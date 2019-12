Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (14/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (14/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Seus sonhos estão prontos para serem cumpridos em questões sentimentais. Você está em um momento de sua vida em que o amor deve ser o mais perfeito possível. Não perca mais tempo e jogue-se nos braços dessa pessoa que o ama.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Embora você possa não estar satisfeito com o que obteve até agora, sua perseverança o levará a obter os benefícios e lucros que merece. Pode passar parte do dia pesquisando maneiras de melhorar no seu trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Publicidade

Ao longo deste dia, você gozará dos benefícios de se sentir amado e contido em um relacionamento. Poderá mostrar ao seu parceiro seus sentimentos e, mesmo que seja surpreendente, terá desejos der brincar e se divertir como se fosse criança. Hoje poderá escrever poemas ou cartas de amor nas quais expressará tudo o que enche sua alma.

Dinheiro & Trabalho:

Haverá conquistas em sua vida profissional e muitas oportunidades de crescimento, mas elas chegarão em curto prazo. Muitas promessas estão chegando, mas não é conveniente para você se alimentar delas, mas espere… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Passar um momento agradável pode ser algo que o casal esteja precisando, por isso, se hoje você organizar um jantar ou um encontro romântico com seu parceiro, será algo que lhes dará mais união para o futuro.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Hoje você não precisará se preocupar com nada sobre suas finanças, porque as estrelas estão alinhadas para que abençoem esse setor de sua vida. No plano laboral, você se sentirá inclinado a ajudar e colaborar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

A lua cheia tornará suas palavras muito poderosas, use-as com sabedoria! Com seu parceiro poderão sair para jantar em um restaurante onde nunca estiveram e conversar sobre os problemas a serem resolvidos de maneira descontraída e pacífica, isto os ajudará a restaurar a harmonia no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

É um defensor do progresso e, portanto, não está disposto a correr riscos desnecessários. Você tomará precauções com seu dinheiro e seus investimentos e buscará a segurança necessária para evitar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor:

A intuição que você tem no campo do amor excede em muito o raciocínio mais bonito do mundo. Deve parar de querer controlar o seu parceiro e permitir que ele respire. Passar muito tempo juntos e fazer todas as coisas juntos pode se tornar algo rotineiro e negativo.

Dinheiro & Trabalho:

Somente quando está focado no trabalho pode reagir mais rapidamente. Com o bom senso de sua parte, você pode fazer coisas muito boas com o dinheiro hoje, embora deseje fazer apenas uma. Realize uma série de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Publicidade

Os astros lhe enviam suas ondas evanescentes e você conseguirá demonstrar a expressão de seus sentimentos. Sabe como aproveitar suas virtudes, qualquer pessoa se apaixona pela sua essência, com apenas algumas palavras e uma carícia, mostrará ao seu parceiro seus sentimentos mais profundos.

Dinheiro & Trabalho:

Seu pragmatismo ao apresentar ideias é uma autêntica mina de ouro e ganhará muito dinheiro se trabalhar com vendas das quais recebe comissão. Receberá os parabéns por um trabalho bem feito, ou uma carta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Sua intuição será muito acentuada neste dia. Você terá uma bússola interna que o levará a perceber claramente o caminho a seguir no relacionamento para alcançar a felicidade. Se você tem segredos com seu parceiro, não os compartilhe com ninguém, para não despertar a inveja em certa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Confie no que o destino e as estrelas estão lhe preparando e, acima de tudo, sobre si mesmo, porque você vale muito. Poderá receber um dinheiro seja por herança ou um empréstimo. Refletir sobre qual o destino ideal… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você vai acordar tendo um excelente dia pela frente. Estará totalmente focado nos impulsos do coração e será uma torrente de paixão. Será criativo com seu parceiro ao propor jogos daqueles que apenas são apreciados no quarto. Será muito eficaz na comunicação não verbal. Uma forte receptividade o conecta com a sua cara metade sem dizer uma palavra.

Dinheiro & Trabalho:

No local de trabalho, é previsto que haverá mudanças nos próximos dias. Essas mudanças vão beneficiar muito você, porque conhece tudo e poderá negociar as melhores condições para o seu desenvolvimento… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor:

Junto da pessoa amada que o acompanha a cada dia, você pode entender o significado da palavra amor. Essa sensação de não poder viver sem o outro é um tipo de conexão totalmente importante para você.

Dinheiro & Trabalho:

As grandes despesas que teve, foram devido a um gerenciamento inadequado de suas finanças que você finalmente parece ter aprendido a controlar e que lhe permitirá viver com mais tranquilidade a partir de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Seu parceiro e você vão encontrar o equilíbrio do casal de forma natural. É um bom momento para reforçar o relacionamento e esquecer os erros cometidos. Vocês têm a oportunidade de começar do zero. As estrelas não param de influenciar positivamente a vida sentimental de vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Está em um momento muito bom para agir, deixando de fora qualquer indício de medo. Com questões de dinheiro, não se preocupe tanto como os outros gastam seus recursos e foque mais nos seus ou dos da sua família… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você vai se sentir contente e protegido pelo seu parceiro. Isso lhe dará a segurança que tanto precisa. Aproveite os mimos e sinta-se contente em avançar no relacionamento. Dias assim reforçam o amor e a paixão no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você deve estar muito atento ao seu instinto de caçador e o que seu olfato dizer é algo que vale a pena se envolver. Se você abrir sua mente e seus olhos, verá muitas novas possibilidades de expansão. Aqueles que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você poderá desfrutar de um bom dia com seu parceiro, onde poderão recuperar um pouco o tempo que talvez não puderam ficar juntos devido às obrigações de ambos. Aproveitem bastante.

Dinheiro & Trabalho:

No que diz respeito ao campo laboral, poderá sentir inquietação, é provável que esse sentimento dure uns dois dias, quando tudo ficará bem novamente. Sem dúvida, encontrará ideias pioneiras, novas maneiras… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

…

Leia também:

Luta pela vida: na UTI, bebê de 3 meses precisa de transferência urgente em Itapevi