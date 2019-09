Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (13/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (13/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Essa indescritível sensação de bem-estar que sente de poder ficar quieto no sofá ou na cama, abraçando seu parceiro, será uma necessidade essencial para você. Deixar-se levar por esse ser especial que tanto ama, fará com que se sinta único e como se estivesse flutuando em uma nuvem. Além disso, esse sentimento de segurança o confortará e a energia do amor invadirá todo o seu corpo. Vai pensar que nem mesmo você poderia ter planejado melhor algo tão perfeito.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho estará adquirindo novos tons, mais coloridos. Você passou do preto para um tom cinza que está cada dia mais próximo do branco. Pode ser o que estava procurando ou que simplesmente a desejara com toda…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Uma história de amor florescente é o que as estrelas guardam para você hoje. É prudente não se deixar levar pela emoção. Precisa redobrar seus esforços, com a intenção de aumentar a harmonia em seu relacionamento. Uma dose extra de amor e carinho, nunca está demais.

Dinheiro & Trabalho:

Se você se esforçar, nunca poderá falhar, agora é hora de começar a trabalhar consigo mesmo. Com toda a sua força e dedicação, obterá bons resultados. Trabalhar muitas horas é algo que você está acostumado…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Parece que hoje você acordou ouvindo o som de foguetes. Sua energia interna está em plena fervura. Mantenha esse sentimento ao longo do dia, que é estar profundamente apaixonado pelo seu parceiro. Compartilhe essa emoção com ele. Poderão ter um dia bastante harmonioso e cheio de expressões de afeto. Hoje as estrelas lhe deram energia extra especificamente para esse fim, o amor.

Dinheiro & Trabalho:

É possível que você esteja levando ao extremo esse desejo de não gastar e economizar o máximo possível. Tanto que muitos começam a chamá-lo de mesquinho. Não seja tão rígido com esse assunto. É verdade que você…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Seu parceiro e você estão num período onde o tédio a falta de romance prevalecem, pode considerar que as estrelas o ajudarão a quebrar esse círculo vicioso e a começar uma nova maneira de viver o amor. Seu relacionamento é honesto, vocês sabem conversar e dizem o que sentem sem mentir, podem se ver nos olhos e confiar um no outro. Saturno trará consolidação e maturidade à vida do casal aumentando a chama da paixão.

Dinheiro & Trabalho:

O fato de pertencer a uma pequena empresa com uma grande tradição impede que você viva grandes mudanças e é questão de tempo para que apareça esse sentimento de que suas aspirações profissionais…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Espere ao longo do dia uma agradável surpresa por parte do seu parceiro. Você vai gostar. A energia de hoje favorece tanto o recebimento quanto a doação. Mostre sua maturidade emocional fazendo algo inesperado para ele, como uma massagem nos pés. Isso ele vai adorar.

Dinheiro & Trabalho:

Dizem que o equilíbrio está no sucesso e essa frase no seu caso não poderia ser mais precisa. Tendo reservado energia para este momento em que terá lugar essa mudança que você esperava e, está tão radiante que…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje, você valorizará especialmente ter aquela pessoa que ama tanto ao seu lado, poder compartilhar sua vida cotidiana com ela e também contar com o apoio dela fará com que você se sinta privilegiado. Agora que as coisas começam a funcionar melhor entre vocês, olhará para trás e se arrependerá de todos os erros desnecessários que, na sua opinião, foram cometidos.

Dinheiro & Trabalho:

É hora de rever se tomou a direção certa. Quando você perde de vista a meta, pode acontecer que gaste suas energias do objetivo inicial por abraçar outros secundários, e essa é a maneira menos provável de…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Uma ligação do amor da sua vida vai acordar seu lado romântico e apaixonado. Mas você tem muito trabalho e não poderão se encontrar senão no fim do dia, mas tudo indica que será uma noite inesquecível. Você está em total harmonia com seu parceiro e pode saber instintivamente o que ele quer. Compre roupas novas e viva a vida.

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia será boa hoje. Você provavelmente deseja investir algum dinheiro em uma coisa que o ajudará a viver mais confortavelmente a partir de agora. Se está pensando em mudar de casa, não adie mais essa decisão. No…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Existe uma energia inesgotável no universo, o amor é aquela força totalmente infinita capaz de mover montanhas e alcançar grandes alegrias. Você deve se entregar totalmente a ele para desfrutá-lo em sua forma mais pura junto com seu parceiro. Podem ter a possibilidade de crescer e reforçar mais ainda a união entre vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Você verá que sempre há tempo para encontrar a pausa que tanto precisa. A pontualidade em todas as entregas é tão importante quanto a forma de realizá-las. Limpar um pouco a mente pode aumentar exponencialmente…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

No seu coração há a necessidade de passar mais horas juntos, em harmonia, com a família e a sua cara-metade. Tente dedicar um tempo de qualidade, concentrando toda a sua atenção naqueles que você ama.

Dinheiro & Trabalho:

A energia que você normalmente preparou no início da semana começará a diminuir à medida que você sentir os obstáculos se multiplicando. Nem sempre é fácil obter o que pensa, às vezes as coisas ficam de cabeça…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Os corpos celestes protegem você, então nada irá perturbar a paz no casal. Se precisar conversar com seu parceiro, é um bom momento, pois chegarão a um entendimento mútuo de seus pontos de vista. Vão concluir que têm muito trabalho a desenvolver, mas também muito amor. Podem surgir lágrimas, mas acabarão sorrindo para a vida que têm juntos pela frente.

Dinheiro & Trabalho:

Ser perseverante sempre dará seus resultados. Você pode começar a fazer uma série de alterações no trabalho e tudo será para melhor. Conseguiu reativar problemas que foram interrompidos, mas agora eles…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você sente aquele ar romântico que está no ar? Bem, não estará imune, então hoje é o dia para sensualizar, terá o desejo de usar roupas com textura macia e delicada. No amor, haverá muita paixão e intimidade com seu parceiro. Prepare-se para uma linda noite romântica.

Dinheiro & Trabalho:

Se você está envolvido em um projeto criativo, parece que sua imaginação o está abandonando. Vai enlouquecer tentando ter novas ideias, mas não obterá nada. Talvez hoje não seja o melhor dia para trabalhar…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você viverá um novo começo no plano sentimental. Um estágio melhor começa com seu parceiro. Juntos elevarão a vibração do coração a alturas incríveis. As atividades que vocês fazem juntos serão um elo que reforçará os sentimentos já existentes. Se vocês têm filhos, vão se beneficiar com essa mudança. É que uma criança é feliz quando vê seus pais felizes.

Dinheiro & Trabalho:

É provável que você se sinta desmotivado. Você não precisa viver todos os dias sem parar e com suas energias ao máximo. Se o seu trabalho se acumular, talvez seja melhor ficar um pouco afastado dele por um tempo…

