Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (09/11).

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Seus esforços para encontrar um parceiro parecem que ainda não resultam em nada concreto. Relaxe e deixe as coisas caírem por seu próprio peso, pois agora há uma pessoa que está em constante movimento em torno de você. Abra seus olhos, use da sua intuição.

Dinheiro & Trabalho:

Em breve, você receberá o dinheiro que esperava e, a partir desse momento, poderá aumentar seus lucros fazendo algo que ainda não havia tentado, mas que será muito bem executado e produtivo. É um período…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

O esforço dedicado pelos dois em prol de um relacionamento sentimental mais estável e sólido será recompensado. Ambos chegarão a um relacionamento que lhes permitirá enfrentar tudo o que vier pela frente.

Dinheiro & Trabalho:

Não importa o que aconteceu no campo financeiro nos dias passados, já que durante esse ciclo astral sua economia vai melhorar muito. Você está prestes a receber uma boa renda mensal de dinheiro. Por isso, se você…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se envolver constantemente em discussões absurdas é o que menos requer o seu relacionamento. O amor e o respeito não devem ser perdidos de vista, mesmo que a vida por vezes seja complicada, pense que a união os fará crescer com força.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe com o que você não tem, porque assim nada é resolvido; as energias diretas de Saturno aumentam um estágio de prosperidade que o ajudará a ter muito mais do que você imagina possível…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

É hora de abrir seu coração e deixar para trás suspeitas, apreensões, medos, arrependimentos e problemas do passado que nada têm a ver com a natureza do seu signo, um tipo de atitude não tem nada a ver com você. Aproveite o seu presente.

Dinheiro & Trabalho:

Existem movimentos de dinheiro em seu horóscopo na forma de ofertas inesperadas vindo de quem você nunca imaginou ser possível. Uma inspiração lhe dirá o que deve fazer em um determinado momento para atrair…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Reações imaturas e incapacidade de lidar serenamente diante de certas dificuldades afetam seu relacionamento. Ordene suas idéias e prioridades, nesse momento faça uso da razão para permitir que o que os une os leve ao triunfo.

Dinheiro & Trabalho: Existem perspectivas muito boas associadas a uma questão que nos últimos dias se manteve um pouco confusa. Um estágio muito próspero está chegando e a única coisa que você precisa para avançar financeiramente…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você precisa ser concreto e confiável para o seu parceiro. Não há mais espaço para improvisação ou decepções, tudo deve ser conforme combinaram quando decidiram ser um só, é preciso recuperar o valor da palavra comprometida para que o amor não se extinga.

Dinheiro & Trabalho:

Bons resultados na profissão. Seu trabalho é árduo, com grande esforço por conseguir as coisas e com uma enorme satisfação em obtê-las. Novos contatos e projetos o enchem de entusiasmo. Você está vivendo um momento…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Falta de uma real satisfação no amor. A culpa é de ambos porque não há novos estímulos ou emoções; certas atitudes dos dois não ajudam a renovar o relacionamento. Deixaram de sair juntos apenas para caminhar, conversar, hoje o fazem porque há algo que precisa ser resolvido. Pense nisso e mude o estilo do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Resultados otimistas com grandes perspectivas na área de negócios e finanças. Compromisso entre todas as partes, acordo satisfatório que permitirá a todos crescer e progredir. Certas insinuações incômodas e indefinidas…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

No amor, você fará uso de todo o seu charme e poder de conquista. O sucesso estará com você, aproveite, é o momento do amor, da ilusão e da alegria, de encontros que causam euforia pelo inesperado, pela pessoa que se aproxima de você.

Dinheiro & Trabalho:

Nas finanças, economizar neste momento é o mais apropriado. A contenção no presente aumentará suas margens futuras. Faça uma programação e mantenha o cronograma. Seu dinheiro vai render muito. Um bom…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não desanime, ou tome um “não” como resposta final. Insista e você obterá resultados verdadeiramente impressionantes. Quando você supera certas dúvidas é capaz de ver tudo com mais clareza, e sabe que deve eliminar atitudes ciumentas ou possessivas.

Dinheiro & Trabalho:

Boas notícias para você! O que o perturbou em relação à sua vida profissional agora se dissipa, um novo ciclo o direciona na direção certa você enxerga com clareza o que precisa fazer para ser bem-sucedido e…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

No amor, as definições são urgentes para entender o lugar que cada um ocupa na vida do outro. O relacionamento só terá futuro quando tudo estiver claro entre os dois. Se você está solteiro, não desanime porque tudo foi arranjado para que a felicidade se estabeleça em sua vida novamente.

Dinheiro & Trabalho:

Seja receptivo às novas idéias apresentadas a você em finanças. Não se sinta confortável com a rotina, inovar é sempre a chave para progredir. A capacidade do seu signo de gerar dinheiro e fortuna ficará evidente nos…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Situações concretas começam a surgir no amor. Ambos entenderam o que podem alcançar como casal e não perderão mais tempo. Há pela frente dias cheios de alegria e amor nos quais você viverá intensamente com essa pessoa tão especial para você.

Dinheiro & Trabalho:

Em pouco tempo, você começará a colher o que plantou. O dinheiro que parece nunca chegar e que você espera por meses em breve estará em suas mãos, economize-o porque precisará mais tarde para fazer um bom…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Sua busca pela felicidade parece interminável, você não consegue o que espera do amor. Você tem que esclarecer seus sentimentos e objetivos na vida, não faça sofrer alguém que só lhe dá o melhor, mas que para você não é o suficiente. Precisam conversar.

Dinheiro & Trabalho:

Sua situação financeira melhoraria significativamente se você lidasse com mais generosidade. Dê a todos o que eles merecem, mesmo em situações de grande tensão. Você acabará com um mal-entendido com seus…

