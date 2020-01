Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (14/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (14/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Sinta-se confiante e vencedor, é assim que o amor deixa de ser ilusório. Se você souber o que deseja, todos perceberão e isso facilitará o processo de busca e conquista. O bom é que o sentimento de atração que sente por uma pessoa que conheceu recentemente é mútuo.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Em breve você terá em suas mãos um dinheiro que sempre parecia fugir e nunca entrava na sua carteira. Felizmente, a lucidez intuitiva que agora o acompanha o ajudará a encontrar soluções onde costumava ver… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A pessoa que realmente vale a pena cresce diante de seus olhos e se torna alguém muito especial, mas você está preso por emoções que não permitem avançar na conquista do amor. Liberte-se de dúvidas e medos, você é capaz de gostar e convencer, sempre foi.

Dinheiro & Trabalho:

Você está contemplando sua realidade econômica com maior dinamismo resultado das boas decisões financeiras que recentemente implementou. Você detectou uma oportunidade que lhe permitirá crescer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No amor, certas complicações são desnecessárias. Você tem virtudes que não está usando completamente, comunique para essa linda pessoa o que sente de maneira clara e simples. A felicidade que agora está entrando na sua vida e batendo nas portas do seu coração é algo que você merece há muito tempo.

Dinheiro & Trabalho:

Sua presença será indispensável para obter assinaturas e acordos legais relacionados ao seu dinheiro ou questões econômicas significativas. Prepare-se para uma viagem que será benéfica em termos de finanças. O… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Seu relacionamento de amor precisa de calma e harmonia. Você conseguiu se livrar de terríveis influências externas, apenas você tem o poder de decidir sobre o futuro, mas cuidado com as aventuras ou más interpretações decorrentes das aparências.

Dinheiro & Trabalho:

As perspectivas que são apresentadas à sua frente são muito melhores do que aquelas dos últimos dias, quando você se viu em situações econômicas que lhe causaram preocupações e dores de cabeça. O crescimento… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você fica surpreso com tudo o que está acontecendo com você agora, porque há um jeito romântico e sensual em sua vida amorosa, algo que você não pode explicar, mas que é muito agradável. A influência de seu governante envolve diretamente sua aura com um carisma magnético que atrai amor e paixão ao seu lado.

Dinheiro & Trabalho:

Evite despesas ou compras desnecessárias. Se você agir de maneira decisiva nesse sentido, começará a atrair prosperidade para si mesmo. A fortuna está começando a vibrar em seu ambiente. Se você se sentir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A solidão não para de acompanhá-lo até que você mude sua estratégia para encontrar o amor. Mostre-se, aproxime-se daqueles que podem ajudá-lo a conhecer novas pessoas, porque em um desses convites haverá mais do que uma promessa, e será bom para você.

Dinheiro & Trabalho:

Analise bem seu estilo com o dinheiro e negócios, não volte atrás em seus projetos e confie mais em seus recursos. Você está em um caminho próspero e bem-sucedido, mas se ainda estiver vinculado a esquemas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Impulsividade e intolerância, são as características que governam seu relacionamento amoroso e que devem ser evitadas. Para que as coisas funcionem, ambos devem ser mais empáticos e aprender a ceder para um futuro juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Sua intuição é o seu guia neste dia e você descobrirá muitas coisas que até agora permaneciam fora do seu conhecimento. Com todos esses elementos em suas mãos, você ganhará dinheiro e fará excelentes contatos que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

É o seu momento de reconciliações, porque após esse estágio ruim não restará nada sem esclarecimentos entre os dois. Remova da sua mente a tristeza ao conversar abertamente com seu parceiro sobre o que lhe incomoda e o que deseja da vida a dois.

Dinheiro & Trabalho:

Você recebe notícias muito positivas relacionadas a uma viagem de negócios em que há dinheiro, bem como a possibilidade de colocar todas suas contas em dia. Você está em um bom caminho para se recuperar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Tudo que você espera do amor são utopias que geram frustração, mas há algo e alguém real que leva à felicidade. Concentre-se no que você pode conseguir junto à essa pessoa, desejando que o que parece impossível no amor se torne realidade com ela.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisa se aventurar em novas maneiras de aumentar seu dinheiro. Tudo feito até agora funcionou, mas os tempos estão exigindo novas opções, mais agressivas e inteligentes. Uma questão relacionada a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Hoje sua capacidade empática está aumentando e ainda há muito a definir no amor, portanto, não assuma nada agora. Essa pessoa pode mudar de ideia e começar a se interessar por você, deixe-se surpreender pela vida e faça um pouco de charme.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, há pessoas que não veem seu progresso com bons olhos. Tenha muito cuidado, não confie em todos ao seu redor. Você está prestes a aumentar sua renda se investir seu tempo, conhecimento e dinheiro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Com uma incrível energia planetária, você terá sucesso no amor, pois este é o dia de surpresas. Alguém chegará à sua vida com boas notícias e você poderá desenhar seus planos da maneira ideal como sempre sonhou, com alguém muito diferente ao habitual.

Dinheiro & Trabalho:

Esforço e dedicação no trabalho. A prática leva à perfeição, o melhor ainda está por vir. Se você for guiado por seu instinto e palpites, ganhará dinheiro. Combine seu tempo de trabalho com distração hoje e você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

O que alguém chama de amor é possivelmente apenas uma emoção passageira, um desejo ou interesse sexual que não tem absolutamente nada a ver com um relacionamento estável e duradouro. Defina situações e não se envolva nas aparências ou poses de pessoas superficiais.

Dinheiro & Trabalho:

Durante os próximos dias, você estará na posse da chave para resolver problemas econômicos recentemente surgidos. Silenciosa, a solução virá inesperadamente, mas de maneira eficaz. Se você está desempregado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

…

Leia também: