Horóscopo do Dia: previsões de hoje (11/01/2021) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (11/01/2021). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No seu signo começa um ciclo de novos romances. A espontaneidade, sua natureza tranquila e sua atitude em relação à vida cativarão o coração daquela pessoa que está atualmente…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana vai se sentir muito motivado a iniciar uma nova atividade de trabalho que sabe que lhe dará resultados concretos, pode ser um trabalho extra ou um negócio desde sua casa. Não pense duas vezes, já…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com o passar dos dias entrará em um dilema e você procurará manter a distância duma pessoa que de repente aparece e que não irá sair de seus pensamentos. No fundo, está ciente de…

Dinheiro & Trabalho: Se aproxima um momento em que terá excelentes resultados, receberá um lucro maior do que pensava, mas gerencie com responsabilidade esse dinheiro. O mesmo valendo para sua profissão já que a partir de…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não tenha receios em assumir o que sente, não reprima seu amor e tente aproveitar mais o que uma pessoa gerará em você, não tenha medo de se envolver, a felicidade estará em…

Dinheiro & Trabalho: Você está numa jornada que pode transformar sua vida profissional. O trânsito planetário traz consigo surpresas em seu ambiente de trabalho e uma mudança de posição dentro dele e também a possibilidade…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Logo poderá começar a viver um novo amor, então tente se preparar para esse momento. Você iniciará uma conversa agradável com uma pessoa muito atraente que poderá ocupar…

Dinheiro & Trabalho: Ainda neste início de ano talvez você comece uma nova função que vai alterar sua rotina. Você continuará progredindo e se sentirá mais confiante em seu potencial para aumentar suas finanças. Seu trabalho…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Depois de um bom tempo, o amor entra em sua vida e da maneira como você deseja. Aproveite o que acontece com você, seja feliz e não dê ouvidos a pessoas que enxergam…

Dinheiro & Trabalho: Sem dúvidas seu signo gosta de ter muito controle sobre seu dinheiro e, às vezes, até perde o sono pensando em mudanças que o façam ganhar mais e maneiras de como isso pode ser feito. Hoje, simplesmente…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para que o amor entre em sua vida para valer, busque o que é certo e evidente, aqueles sonhos que se materializam facilmente, porque só dependem da sua decisão. Você espera coisas…

Dinheiro & Trabalho: Neste novo ano você tem tudo da sua parte para ter sucesso no trabalho, só precisa começar a acreditar no talento que tem para executar as tarefas, acreditar no seu prestígio e conhecimento. E se algo…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você precisa ser mais paciente, já que logo começará a se interessar por quem o atrairá física e intelectualmente, você com o passar dos dias descobrirá interesses e valores relacionados…

Dinheiro & Trabalho: Já nos próximos dias receberá uma proposta com a qual você terá em suas mãos a possibilidade de ganhar mais dinheiro em um negócio que não domina muito bem, mas que com sua inteligência e visão…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há momentos em que você decide começar um relacionamento que não tem alicerces firmes. Por agora seria um erro embarcar em um caso de amor sem destino conhecido. Tenha cuidado…

Dinheiro & Trabalho: Num curto espaço de tempo você vai recuperar o controle de suas finanças. Os problemas serão deixados para trás, precisamente porque você entra em um ciclo de atração da abundância e prosperidade…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Agora depende apenas de você, para isso precisa mostrar seu lado mais espontâneo no amor. Certas atitudes com o intuito de se proteger são válidas, mas não em uma situação romântica…

Dinheiro & Trabalho: Começa um período em que vai notar que as relações complexas e dificuldades tendem a ficar simplificadas, já que hoje marca o início de um ciclo durante o qual você vai conseguir uma melhor conexão com…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma certa desconfiança sobre os interesses dessa pessoa tira sua audácia no amor. Por medo da rejeição, sua atitude quando está com quem lhe interessa, afasta o amor, mas seus desejos…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo diante de algumas dificuldades nesse período, não deve duvidar de suas possibilidades e capacidade de progredir. É hora de voltar a subir a montanha, e se no passado alcançou o topo com suas próprias…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não precisa ter medo de dizer o que pensa ou sente. Por isso, prepare-se para uma mudança inesperada, o destino tem algo pronto para você: o amor da sua vida baterá à sua porta…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo em que vai ficar no meio de um processo de crescimento econômico em um projeto paralelo ao seu trabalho, talvez um pouco lento no início, mas seguro e eficaz ao máximo em termos de…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você ainda não o entenderá e talvez se sinta completamente impotente em ver como o destino o afasta da pessoa que achava certa para namorar. Resignar-se às vezes é necessário e deixar…