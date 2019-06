Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 9 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu parceiro lhe dirá algo que você realmente vai gostar de ouvir porque é importante, mas ao mesmo tempo é emocionante. Esta é uma boa notícia que vai deixá-lo feliz, embora signifique uma mudança de muitas maneiras. Ouça-a de braços abertos e abra-se para o que a vida lhe traz.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você precisa colocar suas prioridades em ordem, está deixando que outras coisas que não são importantes neste momento ocupem o primeiro lugar na sua lista, precisa começar a definir o que deve e o que pode fazer. Vai… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: Um bom passeio com seu parceiro lhe fará muito bem. Ajudará a limpar sua mente que está um pouco cansada de tudo o que aconteceu nesta semana. Aproveitem para passar o dia com familiares e se divertirem.

Dinheiro & Trabalho: É hora de falar aos seus superiores as ideias que você tem amadurecido há algum tempo em seu trabalho, elas podem ser muito úteis para concluir um projeto que está preso e que ninguém foi capaz de concluir. Receberá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje é um dia bom para você e seu parceiro desfrutarem de uma reunião com a família de um dos dois ou com amigos, onde passarão um ótimo dia, porque haverá muitas pessoas que não vê há muito tempo. Vai notar que eles o apreciam e que sentiram sua falta e isso será muito reconfortante. Vai mostrar sua faceta mais sociável e divertida.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você quer melhorar o estado de sua economia, mas não sabe como fazê-lo. Se concentre nas metas que deseja alcançar que lhe darão muitas alegrias e bons resultados. Não deixe que os outros digam o que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se sentirá especialmente entregado ao seu parceiro. A cumplicidade é algo necessário para que duas pessoas possam se entender. A beleza do amor é encontrar a conexão livre entre ambos, sem tantas pressões.

Dinheiro & Trabalho: Você viverá uma experiência que despertará a inveja de seus colegas de trabalho. Talvez um dos seus superiores lhe dê um tapinha nas costas ou podem recompensá-lo de alguma forma. Merece todas as coisas boas que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: O parceiro da sua vida sempre esteve diante dos seus olhos, embora você não queira vê-lo como tal. Tem que estar um pouco mais consciente do universo. Se lhe oferecem a possibilidade de explorar novas rotas, por que não fazer isso? Pode estar perdendo a possibilidade de estar com alguém que pode ser mais do que um amigo.

Dinheiro & Trabalho: Você tem a capacidade de enxergar além nos negócios podendo ter resultados muito bons se correr o risco que tem estado pensando, mas está inseguro. Coloque suas baterias ao máximo porque é importante para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Existem certas atitudes do seu parceiro que o incomodam, mas você tem mantido em silêncio por algum tempo o que sente, não deixe isso passar e tenha uma conversa séria com a pessoa amada, será algo que os ajudará muito a ter um melhor relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe para amanhã algo que lhe pediram para fazer hoje. Pode ser um trabalho ou uma tarefa doméstica da qual você não gosta, mas é importante para uma boa convivência com seu parceiro ou colegas de trabalho. Sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O casal precisa de apoio e contenção em um momento importante que estão vivendo, não é hora de se medir no afeto que tem para dar, nunca faça isso, você deve sempre dar seu amor a quem está ao seu lado.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, está num período ótimo, pois você ousará dar suas ideias e elas serão bem recebidas pelos superiores e colegas. Certamente nunca teria pensado que há alguém próximo a você que pode lhe dar uma mão. Se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Será capaz de se convencer completamente de que seu parceiro é o amor da sua vida. Ele é uma pessoa que tem sido capaz de dar-lhe tudo o que sempre quis e isso é algo que você não pode evitar, e isso é um passo que só uma mente preparada pode fazer o coração sentir.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de testar suas habilidades como líder de grupo durante o desenvolvimento de uma tarefa, será um teste não muito difícil, mas para consegui-lo deve estar com todos os seus olhos no trabalho que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: Você não vai duvidar do seu parceiro com relação a umas fofocas que chegaram aos seus ouvidos. Sabe muito bem como ele é e que esses comentários maldosos são frutos da inveja pela felicidade de vocês.

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá especialmente condicionado por um tipo de premissa que certamente o ajudará a se tornar alguém novo. Todo esforço acaba tendo seus próprios resultados. Verá como a cada nova vitória é mais um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Não deixe a oportunidade passar para cometer uma loucura com o seu parceiro, vão ter um ótimo momento. Comecem a deixar para trás o convencionalismo e a extrema moral que não está contribuindo com nada para a sua vida, têm que experimentar muito mais na vida.

Dinheiro & Trabalho: Em cada trabalho há sempre algumas dificuldades que geralmente custam mais ou menos convencer a todos das suas ideias. Se você perceber que as coisas não ocorrem exatamente como pensou, seria melhor… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você deve sair mais com o seu parceiro, estão começando a criar uma rotina que não lhes trará muitas coisas boas no futuro. Fazendo isso, o amor voltará a crescer entre vocês dois.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Seu humor vai flutuar em uma escala descendente devido a alguns problemas no trabalho. Tente controlar suas emoções: seus colegas não são culpados por seus problemas. Vai se arrepender por agir da forma errada. Faça… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Quando há amor, é perceptível em muitos aspectos, só é necessário ver a maneira como você olha para o seu parceiro, é o de uma pessoa totalmente apaixona. Aproveite o dia para ficar junto dele e compartilhar ótimos momentos.

Dinheiro & Trabalho: Não tenha medo de ousar na tomada de decisões que poderiam representar um risco para sua continuidade em um trabalho ou de se expor muito na frente dos outros, lembre-se, esta vida é para os corajosos e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Publicidade

…..

Leia também:

Projeto de lei pode acabar com frentistas nos postos de combustíveis

Ex-BBB Paula posta foto com novo namorado, fãs dizem que ele é “muito feio” e ela deleta post e desabafa

Câmara de Osasco aprova passe livre para pacientes da rede municipal de saúde