Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 09 de julho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Momento perfeito para realizar um jantar romântico com seu parceiro, isto poderia tornar-se uma tradição entre vocês e vai uni-los ainda mais. Aproveitem bastante.

Dinheiro & Trabalho: Sempre tente ser amigável com quem você está conhecendo, pois pode obter muito com uma atitude cordial, especialmente no trabalho, que é onde precisa ter uma avaliação positiva de todos os seus colegas. Você receberá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje será um dia em que você desfrutará com seu parceiro em muitos níveis: vão se entender um ao outro como há muito tempo não acontecia. Para que tudo continue indo bem deve colocar mais da sua parte.

Dinheiro & Trabalho: Em breve, receberá novas e interessantes propostas de trabalho que aumentarão drasticamente a sua renda. Sabe como negociar para obter vantagem, hoje vão se abrir mais opções para você, então faça novos contatos, pois… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Dê-se um tempo para sair sozinho com a pessoa que você ama, será um bom dia para andar de mãos dadas e se comportarem como namorados no início de um relacionamento. Às vezes são necessários estes momentos para fortalecer o amor no casal.

Dinheiro & Trabalho: Você está indo na direção certa em seu trabalho e as pessoas vão lhe dizer isso hoje, não perca o rumo querendo modificar certas partes do seu plano, não fique nervoso e confie nas decisões que tomou até agora. Lembre… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Há algum tempo você sente um chamado interior que sussurra qual é o próximo passo que deve tomar com relação à pessoa que gosta, mas isso o assusta e não tem coragem de avançar. Deixe-se levar pelo seu coração e permita que a vida se expresse através de você. Tenha confiança.

Dinheiro & Trabalho: Vai solucionar com sucesso todos os problemas que surjam hoje no trabalho, desde que mantenha a cabeça no seu lugar. Especificamente, vai passar por uma situação tensa com um colega, da qual sairá triunfante se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você está conhecendo uma nova pessoa que entrou em sua vida e tem intenções de formar algo, não apresse as coisas, vá com calma, mas sempre deixando claro que pretende continuar em direção a algo mais no futuro.

Dinheiro & Trabalho: Poderá receber uma boa notícia no campo laboral, pode ser uma entrevista de emprego ou uma promoção no local de trabalho. Você merece. Mesmo quando as finanças não são o seu forte, deve ficar de olho em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seu parceiro reage positivamente à sua abertura e compartilha seu entusiasmo por viagens românticas. Você se sente confiante em abordar qualquer tema em seu relacionamento com seu parceiro. Isto faz com que progridam e se desenvolvam mais.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, um novo colega estará disposto a apoiá-lo em tudo e a defendê-lo diante de possíveis conflitos com outros colegas e superiores. Confie nesta pessoa, porque o seu interesse é genuíno. Sua vida financeira… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não deixe o seu parceiro sozinho, neste momento precisa da sua companhia e todo seu apoio por um problema que o está afligindo. Fique junto dele e enfrentem isto para sair adiante vitoriosos.

Dinheiro & Trabalho: Um colega trouxe uma ferramenta que é muito útil para processar seu trabalho. Você nem sempre teve algo tão moderno e que encurta seu tempo de uma maneira eficaz. Tudo o que você decidir neste dia pode dar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Adapte-se às mudanças que você está vendo em sua vida amorosa, porque, embora pareçam não são para o mal, ao contrário. Entenda que, nos relacionamentos, há todos os tipos de momentos, e é precisamente aí que está a sua importância.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de realizar uma negociação importante que pode ativar sua vida econômica e profissional. Há novos começos e novas possibilidades pairando no ar, aproveite e tome-as. Se você tem o seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você e seu parceiro aproveitam a vida da mesma forma. Planejem algumas atividades para o seu tempo livre, experimentem como vocês podem passar esses momentos memoráveis se divertindo muito.

Dinheiro & Trabalho: Algumas tarefas bem monótonas, talvez relacionadas com documentos, podem absorver muito do seu dia hoje. Você poderia facilmente se distrair e ser tentado a deixar tudo de lado e fazer algo mais interessante, mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Volte a entregar ao ser amado um dia normal e sem contratempos, não discuta por coisas que não vão levar a nada. Aproveite as coisas simples, dê-lhe toda a atenção e carinho que ele merece. Se possível, surpreenda-o com algo que ele goste.

Dinheiro & Trabalho: Se hoje receber uma chamada de atenção de um superior ou um colega de trabalho, tente seguir as instruções, pois existe a possibilidade de você cometer um erro em uma tarefa que lhe foi confiada. Se está em uma situação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não pare de elogiar o ser amado quando ele se veste bem, muitas vezes ele faz isso para ter uma boa resposta de você e manter viva a chama do amor. O amor está estável, mas procure mantê-lo assim por muito tempo.

Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa organizada e detalhista. Mas às vezes também pode estragar tudo. Veja se há erros contábeis ou outros erros espalhados pelos documentos. Hoje é muito provável que a energia dos planetas irá distraí-lo, por… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Admirar o seu parceiro às vezes é necessário, você pode acabar aprendendo uma lição inestimável que o ajudará a entender melhor o relacionamento. Desfrute das coisas boas que ocorrem em sua vida sem a necessidade de ser forçado ou imposto. O amor é um bom exemplo, já que é algo que ocorre entre duas pessoas naturalmente e sem pressão.

Dinheiro & Trabalho: Grandes rios nascem de pequenas gotas de água. Neste momento, não há falta de trabalho em sua vida, e é um ótimo momento para se envolver totalmente em sua vida pessoal e profissional. O trabalho é algo que você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

