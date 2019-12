Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (13/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (13/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Reative a busca por amor, não desista. O momento da autopiedade já passou, nada mudará em sua vida se você não mudar sua atitude. Você deve definir seu caminho mais concretamente, se preparar física e mentalmente para conquistar um amor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Há um ciclo de fortuna direto em seu signo, no entanto, o melhor ainda está para acontecer e pode ser que, durante esse período, haja flutuações que lhe dão a impressão de estar economicamente estagnado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Publicidade

Tudo pode mudar de um momento para outro no amor, fique alerta. A felicidade se instala na sua vida quando você menos espera, quando menos procura, tudo acontecerá sem a sua intervenção, alguém que lhe causará muita alegria.

Dinheiro & Trabalho:

Existem ideias de negócios que lhe darão dinheiro em pouco tempo, mas, como todas as coisas, exigem atenção e cuidado. Não as coloque nas mãos de pessoas sem escrúpulos, descuidadas e ineptas, porque… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

No amor, quem lhe interessa não é o parceiro mais adequado para você. Apesar de suas virtudes, essa pessoa não saberá como lhe dar a compreensão e carinho que você precisa, e, embora isso aconteça, sua vida emocional está em ascensão e logo a pessoa certa aparece.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Os movimentos econômicos ao seu redor são inspiradores e, em alguns dias, você recebe as notícias que espera associadas a um contrato que abrirá para você as portas do dinheiro e também da fortuna. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No amor, os dois sentem que o relacionamento que os une é a melhor coisa que poderia lhes acontecer. A vida sorri para você, porque os dois dão o melhor de s. para que tudo corra bem no amor, continuem assim, crescendo juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Não gaste todo o dinheiro que você tem em reserva e economize um pouco, porque em poucos dias você terá uma grande oportunidade de dar entrada em um investimento formidável. Seus talentos para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor:

Você não pode continuar com tanta desconfiança no amor. Você duvida de tudo e de todos. Se você começa a suspeitar do seu parceiro, sente desconfiança ou calcula que ocorreu uma infidelidade, não deixe de maneira alguma essa fantasia tomar conta de você.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe com os comentários daqueles que não sabem nada sobre as mudanças estratégicas da empresa e estão constantemente assustando todo mundo com boatos de demissões. Continue fazendo as… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Publicidade

Você não pode continuar com seu parceiro se sentir que é você quem dá mais no relacionamento. A falta de equidade está matando o sentimento que você um dia teve de maneira intensa por ele, aja agora, deixe as coisas claras e se for o caso, separe-se.

Dinheiro & Trabalho:

Sua capacidade real de ganhar dinheiro está aumentando e, graças a esse grande senso de organização e vibração que o cerca, a de abundância e dinheiro, você pode ganhar mais com menos esforço. Você tem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje você sentirá sentimentos sólidos e uma profunda convicção de ter a pessoa certa ao seu lado. Estes serão os ingredientes de um amor que faz a diferença, seu relacionamento ainda tem muito a dar, permaneça firme diante das adversidades.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

A experiência baseada em erros do passado servirá muito em finanças. Você dará passos na direção certa, agindo assim, o futuro é muito promissor, a prosperidade volta para sua vida. De novo muitos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O amor não está onde você acredita, não se contente com o pouco que ela lhe oferece. Evite perder tempo valioso com essa pessoa, ela dificilmente será sentimentalmente o que você precisa, o que você espera de alguém para viver feliz a dois. Use da razão agora.

Dinheiro & Trabalho:

Não desperdice seu tempo e conhecimento em ideias pequenas e sem base sólida, espere um pouco, porque você está prestes a iniciar um ciclo de muita fortuna. Um encontro casual com alguém bem-sucedido… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor:

É melhor você ir devagar no amor para evitar ferir seus sentimentos. Se é um relacionamento de casal ou apenas amizade, ainda não há nada claro com essa pessoa, portanto, não defina suas intenções enquanto do outro lado não houver algo nesse sentido.

Dinheiro & Trabalho:

Começarão a abrir caminhos econômicos até agora pouco explorados por você. Hoje você está muito bem entrando em mais um ciclo de abundância financeira. É muito possível que hoje você esteja muito sobrecarregado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Avalie o passado antes de tomar qualquer decisão final sobre o seu relacionamento amoroso. Entenda que você está passando por um momento difícil que só pode ser corrigido se ambos agirem de maneira madura.

Dinheiro & Trabalho:

Grande futuro nas finanças, o sucesso está com você. Suas decisões corretas permitirão melhorias em tudo relacionado ao dinheiro. É o momento de planejar o futuro financeiro seguindo à risca tudo que se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

No amor, não mostre nenhum tipo de ansiedade exagerada ou falta de controle emocional. Concentre-se no que você realmente precisa, seja objetivo, seja racional também para conquistar o coração da pessoa que lhe interessa. Use seu equilíbrio natural.

Dinheiro & Trabalho:

Você com certeza precisa de dinheiro? Olhe ao seu redor, não se sente em frente à porta que se fechou esperando que ela se abra, mas observe quantas opções foram abertas no momento. Siga a sua intuição… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O amor é baseado em emoções grandes e profundas, onde o menos importante é o exterior, a beleza e o material. Procure a essência das coisas e das pessoas, não aceite menos do que isso para ser feliz junto de alguém que valha a pena amar e ser amado por ela.

Dinheiro & Trabalho:

Aplique seus talentos de forma construtiva. Há uma viagem promissora que o ajudará a melhorar sua condição financeira em pouco tempo. Aguarde notícias muito animadoras sobre um assunto que agora está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

…

Leia também: