de você encontrar o amor verdadeiro do que através da experimentação, mas é importante que conceba algumas etapas indispensáveis. A pessoa escolhida será mais desejável e certamente poderá oferecer-lhe uma série de experiências maravilhosas, mas deve querer dar o primeiro passo.

Dinheiro & Trabalho: Será um dia muito bom para cortar tensões no trabalho, não pense no que os demais fazem, concentre-se em seu trabalho e, se alguém está retardando o progresso dos outros, você deverá ajudá-lo a progredir. Você tem…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Use as ferramentas que tem à sua disposição para sentir o amor em sua forma mais pura. Experimente e sinta o que significa estar com alguém que tenha o mesmo desejo que você. Pode conseguir um ótimo relacionamento se tiver a determinação necessária.

Dinheiro & Trabalho: O cuidado dos detalhes em certas áreas pode ser realmente importante. Dependendo do tipo de trabalho que você está desenvolvendo, precisará nutrir-se de certos elementos que lhe permitam equilibrar seu…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tem alguém perto que parece estar totalmente apaixonado por você, tente se interessar por essa pessoa e começar a conhecê-la melhor. Os encontros não são um problema se você estiver com a pessoa certa. Valorize as opções que tem à sua frente.

Dinheiro & Trabalho: Seu desejo de ser seu próprio chefe irá em aumento. Você pode ter que cultivar certos elementos que o favoreçam a dar esse passo. Será necessário conversar com outros empreendedores para entender melhor…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não espere que a pessoa ao seu lado faça todo o trabalho em casa, lembre-se de que todos devemos fazer a nossa parte para que um lar funcione perfeitamente. Você precisará de um pouco de atenção do seu parceiro, todo o amor que receberá substituirá os sentimentos ruins pelos que passou.

Dinheiro & Trabalho: Você poderá ter que fazer algumas tarefas para as quais não está totalmente preparado. Cobrir uma posição de emergência será algo que se tornará um desafio. Vai ter que usar suas melhores armas para…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu parceiro e você estão prestes a embarcar em uma nova vida com a chegada de novos membros para a família. As mudanças que ocorrerão serão totalmente benéficas para você. Alguns desses momentos que vai iniciar ficarão gravados em sua memória.

Dinheiro & Trabalho: Os tempos de recuperação envolvem uma série de etapas que você deve seguir, e essa é uma pergunta que realmente o preocupa. Se sua economia estiver baixa, precisará de outra coisa para cobrir qualquer…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Em um relacionamento há sempre alguém que puxa o carro e neste caso, será você quem tomará as rédeas hoje. Está interessado em ir em uma direção e a cada passo que for dar será perfeitamente entendido pelo parceiro, embora, se isso não acontecer, terá que usar um pouco de sua grande força verbal.

Dinheiro & Trabalho: As oportunidades que estão chegando à sua vida são tão reais que lhe oferecerão uma série de passos prévios que podem ser terrivelmente atraentes. Chegou a esse ponto profissional, onde tudo vai sair…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Em seu coração podem haver alguns pontos de apoio que o levarão a pisar com segurança, você obterá o que quiser com seu parceiro, desde que seu relacionamento seja sólido.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho que você faz na sua empresa está se tornando um pequeno vício, mesmo que tenha um tempo livre vai pensar naquelas pessoas que estão ao seu lado. Vai querer lhes dar uma mão, mas se…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se durante estes dias sentiu um tremorzinho no coração, siga essa pessoa que o produziu. Certamente isso significará algo mais do que você esperava, é alguém que criou um sentimento que há algum tempo não sente. Vale a pena mantê-lo seguro.

Dinheiro & Trabalho: Não há tempo para se distrair com nada, no seu dia a dia você deve começar a usar suas boas intuições para executar as tarefas. Terá uns dias muito intensos onde deverá estar focado para cumprir as metas. Há pessoas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há momentos em que você não entende o que seu parceiro quer lhe dizer. Vai ser difícil apreciar alguns momentos íntimos que ele tentará lhe impor. Os relacionamentos afetivos não devem ser comparados, pois as pessoas e as circunstâncias são sempre diferentes.

Dinheiro & Trabalho: Comece a pensar na possibilidade de voltar a estudar, você precisa aprender mais para subir na sua carreira e obter um salário melhor, será uma excelente oportunidade, especialmente se deixou seus estudos por razões de dinheiro ou outras razões pessoais. Um amigo do campo profissional do…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há momentos em que você realmente se torna um amante dedicado, enquanto em outros simplesmente faz o impensável acontecer. Retire a varinha mágica para criar momentos inesquecíveis, hoje você pode ter sucesso novamente de uma maneira surpreendente.

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente hoje possa ter um desgosto por um problema profissional, porque não vai concordar com alguém que tem mais poder do que você e isso pode afetá-lo muito. Tenha cuidado com a arrogância, é um mau conselheiro e você não deve deixar que escape da sua boca. Tranquilize-se. O dinheiro…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Em seu relacionamento há algo que não está certo, mas não sabe do que se trata. Vocês tiveram momentos muito especiais, mas percebeu que há algum tempo existe um distanciamento. Pode ser a rotina diária. Pergunte ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: A imagem é muito importante no trabalho. Parece que chegar um pouco antes ou no horário certo será um fator a considerar em sua empresa. Para você estar no horário é algo necessário, com certeza existem…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor não é um caminho de rosas. Sempre há momentos em que você pode discutir com seu parceiro levando a dores de cabeça. Talvez essa série de dificuldades no final, em vez de serem negativas, acabem se tornando algo positivo. Você é alguém preparado para ter sucesso no amor.

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente reconhece que tem um pequeno problema com dinheiro, pode avançar um pouco. Ter um emprego de meio período não pode ser a causa de grandes alegrias, mas pode ajudá-lo com algumas…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

