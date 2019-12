Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (11/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (11/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você não sabe esperar, mas precisa ser paciente. Não tente apressar o tempo de espera de uma resposta sentimental. Isso virá naturalmente, quando a outra pessoa se sentir mais segura com relação a você. Tenha calma porque tudo está indo bem.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um ciclo de iniciativas de trabalho e negócios associadas à versatilidade do seu signo sagitariano, mas deve colocá-las em funcionamento, pois, caso contrário, tudo ficaria em uma ideia e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: Este é o seu período para refazer completamente sua vida amorosa e se preparar para o que será um final de ano inesquecível. O amor floresce e alguém vindo de um outro lugar aparecerá em sua vida trazendo alegria e novas maneiras de ver a vida.

Dinheiro & Trabalho: Está chegando um período de muitas atividades e oportunidades de negócios no lugar onde você mora e também em seu ambiente de trabalho, é o momento de começar a definir prioridades, porque o dinheiro não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Maturidade e compreensão são necessárias para o bom progresso do seu relacionamento amoroso. Certas divergências poderiam ser melhor tratadas se ambos fossem mais consistentes com o que pensam e sentem.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você aproveitará situações financeiras complexas, que são uma verdadeira descoberta e que farão você ganhar dinheiro. As chances de adquirir uma quantia adicional em sua renda estão aumentando. Este é um bom… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se apegue ao passado, a tudo o que já um dia foi, porque com tal atitude você só prejudica a união com seu parceiro. Não fuja de um relacionamento que pode funcionar claramente, acredite no futuro, no que vocês podem alcançar juntos.

Dinheiro & Trabalho: Crescimento profissional à vista. Uma oportunidade importante virá da mão de uma pessoa que quer vê-lo progredir. Desempregado? Calma, o que você está procurando está muito próximo. Você tem sonhos e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Medos infundados no amor. Você está vendo o que quer ver, a realidade do seu relacionamento é muito diferente, a pessoa que está com você lhe ama e respeita. Se você está solteiro, já deveria ter aprendido a detectar certas coisas, você realmente não pode confiar nessa pessoa, mantenha distância dela.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um período de transição e tudo será resolvido naturalmente, sua situação profissional não será como antes, mas sim muito melhor. Alguém não tem a mesma intuição que você e esse fato – admita… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: Momento de retornos emocionais, de possibilidades de amor. Não há nada a temer, o que aconteceu uma vez e terminou, agora é um capítulo esquecido. Novos horizontes sentimentais estão se abrindo à sua frente.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que tomar decisões cada vez mais fortes e sólidas quando se trata de finanças. Tudo vai mudar para muito melhor em dinheiro, mas para isso você precisa se preparar e se juntar com gente que pense igual. Não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo tem uma causa e uma consequência, mesmo o sofrimento que você experimenta agora no amor. Avalie cada momento, cada circunstância, cada detalhe e confie que tudo será esclarecido no devido tempo para que você volte a ser feliz no amor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Ter idéias criativas para ganhar dinheiro e novas opções de negócios é sua especialidade, o problema é levá-las à prática. Não adianta você inventar grandes projetos e planos, se você não os iniciar, de agora em diante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As coisas vão mudar de um momento para outro no amor. É possível esperar por tudo, até as surpresas mais loucas, prepare-se. O amor está presente em sua vida, mas você deve separá-lo das ilusões e fantasias.

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa conhecida proporá um negócio único que poderá gerar renda em pouco tempo. Não pense duas vezes. Fatores positivos combinados em seu horóscopo o ajudarão a resolver questões econômicas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor: Agradável surpresa no amor. Ainda há espaço para esperança. Sua paisagem de amor se expande e novos sentimentos lhe são revelados por aquela pessoa que está se aproximando de sua vida, alguém que mudará muita coisa em você.

Dinheiro & Trabalho: O que você está pensando em fazer pode ser feito com a renda que está prestes a receber. Um toque de sorte fornece algum dinheiro, se não diretamente, a um membro da sua família e você recebe parte desses… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se essa situação de ciúme ou dúvida está afetando você, é hora de ir à raiz do problema. Não fique em dúvida e fale com o coração para a pessoa amada. Dessa forma, vocês podem resolver seus problemas e fazer o relacionamento funcionar sem suspeitas ou mal-entendidos entre ambos.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você deve se dedicar ao que realmente oferece soluções, se de fato quer ganhar dinheiro, não perca tempo com coisas que não valem a pena, que são apenas fantasias de quem as propõe. Surpresas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje quando cruzar com alguém que muito lhe interessa usará suas melhores qualidades no processo de conquista no amor. Você será capaz de seduzir a pessoa em que está interessado e ter sucesso.

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com a falta de dinheiro porque certas situações ocorrerão conforme planejado nas finanças. Não haverá motivo para se preocupar e sim para festejar, esse ciclo já se aproxima. Algumas tarefas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É possível encontrar uma nova pessoa, tudo será favorável em termos de amor. Não desconsidere nenhuma possibilidade, por mais remota que possa parecer, pode haver surpresas em alguém que você acha impossível de conquistar.

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias na profissão. Você superará qualquer oposição que o impeça de crescer na organização. Você precisa prestar mais atenção ao seu gerenciamento de dinheiro. Ações descuidadas sempre causam… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

…

Leia também: