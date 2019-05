Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (11/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado, 11 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Precisa ser mais paciente com seu parceiro e procurar uma maneira de fazê-lo entender o seu estranho senso de humor. Certamente existem outras maneiras de atrair sua atenção e fazê-lo sorrir, afinal o riso pode fazer vocês ficarem mais unidos do que nunca com pequenos toques de emoções.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: A criatividade que você colocou em seu trabalho ultimamente lhe trará muitos benefícios no futuro e é provável que tenha que se esforçar mais durante o dia para demonstrar tudo o que pode fazer. Nunca duvide… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: Você vai se sentir contente e protegido pelo seu parceiro. Isso lhe dará a segurança que tanto precisa. Aproveite os mimos e sinta-se contente em avançar no relacionamento. Dias assim reforçam o amor e a paixão no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho não é algo que o preocupa, certamente será capaz de obter outros incentivos que o façam se sentir melhor. Apenas lembre-se de não acumular serviço para não ter que trabalhar em casa. Deixe tudo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguns lugares mais distantes atrairão você especialmente ao lado de seu parceiro. Pode começar a planejar alguns tópicos que poderiam levá-lo ao lugar que sempre quis viver com seu amor. Os sonhos podem se concretizar e se são parte de um objetivo comum muito melhor. Tente alcançar a plenitude máxima como um casal.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No momento em que percebeu que estava cometendo um erro grave no seu trabalho, você cresceu um pouco profissionalmente, isso está ajudando muito agora para superar qualquer dificuldade que tenha, não deixe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pode viver um momento mágico junto com uma pessoa que entrou recentemente em sua vida, tome a iniciativa de começar a descobrir os gostos e os interesses dessa pessoa. Realmente querem se conhecer bem e estar juntos, lembre-se que o amor acontece, nada deve ser forçado.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho que você faz todos os dias não precisa ser tão rotineiro. Pode ir mudando a maneira de executá-lo toda vez que quiser, mas sempre chegando ao final de tudo, com certeza irá obter melhores resultados do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Publicidade

***

Leia também: Até R$ 998: mais de 2 milhões ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017

***

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O casal precisa ter mais amor e carinho, se você já está há muito tempo com seu parceiro, é hora de lhe dar uma surpresa pensando nos detalhes que o deixam feliz, ele vai adorar e você terá uma ótima noite, junto da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma ferramenta que é absolutamente necessária para ter sucesso. As tarefas que enfrenta permitirão que seja a pessoa que realmente deseja estar em seu local de trabalho. Não vai se parecer com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Hoje você pode sair com o amor da sua vida, não tem chance de dar errado. Vai se encontrar com essa pessoa especial em lugar que vocês escolheram. Certamente a magia irá agir, será uma noite inesquecível.

Dinheiro & Trabalho: Você tem ótimas projeções de trabalho e receberá ótimas notícias nesta área, não pare de se alegrar e continue procurando a realização profissional que tanto deseja, precisa estar sempre atento aos seus objetivos e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Você deve dar um salto importante de fé no amor, está pensando em formalizar o seu relacionamento e isso vai lhe trazer grandes momentos com o ser amado, faça-o sem pensar muito, receberá uma resposta positiva.

Dinheiro & Trabalho: Em seu escritório há pessoas que sempre querem dar-lhe um pouco mais de trabalho do que lhe corresponde. Poderá querer ajudar uma pessoa que precisa, mas sempre do ponto de vista de mais um funcionário. Se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Junto da pessoa amada que o acompanha a cada dia, você pode entender o significado da palavra amor. Essa sensação de não poder viver sem o outro é um tipo de conexão totalmente importante para você.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Há dias em que você só se sente bem quando sai do trabalho. Durante a jornada, parece que nada pode mudar, deve ter cuidado com o que faz. Se você ficar um pouco confuso, vai se encontrar diretamente com… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nada melhor do que compartilhar mais 5 minutos na cama ao lado da pessoa amada para começar o dia com um coração caloroso e uma mente preparada para enfrentar qualquer eventualidade. O amor é a cura e a energia que você precisa para manter seu espírito em sua melhor forma.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho pode deixá-lo exausto, será difícil prestar atenção ao que realmente importa. Terminar um projeto a tempo pode significar uma série de incidentes que o deixarão com dor de cabeça. Aproveite seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Publicidade

***

Leia também: Jovem atingido por raio em Carapicuíba ainda está na UTI: “Peço que continuem orando”, diz mãe

***

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seus gestos de afeto são sempre bem-vindos pelo seu parceiro, em suas mãos está a possibilidade de fazer a outra pessoa feliz. Carícias que são absolutamente necessárias podem se tornar uma fonte de boas vibrações para o sucesso do casal.

Dinheiro & Trabalho: Não há barreiras quando alguém quer trabalhar naquilo que gosta. Se você quer fazer outra coisa com sua vida profissional, pode fazê-lo. Haverá tempo para tudo, até mesmo para encontrar uma pessoa que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: No plano sentimental será um dia muito positivo, já que junto com seu parceiro poderão fortalecer seus laços afetivos e românticos. A melhor arma contra o tédio diário é a imaginação, tente usá-la frequentemente com a pessoa amada para manter a chama do amor acesa.

Dinheiro & Trabalho: Fale bem de cada um dos seus colegas de trabalho, nunca se sabe quando um deles terá que fazer a mesma avaliação por você. Se todos vocês trabalharem maravilhosamente unidos, gerarão uma energia que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Você tem um profundo amor pela pessoa ao seu lado, mas é provável que não o esteja mostrando corretamente, não deixe isso continuar, tem tudo para entregar o amor que a pessoa merece. Seja mais carinhoso e atencioso com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho está muito puxado e, com pouco tempo entre as tarefas, você mal consegue fazer as pausas normais. Arme-se com coragem para poder sair a tempo e não ter que ficar fazendo hora extra. O trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

***

Leia também: Sabesp abre concurso público com 947 vagas de estágio

***