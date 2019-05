Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (13/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 13 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pare de ser tão teimoso, às vezes não quer escutar seu parceiro sabendo que ele está com a razão. Quando você não quer ceder, provoca incidentes sem prestar atenção às consequências que isso pode trazer. Trate de mudar sua forma de agir.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é muito importante. Se você está preocupado com o que vai fazer amanhã, deve estar muito mais consciente de certos elementos que serão absolutamente essenciais. Ter um seguro em…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: Vai ter um momento de alegria com o seu parceiro, é provável que você comece a tomar decisões importantes sobre o relacionamento, procurando maneiras de transformar uma possível preocupação em algo bom para ambos.

Dinheiro & Trabalho: Você pode não ter o tempo necessário para controlar suas contas, mas pode ter a base para isso. Retire todos os extratos que você tem do banco, imprima recibos e comece a procurar uma maneira de tê-los…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu olhar diz tudo quando vê aquela pessoa que realmente está conquistando seu coração, você pode se derreter com tanta emoção. Não hesite tanto e se jogue com tudo, desta forma poderá alcançar mais rapidamente a felicidade que deseja.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Os alarmes começarão a tocar e você começará a perceber que há um atraso no pagamento de alguns recibos. Você pode entrar em pânico, mas antes de pensar no pior, comece a procurar soluções. Não comece a…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem a capacidade de dar muito amor ao seu parceiro, tente não brincar com a indiferença e ponha para fora seus sentimentos mais puros sendo mais carinhoso e atencioso. Ele vai adorar.

Dinheiro & Trabalho: As redes sociais são a comercialização e marketing do século XXI. Se você tem um único perfil para publicar todas as suas notícias, deve ser cuidadoso. Algumas mensagens podem ser mal interpretadas por…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Publicidade

***

Leia também: Inscrições para concurso com 28 vagas de estágio na Sabesp em Osasco e região começam nesta segunda (13)

***

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor nem sempre se ganha, mas existem muitas possibilidades para isso se você lutar com as ferramentas necessárias. Deixe de lado as redes sociais e o mundo virtual, um cara a cara é a melhor maneira de seduzir aquela pessoa. Vá em frente.

Dinheiro & Trabalho: Você não vai se deixar levar imediatamente por ninguém que se sente na sua frente. Certamente, cada um desses pedidos que tem em sua mesa se tornará uma espécie de desafio ou meta. Poderá encontrar alguns…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Essa pessoa que pode ser a escolhida por você, será muito criticada pelos outros, mas não permita que o influenciem em algo tão importante quanto o amor. Tome suas próprias decisões e não se deixe levar pela opinião dos outros.

Dinheiro & Trabalho: A histeria coletiva que tomará conta no seu trabalho será uma consequência da pressão que seu chefe vai exercer sobre todos. Ter uma pessoa controladora ao seu redor pode tirar você do combate. Não deixe…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Seu relacionamento começou recentemente, foi amor à primeira vista. A atração sexual entre vocês é muito intensa. Aproveite estes momentos com a pessoa que pode ser sua companheira para sempre.

Dinheiro & Trabalho: Para terminar uma tarefa você poderá optar por uma solução alternativa, mas se isso levar a mais sacrifícios, não deve esperar pela ajuda de ninguém e fazer tudo sozinho. Várias mudanças positivas surgirão no…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor do casal está muito bem, mas a pessoa que você ama pode estar apresentando ansiedades sobre algo que está esperando há muito tempo e que não se concretiza, dê-lhe todo o seu apoio.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você deve investir dinheiro em sua imagem e em sua casa, lembre-se que o mundo em que vivemos hoje, leve em conta essas coisas, não as deixe passar por você ou não conseguirá uma posição mais elevada em…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

***

Leia também: Osasco abre vagas para cursos gratuitos de design de sobrancelhas, padaria artesanal e confeitaria

***

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você será atraído por uma pessoa muito sedutora que lhe permitirá descobrir a parte mais prazerosa do amor e da paixão sensual, mudando sua vida completamente, fazendo-o de uma maneira surpreendente e inesperada.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Organizar melhor sua agenda entre o seu trabalho e o tempo que você passa com sua família irá ajudá-lo. Não deverá fazer muitos malabares, há um cronograma que permite combinar melhor estas duas esferas. O tempo…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aquela pessoa que você tem ao seu lado está sendo o farol que ilumina seu caminho em uma noite estrelada. O amor está muito bem entre vocês dois e está sendo construído passo a passo como deve ser.

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro nem sempre chega no mesmo dia. Se você foi superado por alguns atrasos, vai ter que enfrentá-los. Pagar parcelado ou solicitar alguns dias a mais, é algo que você não gosta de fazer, mas poderá precisar. Algum…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Você é alguém que precisa de muito amor e mostra isso em cada um de seus movimentos. Pode ser que tenha que estar mais consciente do que precisa seu parceiro e não do que você está querendo.

Dinheiro & Trabalho: Seu sucesso no campo laboral pode despertar a inveja de um colega. Não lhe dê importância e continue focado como está. Você ficará satisfeito com o fato de ter completado com sucesso uma tarefa difícil e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Existe um livro que escreve todas as nossas histórias, no seu caso, se fosse publicado daria um bom best-seller romântico, devido a todas aventuras que tem vivido com seu parceiro. Sigam com essa cumplicidade, paixão e amor sempre.

Dinheiro & Trabalho: Certamente já lhe disseram mais de uma vez como é importante ter sempre seu dinheiro seguro. Isso não significa que você sempre deve escutá-los em tudo, mas em questões de dinheiro, é importante que isso…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries