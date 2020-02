Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (10/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (10/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você tem um parceiro, hoje vai entender que a melhor maneira de ter um relacionamento é se cuidar primeiro. Também o respeito pela liberdade de ambos é essencial. Se é solteiro provavelmente encontrará um velho amor, com quem ainda poderá retomar o contato.

Dinheiro & Trabalho: No nível econômico é prevista a chegada de um dinheiro. Essa renda não virá apenas do seu trabalho, mas pode ser de um trabalho extra. Profissionalmente, você ainda está tentando encontrar a melhor maneira de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com o seu parceiro, o romantismo mudou para melhor. Vocês dois estão mais afetuosos e se dedicam mais palavras bonitas. Além disso, descartar ideias e sentimentos de dependência melhorou seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Sua área de criatividade e empreendedorismo andam de mãos dadas. E, provavelmente, o universo o levou a um trabalho independente, onde você pode explorar sua criatividade e habilidades inatas. O projeto que você… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As tentações no amor serão muito fortes neste dia. Você será um pouco egoísta e desejará impor sua vontade a seu parceiro a todo custo. Pode facilmente pecar como intransigente, portanto, tenha cuidado. O solteiro será bastante seletivo na hora de escolher a companhia.

Dinheiro & Trabalho: A incidência de Netuno em seu céu econômico é esperançosa. No entanto, você terá que fazer um bom esforço para manter o foco nas coisas. Suas ideias serão ótimas, é claro, mas geralmente são difíceis de colocar… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Neste dia, dê rédea solta às suas paixões, admita que você está deixando sua vida sexual em segundo plano. Promova um diálogo com seu parceiro em que, abertamente, possam ver como os encontros íntimos podem ser alimentados, algo que se tornou complicado com o passar dos anos (e mais, se houver crianças em casa).

Dinheiro & Trabalho: Terá que tomar decisões muito importantes, que decidirão parcialmente o seu rumo profissional. No campo laboral, peça a opinião de seu parceiro ou familiares sobre a possibilidade de deixar seu emprego… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os relacionamentos amorosos de longa data serão ainda mais fortes. Ambos se entenderão melhor e saberão como desfrutar mutuamente, quase sem falar. A comunicação não verbal será mágica e encantadora. Tudo vai correr perfeitamente.

Dinheiro & Trabalho: Sua economia pode ser reativada pela presença da Lua na sua zona financeira. Há muito o que fazer e você terá que desenvolver muita atividade durante este dia. Os nativos que trabalham em questões relacionadas… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O impacto de Plutão será muito poderoso para o campo do amor. Mesmo naqueles relacionamentos em que a toalha estava prestes a ser jogada fora, um brilho de esperança surgirá, o que será suficiente para manter a chama acesa. Será energizado esse surto de paixão e carinho para reativar a felicidade no casal.

Dinheiro & Trabalho: O céu profissional estimula muito a sua verdadeira vocação. Você decide crescer profissionalmente e testar em áreas onde até agora permaneceu como um mero observador. No mundo das finanças, estará pronto para… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu relacionamento amoroso exigirá um maior comprometimento da sua parte. Isso você o vem fazendo há dias, mas seu parceiro vai querer falar seriamente sobre se comprometer mais, para dar outro passo. Assuma o que considera necessário e que faça você feliz.

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, será um dia de reflexões. Algumas decisões que você tomou no mês passado foram muito drásticas e talvez o resultado não tenha sido o esperado. Talvez gostaria de fazer as coisas de maneira diferente… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vênus tem uma excelente aparência em seu céu, e sua influência fará de você uma pessoa mais sedutora e irresistível do que imagina. Com seu parceiro o dia promete ser apaixonado e carinhoso, vão querer fazer alterações para quebrar a rotina e a monotonia.

Dinheiro & Trabalho: Deve dobrar seus esforços para se tornar uma pessoa mais econômica para que o dinheiro não desapareça da sua carteira. No trabalho, tente ser uma pessoa mais sociável com seus colegas. Aproveite o tempo livre… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com seu parceiro sentirão a necessidade de criar novas situações que favoreçam a intimidade e o romantismo. A paixão e a sexualidade também estarão presentes nesta nova maneira de cuidar do relacionamento. Será fundamental para fortalecer o vínculo.

Dinheiro & Trabalho: Para a sua economia, os astros preveem a chegada de um novo período, mais próspero. Essa prosperidade que está a caminho virá de fontes externas, mas também exigirá sua participação. No nível laboral, hoje será… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há muita energia no céu que o leva a vibrar em harmonia com suas necessidades corporais. Você gostaria de abraçar seu parceiro e expressar todos os seus sentimentos e emoções com seu corpo, sem dizer palavras. A linguagem normal, não é tão boa quanto o olhar e o encontro dos corpos.

Dinheiro & Trabalho: É um dia fantástico em termos de dinheiro, com a energia dos astros sentirá essa excelente influência. Os nativos que precisam iniciar um novo caminho no campo do trabalho poderão estabelecer uma comunicação… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo do amor novas possibilidades se abrirão, o diálogo será estimulado e a atividade mental com seu parceiro fluirá mais fácil. Isso traz uma mudança em sua vida melhorando e fortalecendo o casal. Vão começar uma nova história de amor.

Dinheiro & Trabalho: No que diz respeito ao dinheiro, hoje a sorte está do seu lado. É o momento perfeito para arriscar e investir em negócios especulativos que lhe trarão novos rendimentos. No campo laboral e profissional, sua… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um dia muito especial em que integrará uma energia muito intensa em relação à sexualidade e ao mundo íntimo com seu parceiro. Poderão descobrir uma situação de grande intensidade que os fará procurar novas vias de escape de seus desejos.

Dinheiro & Trabalho: Você pode contar com momentos maravilhosos nos quais a compreensão e a camaradagem farão parte deste dia de trabalho. Pode colaborar com seus colegas com amor e sem espírito competitivo, o … Continue lendo o signo Capricórnio

