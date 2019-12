Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (09/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No amor, vocês precisam deixar os conflitos para trás, ser pacientes e tolerantes um com o outro. Você deve controlar suas explosões de descontentamento porque, com toda certeza, mais tarde vai se arrepender ao ver a desproporção das reações.

Dinheiro & Trabalho:

Prepare-se para mudanças profundas no trabalho. Muitas coisas novas aguardam, um futuro em que será necessário ser ousado e prudente ao mesmo tempo. Isso porque você fez as coisas certas na profissão. O… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

O triunfo no amor é garantido, vocês conseguiram construir uma união sólida. O próximo passo não precisa pensar muito para saber qual é. Se você está sozinho, sua falta de iniciativa bloqueia qualquer possibilidade de amor em sua vida. Uma mudança de atitude é necessária.

Dinheiro & Trabalho:

Este é um estágio de renovação financeira dentro do seu horóscopo que o ajudará a multiplicar seu dinheiro e recursos. Mudanças importantes estão chegando na sua vida profissional, num primeiro momento pode parecer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Seu relacionamento viverá momentos de glória. Ambos conhecem o caminho, que, embora longo e sinuoso, os leva diretamente à felicidade. Se você está solteiro, limpe seu coração de rancores do passado que não fazem mais sentido.

Dinheiro & Trabalho:

Com força e grande poder de decisão, você saberá como enfrentar o que é apresentado no campo financeiro. Sua visão das coisas é clara e forte; você realizará com sucesso seus empreendimentos. Você se destacará… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Seu relacionamento amoroso chegou a um ponto em que é inútil resistir a certas mudanças. Deixaram os sentimentos de lado e isso cobrou seu preço, é hora de prestar atenção à intuição para retomar o amor.

Dinheiro & Trabalho:

Tudo vai dar muito certo, mas você tem que aprender a esperar nas finanças. As coisas boas demoram um pouco, arme-se com paciência. No trabalho você tem se reestruturado quase completamente, e os resultados… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Hoje surgem medos pelo seu futuro no amor. Incerteza com a qual você terá que lidar, já que é hora de deixar para trás o que o impede de avançar e se projetar com segurança em direção a um novo relacionamento que já está surgindo no seu horizonte.

Dinheiro & Trabalho:

Há boas notícias relacionadas ao dinheiro que você pensou que não seria capaz de recuperar e, a partir desses momentos, descobre novas maneiras de aumentar sua renda fazendo algo diferente do que está acostumado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Não diga tudo o que pensa, pelo menos não durante um primeiro encontro que parece ser o início de uma nova união amorosa. Certas opiniões num primeiro momento devem ficar bem guardadas, aja com cautela e discrição.

Dinheiro & Trabalho:

Sua grande capacidade de análise e síntese brilhará nas finanças. Uma ampla gama de oportunidade de negócios possíveis, que confundiriam os outros, será um desafio relativamente fácil para você, onde ganhará dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Ambos precisam se acalmar e evitar se culpar por coisas do passado que não fazem mais sentido, o amor exige isso. Seu relacionamento só prosperará em um ambiente de tranquilidade e paz, mantenha isso muito claro se fato quer ser feliz junto a essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá uma renda adicional em alguns dias e desde agora já está considerando como gastá-la. Faz bem, dê a si mesmo algo, é hora de pensar mais em si mesmo e aproveitar os ingressos que você não esperava… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você não pode agir por imposição ao amor, mesmo que tenha boas intenções. Seja flexível e gentil com seu parceiro, ninguém tem a obrigação de concordar ou aguentar todas suas vontades ou caprichos. Seja mais sensato.

Dinheiro & Trabalho:

Mesmo que você não tenha o dinheiro que precisa, o importante é sua atitude. Confie em si mesmo e em suas possibilidades. Você será capaz de derrubar os obstáculos presentes no seu caminho e recuperar o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Sua falta de confiança nos outros é a causa de sua solidão no amor. Tentando evitar a dor, você só conseguiu se isolar e o que você precisa agora é se relacionar. Se você tem um parceiro, não fique impressionado com mudanças imprevistas no seu relacionamento, acalme-se, analise o ambiente e decida em conjunto o futuro.

Dinheiro & Trabalho:

Você está muito próximo da meta estabelecida em finanças. Você ganhará força, será sólido, construindo confiança. Haverá uma reviravolta positiva em sua atitude no trabalho, pois mesmo as coisas que parecem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não perca a harmonia, a solidez do seu relacionamento amoroso pode ser prejudicada se persistirem com certas atitudes negativas. O amor tem bases sólidas e frágeis ao mesmo tempo, dependendo de como vocês se relacionem.

Dinheiro & Trabalho:

Você respirará aliviado ao saber que em breve terá em suas mãos o dinheiro que precisa. Estão surgindo caminhos econômicos associados a um convite ou proposta que o surpreenderá, mas que será muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Tudo deve ser simples e direto quando se trata de manifestar seu amor. Grandes e pomposas demonstrações ficarão fora de lugar, porque poderiam criar uma imagem distorcida de seus sentimentos e reais intenções.

Dinheiro & Trabalho:

Tendência ao gasto excessivo de dinheiro. Você tem que fazer mudanças nas suas prioridades de consumo, especialmente nesses dias festivos. Você está no meio de um processo muito intenso de transformações pessoais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O ciúme envenena seu relacionamento amoroso. Deixe de lado essas atitudes se você realmente quer ter um futuro a dois com essa pessoa. Se você está solteiro, aprenda a escolher o caminho certo no amor e perceba quando suas chances de fato são reais.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá uma proposta promissora para fazer parte de um negócio. Essa pessoa pode ter pouca experiência, mas seu grande entusiasmo e conhecimento suprirá qualquer falta. Diante de um desafio que surge… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

