Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (11/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (11/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma pessoa que você muito amou está a caminho, a vida e o amor sorriem para você mais uma vez. Ambos aprenderam com a dor e as más experiências, compartilharão muitas coisas desde aquele então e agora tudo tende a ser diferente.

Dinheiro & Trabalho: Embora seus desejos sejam começar imediatamente a ver lucros e o resultado de seus esforços, você deve ser cauteloso e estratégico na hora de ir movimentando as peças. Você está no caminho certo e em breve… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Publicidade

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sem tantas palavras vãs, mas com demonstrações concretas seu amor será construído. Não será necessário fazer promessas sem fim porque o vento as levará, a pessoa que você gosta será conquistada com o que você faz.

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará uma atmosfera de cooperação em pessoas que até algum tempo atrás lhe haviam dado as costas. Nos assuntos financeiros, você deve ser prático, não unir seus sentimentos pessoais com dinheiro, porque… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, tudo é propício para um novo romance. Prepare-se, alguém entrará em sua vida, aproveite o momento. Essa pessoa ainda está ao seu alcance, é apenas uma questão de modificar sua estratégia de conquista para ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: Preste atenção a todos os detalhes e não descuide as observações e sugestões de seus amigos que conhecem economia e sabem como administrar seus negócios, especialmente se você iniciou um trabalho por conta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Por mais que confie em seu magnetismo, segure-se na realidade, evite se machucar no campo do amor ao tentar conquistar essa pessoa. Você tem uma grande capacidade de imaginação, no entanto, contrasta o que deseja com o verdadeiramente possível.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você alcançará algo importante, mas sabe que pode obter mais. Não se acomode com pouco, continue tentando e fazendo o seu melhor porque a prosperidade financeira virá conforme você a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve parar de se martirizar pelo que aconteceu no seu passado. O amor não voltará à sua vida até você dar o passo decisivo, cortando com laços emocionais que agora não fazem mais sentido em sua vida. Olhe para o agora, enxergue esse alguém que gosta de você.

Dinheiro & Trabalho: Para realizar seus projetos de negócios, você deve revisar o que fez de errado e tomar medidas para corrigir o que foi complicado ou não e o que foi feito no devido tempo. Aproveite a energia de hoje para aplicar sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Para que o compromisso com o futuro do seu relacionamento amoroso seja real, é preciso primeiro haver paz. Uma vez que uma trégua seja estabelecida, vocês podem reconstruir o que foi danificado e continuar já sabendo o que não pode ser cometido de novo.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e colocar suas ideias de negócios em pratica, pois não há aspectos astrológicos que o afetem e essa congruência astral lhe dará uma margem de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Aprenda a dar o que você espera receber em amor. Vocês precisam avaliar muitas coisas que estão faltando sobre o futuro do seu relacionamento. O material também conta, mas pode ser um fator de risco posteriormente se a união for baseada apenas nele.

Dinheiro & Trabalho: Seu signo é caracterizado por sua magnanimidade e generosidade. Aplique essas duas qualidades de maneira positiva e coloque sua energia para trabalhar naquele projeto que pode lhe dar dinheiro… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Certos aspectos do relacionamento que foram praticamente deixados em segundo plano devem ser levados em consideração. Amor é sentimento e emoção, mas, para aumentar, nada deve se intrometer, muito menos questões que envolvem o material.

Dinheiro & Trabalho: Mova sua energia em outra direção se a maneira como você está recebendo seu dinheiro não for o esperado e os resultados obtidos estiverem longe de ser os merecidos. Uma mudança para uma atividade diferente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A estabilidade entra no seu relacionamento amoroso. A sensação de que fazem parte de um projeto comum lhes dá o entusiasmo necessário para ficarem juntos como um casal e planejar um futuro com mais certezas, sempre pensando a dois.

Dinheiro & Trabalho: Novos horizontes financeiros começam a se vislumbrar sua vida. Pode ser uma parceria comercial ou uma nova situação causada pelo acaso, na qual há uma boa chance de ganhar dinheiro muito em breve. Este… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Essa pessoa que conheceu não está interessada em amor por enquanto. Não pretenda ir além da sedução do momento e de uma gostosa aventura; portanto, se desejar, aproveite o que ela oferece, mas permaneça longe da paixão antes de se machucar.

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias que agora passam a ser sua realidade financeira são muito diferentes daquelas que ocorreram há muito tempo. Existem bons sinais, onde você finalmente começa a ver o dinheiro que pensou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Algo imprevisto sacode seu mundo emocional, um encontro ou uma situação imprevista. A maneira como essa pessoa reage, lhe dirá muito sobre o que sente por você. É importante levar esses detalhes em consideração antes de avançar em um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos cíclicos do seu regente o colocarão diante de situações importantes nas quais você deve usar sua inteligência natural e, ao mesmo tempo, aplicar a intuição para não perder uma oportunidade em que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ao menos hoje, e porque não sempre, coloque-se no lugar de seu parceiro, entenda seus sentimentos, sua visão das coisas. Não cometa o erro de entender tudo do seu próprio ponto de vista, porque prejudicará o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Preste muita atenção no que faz hoje, antes de terminar um trabalho, reserve um tempo para corrigir os erros e garantir que tudo seja bem feito, caso contrário, dadas as características de sua personalidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

…

Leia também: