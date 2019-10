Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (09/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você verá como as belas oportunidades para ser feliz com seu parceiro se aproximam rapidamente. Estará receptivo a bons estímulos e as escolhas que fizer serão precisas. O amor o inspira, o faz sorrir e gastar magia em tudo que faz. Os objetivos no relacionamento pelos quais você luta, valem muito a pena, não deixe nada nem ninguém interferir.

Dinheiro & Trabalho:

Aprenda a valorizar seu trabalho, a saber quanto dinheiro você ganha por uma hora de sua formação, seu esforço e sua disciplina. Precisa acordar da letargia, e estar ciente do que vale e como é relevante em determinados… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você está em um excelente momento para iniciar o diálogo necessário para fortalecer seu relacionamento. Sua mente está lúcida, mais focada e não negligencia nenhum detalhe em sua vida. Com o diálogo, tudo pode ser resolvido. No entanto, você terá que ceder um pouco aos interesses do seu parceiro, não pode ser tudo do jeito que você quer.

Dinheiro & Trabalho:

Ideias novas e inovadoras virão à mente no local de trabalho. Esteja você trabalhando para outra pessoa ou para si mesmo, tire proveito da energia que o seu signo lhe dá em sua casa de trabalho. Tudo o que você propõe sai do seu coração e sabe que, se coloca tudo de si, pode conseguir qualquer coisa. Mas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Certifique-se de adicionar intensidade à sua história de amor. A paixão no relacionamento de casal é como uma criança pequena que precisa ser alimentada todos os dias para continuar crescendo e ficando mais forte. Faça alguns malabarismos com seus horários e tente surpreender a pessoa com quem você compartilha sua vida, por exemplo, indo buscá-la no trabalho ou ir almoçar ou jantar juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Você sente que sua cabeça é um foco de ideias e, certamente, está em um período muito favorável para receber uma remessa de novos projetos. Que ocorre? Que você não tem em mãos todos as ferramentas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você se sente muito próximo do seu parceiro, mas há algo que não gosta. E é que, assim que a outra parte toma decisões sem contar com sua opinião, você fica com raiva, mesmo que seja o melhor para o casal ou apenas para você. Apesar disso, deve apreciar como a pessoa amada só quer que vocês avancem juntos. Fale com ele e diga-lhe para inclui-lo na tomada de decisões para o casal.

Dinheiro & Trabalho:

As reações às suas finanças são brilhantes. Você consegue se adaptar de maneira ideal à situação em que vive, tem uma visão muito realista de suas contas e saberá que tipo de ação vale a pena intensificar. Os astros… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje, será um dia muito positivo no campo do amor. Seu parceiro será muito atencioso e complacente ao longo do dia. Deixe-se mimar e desfrute desses momentos de sorte com a pessoa que ama. Você se sentirá mais vivo do que nunca, vibrará com todos os estímulos emocionais e seu coração baterá forte quando estiver frente à sua cara-metade.

Dinheiro & Trabalho:

Não poderá evitar uma grande mudança que está ocorrendo em sua vida e que hoje será especialmente vai se manifestar. Algo de grande importância acontecerá com você e seu futuro econômico, mas terá que ser corajoso… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

A previsão em relação ao amor ainda é muito favorável. Você está cercado por boas vibrações, e isso se traduz em um melhor relacionamento com seu parceiro. Continuará desfrutando da harmonia que desfrutou nos dias anteriores. Tudo lhe será dado naturalmente e não haverá conflitos com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

A vida financeira neste dia estará sob alguma tensão. Algo inesperado apareceu no nível econômico, pode ser um parente que está apertado e que você terá que ajudar para que supere uma complicada situação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você receberá uma nova mudança de direção no relacionamento e se preparará para os próximos tempos. Vai querer quebrar a rotina e ter sempre uma pequena surpresa ao seu redor. A Lua oferece um calor emocional que ajuda muito a fortalecer os laços, e no casal, notará como revive a chama existente em sua cama. O magnetismo do seu olhar irá deliciar sua cara-metade.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você procurará novas maneiras de aumentar seus ingressos. Vai desejar iniciar conversas com pessoas que conhece e ganham mais dinheiro do que você. Buscará informações, ideias inovadoras no setor de sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você desliza sua vivacidade para tudo o que faz e isso deixa seu parceiro mais apaixonado. Tem todos os recursos em suas mãos para fazer com que os fogos de artifício não faltem no seu céu. Seu dia será cheio de paixão, sua vida amorosa terá um grande papel.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho é uma fonte de alegrias constantes. Você gosta de sair da sua zona de conforto e correr um pouco mais de risco. Será uma maneira de estabelecer certas etapas antes de uma nova alteração. Quando você arrisca… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Os sentimentos do casal são fortes e mútuos. Notará que tudo de bom que dá ao seu parceiro, voltará melhor para você, às vezes multiplicado por dois. Sabe como canalizar as boas energias e não lhe custará muito fazer da felicidade a ordem do dia. Os beijos e as carícias são o combustível do seu motor pessoal e, mesmo assim, adotará qualquer indício de mudança.

Dinheiro & Trabalho:

Na empresa, seu progresso no trabalho estaria dentro da média. Você pode ter que enfrentar um momento difícil, no entanto, se usar seu apoio e o relacionamento com colegas influentes, irá superá-lo. Tem seus objetivos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

A pessoa que você ama profundamente corresponde aos seus sentimentos. Ela está ansiosa para salvar as diferenças entre vocês e olhar para o futuro. O relacionamento vai indo, mas você tem que ser muito realista. Seja mais paciente. Aprenda a amar os defeitos e as qualidades do seu parceiro, afinal, você também tem.

Dinheiro & Trabalho:

No plano econômico, é provável que sua renda aumente. No entanto, será algo que acontecerá em um ritmo muito lento. Haverá um fluxo regular de dinheiro e você poderá gerenciar suas despesas sem problemas. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Este dia será regido pela tranquilidade, compreensão e cumplicidade com seu parceiro. Juntos, vocês manterão diálogos muito animados e poderão resolver alguns pontos escuros que tentaram nublar sua história. Use sua energia e sua força para conceber e realizar uma nova vida como casal, na qual o que é doloroso e o que é calunioso irá desaparecer.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho é outro exemplo desse sucesso que deseja alcançar. Você está gerando tudo o que precisa para poder avançar suas expectativas. Se hoje receber uma chamada há muito tempo esperada, aproveite-a. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se concentra na busca da paixão e do prazer, duas sensações que para você são poderosas. Poderia dizer que, de certa forma, graças a elas, o mundo continua girando. Ninguém duvida de como você ama seu parceiro com uma grande sensibilidade, o que o ajuda a entender os mínimos gestos e atitudes dele. A conexão entre vocês é perfeita.

Dinheiro & Trabalho:

Está previsto um dia agitado em relação ao dinheiro. É bem provável que você tenha que enfrentar uma situação inesperada no campo econômico que, embora não seja pessoal, o afetará diretamente. No campo profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

