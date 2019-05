Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (10/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 10 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O movimento cósmico que agora envolve seu signo ajudará você a entrar em contato com pessoas interessantes que você influenciará com sua atitude. Sua presença será o centro de atração onde quer que você vá, e você trará o amor para mais perto de você.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Espere o melhor, porque enquanto você se projetar de uma maneira otimista e positiva em seus negócios, este será o resultado que você obterá. Você está recebendo intensas influências planetárias o que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Publicidade

Você deve agir com firmeza para colocar as cartas na mesa e dizer a essa pessoa o que realmente sente por ela. A melhor maneira de fazer isso é enfrentando a situação, não deixando para amanhã ou para outro dia o que você deve fazer agora pela sua felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Se você aplicar seus talentos e habilidades efetivamente você terá muito sucesso. Mantenha um controle rigoroso sobre suas despesas para não exceder ou ficar enrolado em dívidas. Aplique seu senso de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

No amor, são suas próprias atitudes que o afastam da felicidade. É necessário que você seja você mesmo, a máscara que criou para impressionar, não lhe faz bem. Preste atenção aos sinais, palavras com dupla intenção, porque tudo funciona num clima de aproximação.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Coloque sua mente para trabalhar e você verá como grandes idéias surgem para ganhar dinheiro. Sua aparência e a maneira como você se apresenta são muito importantes hoje. Certifique-se de estar bem. Exiba… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

***

Leia também: Sabesp abre concurso público com 947 vagas de estágio

***

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você vai se sentir completo e realizado no amor. Tudo começa a clarear e aqueles sentimentos que você achava que nunca mais conseguiria manter por uma outra pessoa, farão de você alguém feliz junto de quem ama.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Usando sabedoria, força e criatividade, você alcançará resultados muito bons em seu trabalho. Tome a iniciativa. Não espere que os outros lhe deem luz verde. Assuma o controle da situação sozinho. Hoje não há… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não seja tão pessimista no amor. Pare de pensar no passado e ouse viver no presente. Se você somente vive pensando na solidão e no que ficou, você receberá o mesmo em troca. Há alguém que gosta muito de você, mas você não se permite enxergar ele.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje motivado pela ansiedade de concluir logo o trabalho tenha cuidado para não exagerar e ofender alguém. Em um esforço para assumir o controle e concluir com êxito o trabalho, você pode… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor:

Romance não é apenas uma questão de beleza, mas também de inteligência. Tente ver o outro como ele é e não como você sonha. Embora você seja um daqueles que aposta em uma convivência pacífica, você implorará secretamente por alguém que abale suas estruturas.

Dinheiro & Trabalho:

Verifique sua agenda antes de aceitar um convite, porque hoje você tem uma forte tendência a esquecer os compromissos e se você os esquecer, poderá perder uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro. Hoje um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Publicidade

Hoje é um dia feliz no amor, conquistas e encontros sentimentais positivos. A aura que está envolvendo você neste momento é de muita autoconfiança. Talvez você prefira ficar em casa, não sair, mas não faça isso, o amor espera por você.

Dinheiro & Trabalho:

Surgem contradições entre suas idéias e o que as pessoas ao seu redor pensam sobre o dinheiro em disputa. Não é hora de discutir formas, mas de seguir os acordos estabelecidos. Tente não se atrapalhar no… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

***

Leia também: Até R$ 998: mais de 2 milhões ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017

***

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Publicidade

Você está se perguntando se o que sente por alguém é recíproco, mas pode perder muito tempo sonhando acordado ou duvidando. Não espere mais para conquistar o coração da pessoa escolhida. Você corre o risco de que a magia desapareça.

Dinheiro & Trabalho:

A energia está em ascensão e o seu talento para ganhar dinheiro também, faça bom uso dela. Hoje é a hora de decolar em uma nova direção. A equipe com a qual você trabalha não pode dar um passo adiante… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você está prestes a receber notícias inesperadas associadas a uma pessoa que você não vê há muito tempo e com quem no passado você viveu um relacionamento bonito. Tudo é possível, o essencial é que você o crie e materialize em seus pensamentos.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Há chances de um toque de fortuna na sorte com dinheiro hoje. Você pode se surpreender em seu trabalho com uma oferta importante. Não a ignore, embora você inicialmente não goste muito. Embora você se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Dinheiro e amor estão de mãos dadas neste ciclo planetário e é possível que surja um relacionamento inesperado que não só lhe traga alegria em sua vida amorosa, mas também uma melhoria de sua situação econômica, mesmo você não pretendendo isso.

Dinheiro & Trabalho:

Aceite seu enorme talento como líder. Não fique em silêncio quando perceber que algo deve ser feito de forma diferente. Este é um bom momento para se fazer ouvir e demonstrar suas qualidades em relação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor:

Deixe o motivo do seu sorriso ser evidente para todos, é o amor. Depois de um tempo em que você passou do amor à solidão, seu momento chegou. Abra o seu coração e deixe essa nova pessoa entrar, que fará da sua vida um jardim de felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Não se deixe deslumbrar pelo dinheiro que deve receber nos próximos dias, poupe uma boa parte dele, comece a planejar seu futuro. Paciência é uma virtude dos homens sábios. No seu local de trabalho, hoje você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Publicidade

Romance não é para você ou pelo menos é o que você pensa. Em seus relacionamentos anteriores, você não teve a sorte de ter alguém se apaixonando como é apropriado, mas não desanime porque em breve essa pessoa virá até você e fará com que você sinta coisas que nunca imaginou que sentiria.

Dinheiro & Trabalho:

Em poucos dias vai chegar a oportunidade para um novo negócio, algo que vai dar-lhe o dinheiro que você precisa para começar um projeto que foi paralisado por falta de recursos, mas que agora começa a se mover… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

***

Leia também: Pegadinha faz usuários do Facebook colocarem empresa sediada em Osasco no nome

***