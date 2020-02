Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (14/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (14/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O momento mais importante do dia virá das mãos de uma pessoa que você ama muito e que o acompanha há muito tempo. É provável que tenham um lindo dia juntos e que você receba todo o seu apoio em um problema que lhe causou alguma dor no passado

Dinheiro & Trabalho: Você terá a possibilidade de obter resultados superiores aos esperados, associando-se a novos parceiros que podem inicialmente não inspirar confiança. Mas, deve prestar atenção especial ao relacionamento com seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, é necessário mudar as coisas, a paz e a harmonia retornarão ao seu relacionamento se as dúvidas e incertezas cessarem. Lute pela sua felicidade, ainda é possível recuperar tudo o que sempre os manteve unidos. Aproveitem e façam algo diferente que fortaleça a união.

Dinheiro & Trabalho: O tato e a desenvoltura serão muito úteis para estabelecer novos relacionamentos com as pessoas certas para o sucesso profissional. A diplomacia abrirá o caminho para um excelente ganho. É possível que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você vai viver grandes momentos românticos com seu parceiro durante o dia de hoje, deixando para trás discussões e brigas. Não procure problemas desnecessários com a pessoa amada. Pense antes de falar. Aproveite para jantar fora ou ir no cinema com ele. É bom que saiam sozinhos.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, abra-se para novos interesses e você será capaz de obter benefícios úteis. Se for sua primeira experiência de trabalho, desejará estabelecer novas metas e sua imaginação será estimulada da melhor maneira… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você gosta de encher o seu parceiro com alegrias e surpresas, não espere mais e faça isso logo. Não vai se arrepender, talvez ele esteja esperando que você dê o primeiro passo para, então, começar a surpreendê-lo nos momentos mais inesperados.

Dinheiro & Trabalho: Não será fácil cumprir todos os compromissos assumidos, porque você se sentirá invadido por um grande cansaço e desejará relaxar a mente e o físico. Algo não lhe deixará satisfeito, pode ser a rotina ou a demanda por… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Procure complementar o seu parceiro para que a coexistência seja mais saudável no casal. Seu parceiro tem uma proposta importante para fazer e você, embora não espere, terá uma tremenda alegria. Vai dizer sim quase que instantaneamente. Aproveite o momento.

Dinheiro & Trabalho: Um trabalho extra, que começou como lazer, será uma importante fonte de renda, você pode ter alguma atividade que lhe dê a oportunidade de começar a costurar acordos de fornecimento com vários clientes. É um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você conta com seu parceiro para fazer tudo e às vezes não deixa espaço para ele fazer suas coisas. O melhor é que tenham uma comunicação fluida para expor seus pontos de vista, não vai prejudicar o relacionamento, ao contrário, é só uma questão de tempo para que cada um faça o que mais gosta, podendo também compartilhar coisas juntos

Dinheiro & Trabalho: Você pode ter que fazer algum esforço fora do previsto para alcançar alguns resultados. É hora de apostar duro para avançar em direção aos seus objetivos com dedicação. Embora as situações o pressionem, controle… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Período ideal para você tentar ser mais sensual e carinhoso com sua alma gêmea. Saiba que, se mudar de atitude, seu relacionamento amoroso evoluirá dia a dia. Procure quebrar a rotina e peça o mesmo para ela. Falem de seus desejos e façam coisas diferentes como casal.

Dinheiro & Trabalho: No dia de hoje pode ser que você tenha certos momentos de sobrecarga no cumprimento de suas tarefas, alguns lapsos de esquecimento, nervos à flor da pele ou correrias de última hora, mas se você relaxar, tudo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu parceiro pode surpreendê-lo com a proposta de fazer uma viagem. Faça isso, pois é um ciclo maravilhoso para viajar e tomar decisões. Será uma oportunidade para deixar as decisões estressantes para trás e desfrutar de sua companhia e atenção mútuas.

Dinheiro & Trabalho: Sobre mudar de emprego, não decida nada ainda, mas analise as ofertas, projetos e propostas. Faça seu trabalho com responsabilidade, sem medos, como sempre faz, e não se preocupe com os comentários que está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Este é um dia de grande energia para você! Se acha que há uma falta de comunicação ultimamente, hoje é o momento perfeito para dar um passeio com seu amor e discutir questões que não estão resolvidas. A energia positiva é abundante, então use-a.

Dinheiro & Trabalho: Aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação de trabalho imprevista na qual você deve demonstrar sua capacidade. Ao fazer isso, ganhará o respeito de seus colegas e também se destacará, o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não é um problema grave o que você está passando com o seu parceiro neste momento, é algo que tem uma solução muito fácil. Comece a fazer os movimentos certos para acabar de vez esta situação que quer resolver com a pessoa amada. Sentem e dialoguem sem levantar a voz.

Dinheiro & Trabalho: Você deve se concentrar em pôr em dia suas atividades no trabalho. Seja mais responsável e ponha de lado as distrações que o fazem perder o foco. É o momento ideal para avaliar esse projeto com seu parceiro. Tente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É possível que hoje você sinta que precisa de uma abordagem mais saudável no seu relacionamento, sem discussões, sem reclamar e sem viver no passado. Se o seu parceiro entender que, para ser feliz com você precisa manter o foco no relacionamento, este é o momento certo.

Dinheiro & Trabalho: Você conseguiu ir longe no plano profissional. Terá razões suficientes para a alegria, mas nada deve impedi-lo de continuar se esforçando, se especializando e já focando um futuro numa outra empresa na qual… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não tenha medo de ser a pessoa que tenha que tomar todas as decisões em seu relacionamento, é muito provável que esta tenha sido sua posição desde o início. Lembre-se que sempre em um relacionamento as pessoas desempenham papéis e o seu não é um caso diferente.

Dinheiro & Trabalho: Durante todo o dia é preferível não assinar novos contratos, alguns aspectos astrais não são favoráveis e sugerem perigos e armadilhas. É melhor estar alerta. Se você é um trabalhador autônomo, hoje desfrutará da… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

