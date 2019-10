Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (12/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (12/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

O futuro do seu relacionamento amoroso não está no que você insiste. Não se envolva em discrepâncias por minúcias, detalhes sem importância não podem, nem devem decidir o que acontece dentro de um casal.

Dinheiro & Trabalho:

Você criará abundância para seus empregadores na profissão. Eles lhe deram liberdade de ação, eles confiaram em você, os resultados são vistos agora. Alguém no trabalho procurará conversar com você. Provavelmente…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você sente falta do seu passado apaixonado, mas sabe que existem situações que nunca mais voltarão. Tenha serenidade para assumir o presente, tenha sabedoria para tomar as melhores decisões, porque está em jogo a sua felicidade e em se sentir amado.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, certas situações o surpreenderão. Não deixe o ambiente superar você, sempre tenha uma resposta em mãos. Você tem que se afastar dos conflitos na profissão. É melhor não reagir mal, ser educado, não…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Não existem sonhos impossíveis que não podem ser realizados, e sua atitude otimista em relação à vida dará o toque necessário para que até as coisas mais incomuns se tornem realidade e permitam que você viva novamente uma aventura de amor.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um bom período de crescimento econômico que lhe permitirá sair muito bem de situações difíceis, mas o grande momento que você espera para ganhar mais ainda não chegou, é apenas uma questão…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você está forçando certas situações no amor. Seu parceiro percebe a menor atitude de sua parte, não cometa o erro de acreditar que ele não enxerga o que você diz ou faz. Se você está solteiro, não insista se as coisas não dão certo com essa pessoa. Sempre há um motivo.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem capacidade e entusiasmo suficientes para se destacar profissionalmente. Não deixe nada pendente, cumpra com tudo e com todos os prazos, deixe sempre uma boa imagem por onde passa. Não perca…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Antes de dar o próximo passo no seu relacionamento amoroso, é necessário que as coisas sejam bem esclarecidas. Comunique-se abertamente e sem reservas, expresse seus sentimentos honestamente, é o mais saudável a fazer agora pelo bem dos dois.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro flui para suas mãos e em pouco tempo você terá recursos para liquidar dívidas vencidas, recuperar e resolver muitos problemas econômicos. É vislumbrada uma viagem de negócios que lhe…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não há motivo válido para o seu relacionamento não ter sucesso. Vocês têm tudo a favor, só terão que moderar certas reações, evitar exagerar diante das crises e viver apenas pacificamente seu amor. Diálogo e transparência acima de tudo.

Dinheiro & Trabalho:

Do aparente caos de certas idéias, algo valioso pode nascer no trabalho. Não descarte a opinião de ninguém, não pense que você possui a verdade absoluta, abra seus olhos e ouvidos para o que seus colegas…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A falta de resultados no amor não deve provocar seu desânimo. Pelo contrário, continue tentando novas maneiras de ser uma pessoa interessante. Use e abuse de sua maneira alegre de ser, de seu charme natural e poder de sedução.

Dinheiro & Trabalho:

Movimento em direção à resolução de um problema no trabalho. Não tenha medo de inovar, porque isso fará você crescer. Ao mesmo tempo e para evitar constantes atritos, você precisa de uma visão mais…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, você precisa ter uma atitude mais proativa. Se você não começar a emitir os sinais certos para a pessoa na qual está interessado, a solidão continuará acompanhando você. O ar de confiança que o cerca nesse período o ajudará na conquista.

Dinheiro & Trabalho:

Estude as propostas que estão sendo apresentadas e não se deixe levar apenas pela parte positiva. Aplique sua magnífica intuição famosa pelo seu cheiro por dinheiro e economia e você não terá problemas. Não responda a…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você inicia um ciclo cheio de possibilidades, ilusões e esperanças. É o seu estágio das grandes conquistas, da reafirmação sentimental e emocional com quem você ainda ama e também das boas decisões. Onde houve fogo, cinzas permanecem, você verá.

Dinheiro & Trabalho:

Com a próxima lua cheia, a prosperidade chega às suas portas de uma maneira não convencional. Em um sonho premonitório, há sinais sobre números ou outras coincidências que o ajudarão a encontrar soluções…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se você é solteiro e pensa que o amor o deixou de lado, agora entende que não é assim e um novo dinamismo renasce em você. O inesperado será realizado em breve, mas se você forçar situações e não deixar que tudo aconteça espontaneamente, terá desilusões.

Dinheiro & Trabalho:

Um pouco de paciência não irá prejudicá-lo neste ciclo em que algumas coisas parecem estagnar, especialmente no campo financeiro. A boa notícia é que você está entrando em um ciclo favorável e em muito pouco…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O período iniciado neste estágio da lua permitirá que você explore novas maneiras de se comunicar com seu parceiro e fortalecer os laços emocionais existentes. Se você está solteiro, é o momento adequado para formalizar ou iniciar um romance.

Dinheiro & Trabalho: Mude sua atitude no trabalho, mostre mais interesse, mais desejo de fazer as coisas. À primeira vista, algumas idéias podem parecer ótimas. Mas se não houver emoção e paixão reais por trás disso, é melhor não…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Hoje você pode ficar um pouco inibido e calar a boca quando seria melhor expressar seus sentimentos para a pessoa que gosta. Fale, expresse o que sente e alcançará maravilhas no amor. Não se deixe dominar pela ansiedade, respire fundo e diga o que sente por ela.

Dinheiro & Trabalho:

Separe um pouco de dinheiro porque dentro de alguns dias você será convidado a fazer parte de um negócio no qual lucros se originarão e, em vez de consumir o dinheiro que você tem, este se multiplicará. No trabalho…

