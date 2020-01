Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (12/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (12/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Não se atreva a pronunciar certas palavras, sabendo antecipadamente os danos que elas causarão ao seu relacionamento. Tome muito cuidado com os sentimentos do outro, agir como alguém maduro implica respeitar as opiniões e gostos da outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Gerencie seus recursos financeiros de maneira mais inteligente. Você está confiando em pessoas sem capacitação para fazer seu patrimônio crescer. Evite complicações no trabalho. Você precisa desenvolver… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

O amor será uma soma de gestos recíprocos. Ofereça interesse genuíno à pessoa que você gosta e haverá correspondência, tudo cairá pela lógica do amor. Esse estágio chega à sua realidade sentimental, onde tudo assume um rumo diferente, intenso e muito positivo.

Dinheiro & Trabalho:

Começa a aparecer um saldo financeiro muito positivo obtido com grande esforço. Você está bem no seu caminho, é possível ainda obter lucros maiores, mas para isso, precisa não se desviar do objetivo já planejado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Quando houver total coerência emocional, sua vida amorosa mudará. Seja consistente com seus sentimentos e dessa maneira atrairá a pessoa certa. Você está envolvido em uma onda positiva que o ajudará a recuperar a confiança perdida por algum tipo de engano.

Dinheiro & Trabalho:

Você saberá como tomar as decisões corretas no trabalho. Você será parabenizado por seus chefes, porque graças à sua ação oportuna, a perda de dinheiro será evitada. Dessa maneira você terá uma vantagem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

O amor sorrirá para você novamente, você o verá cara a cara, você alcançará a felicidade dos sonhos, mas de outras maneiras. Nada do que você planejou resultará, a vida já tem um plano em andamento, apenas espere e veja.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá o apoio de pessoas inteligentes e sensíveis em finanças. Uma visão de longo prazo fará a diferença entre ser bem-sucedido com seu dinheiro ou não. Sucesso no campo profissional, as coisas melhoram… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A única maneira de ter amor em sua vida é abandonar os laços do passado. Você se apega a alguém que já seguiu seu próprio caminho, que não o inclui mais em sua vida. Acredite mais na sua beleza e magnetismo para atrair uma pessoa que realmente goste de você.

Dinheiro & Trabalho:

As decisões tomadas em finanças permitirão que seus problemas sejam resolvidos. Para continuar nesse ciclo de prosperidade, você deve permanecer agindo com disciplina e focado nesse objetivo de ter paz financeira… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você recebe uma recompensa da vida, uma nova oportunidade para o seu relacionamento amoroso. Há momentos em que a dúvida nunca deve nos dominar e este será um desses momentos. Ame e seja amada, não queira tudo sempre em ordem.

Dinheiro & Trabalho:

O triunfo estará com você, uma nova etapa na sua vida profissional, dúvidas e inseguranças serão deixadas de lado. É hora de planejar estratégias para enfrentar os novos desafios. O problema é que você estava… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Sua vida amorosa está prestes a experimentar uma mudança positivamente profunda. Surpreendentemente, virá uma pessoa com uma atitude inicialmente tímida, para progressivamente se tornar mais determinada e ousada e mexer muito com você.

Dinheiro & Trabalho:

Sua estratégia na profissão precisa mudar. Numa oportunidade que surge nos próximos dias, você terá oponentes, disso não há dúvida, o problema será como você age diante deles, e o que você menos deve fazer… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Mantenha a autoestima em todos os sentidos, para que o amor não seja permanentemente uma utopia. Uma atitude que demonstre urgência em sair da solidão apenas afugentará os possíveis parceiros. Um deles gosta de você, mas com essa atitude…

Dinheiro & Trabalho:

Você não se sente confortável no trabalho. As coisas não ficaram como foram criadas inicialmente, a busca por uma opção melhor se torna cada vez mais presente em sua mente. Num primeiro momento não haverá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Grandes alegrias compartilhadas com seu parceiro. Boas notícias para o seu relacionamento, algo que há muito tempo esperavam finalmente chegará, não haverá melhor incentivo para o amor e para garantir o futuro a dois.

Dinheiro & Trabalho:

Você lutará com ousadia e incansavelmente em finanças. Sua posição no gerará uma grande oportunidade de negócios da qual vários se beneficiarão. Na profissão, as coisas começam a melhorar. No entanto, para que a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Lute contra seus próprios desejos no amor, não aceite o que te machuca. Deixe-se levar por um sentido superior, por uma maneira inteligente de entender as coisas. Não é porque a pessoa na qual está interessado é muito atraente fisicamente, que é a certa para você.

Dinheiro & Trabalho:

Indecisões e dúvidas devem ser removidas do trabalho. A situação ficará complicada se você não manter uma postura firme, que é baseada em dados concretos, por isso, fique firme defendendo sua posição. Tenha muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Não se preocupe porque a vida não vai deixar você sem amor. A felicidade está próxima, está ao seu redor e você só terá que se deixar levar pelo que sente, sem dúvidas nem medos. O tempo de aventuras deve para um dia na sua vida amorosa se quer algo mais sério.

Dinheiro & Trabalho:

No campo profissional, evidenciar insegurança em momentos decisivos não é uma opção. Analise minuciosamente a situação e, acima de tudo, verifique todas as opções disponíveis antes de tomar qualquer decisão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Sua estratégia no amor está errada desde o início. Não se desculpe e nem fique falando pelos sofrimentos passados, ninguém quer ouvir isso, isso já foi e é um problema apenas seu. Compartilhe bons sentimentos e você receberá o mesmo em troca.

Dinheiro & Trabalho:

Você encontrará a solução que procurava tanto no trabalho. O melhor de seus recursos materiais e intelectuais será posto à prova, com calma e persistência, você sairá triunfante. Se você está desempregado, ao que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

