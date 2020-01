Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (15/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (15/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

A lua trará um clima de felicidade ao seu dia. Poderá sentir que o amor pelo seu parceiro rejuvenesceu, podendo haver ótimas mudanças para o futuro. Toda a sua história passará diante dos seus olhos como se fosse um filme romântico.

Dinheiro & Trabalho:

É um dia magnífico com relação ao dinheiro. Você tem à sua disposição a energia brilhante de Vênus que aumenta suas chances de se encontrar em uma situação mais confortável em relação à economia. Se você é um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

A energia da Lua prevê um sentimento romântico e emocionante que preencherá seu relacionamento. Você também estará muito aberto à novas experiências. Isso trará alegria e satisfação à sua vida amorosa e íntima. Os dois estarão mais do que dispostos a aceitar novos acordos no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Economicamente, é previsto um dia bastante equilibrado, onde nada de incomum acontecerá. Sua economia está tranquila e muito bem. No nível laboral e profissional, você terá muita energia e manterá um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No amor, você vai querer se sentir seguro, perguntar ao seu parceiro se estão bem, se estão no caminho certo, não é um sinal de insegurança. Certificar-se de como está o seu relacionamento o ajudará a ver todo o caminho juntos com mais perspectiva.

Dinheiro & Trabalho:

Sua generosidade pode prejudicar sua carteira. Se descobrir que um amigo precisa de ajuda financeira, lhe oferecerá sem ser solicitado diretamente. Mas lembre-se, não distribua dinheiro em todos os lugares. Júpiter lhe… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Neste dia, as estrelas reforçam sua autoestima e a do seu parceiro. Durante a jornada um fogo interno arderá em seu coração. As circunstâncias do seu céu são favoráveis para ter momentos de uma paixão total e magnífica. Aproveite bastante.

Dinheiro & Trabalho:

Está previsto um retorno iminente de dinheiro, para que possa estar preparado para receber benefícios. As influências astrais são positivas para você, sem despesas imprevistas, sem sérias restrições orçamentárias. Está tudo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Para alcançar seus objetivos no campo do amor, deve estar em plena posse de suas faculdades. Se você se deixar levar pelo maldito ciúme, estará fazendo a coisa errada. Siga um caminho que leve em consideração as necessidades e desejos de você e seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

O movimento que reina no seu céu é muito favorável à sua economia. Você precisa ser perseverante e colher todos os frutos que plantou. Deve saber que o papel de negociador vestirá em você neste dia como uma luva. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Será uma noite em que sua vida emocional estará em alta. Com seu parceiro, viverão momentos apaixonados graças ao estímulo astrológico em sua zona do zodíaco em relação à vida íntima. Poderão ter um clima como nos primeiros dias de namoro.

Dinheiro & Trabalho:

Não é um bom dia para os seus assuntos materiais. A situação geral o faz sentir um pouco impotente ou dependente de outras pessoas. Você gostaria de dar um passo em uma direção e o destino o arrasta para outro. Sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

O ambiente aconchegante leva você à voluptuosidade, desperta toda a sua alegria e consegue tingir as trevas de luz e de bom humor. Para seu parceiro que está passando por um momento complicado, você será um verdadeiro talismã, aquela bolha que o ajudará a flutuar quando estiver afundando.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, sua criatividade é altamente favorecida e você pode desenvolver novas metodologias que até agora não haviam sido realizadas. Mas por outro lado, andará muito ocupado e alguns colegas lhe pedirão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

As estrelas lhe dão um espírito romântico e caseiro. Abraçar e beijar seu parceiro é tudo o que você precisa hoje para ser feliz. Na esfera sexual, as carícias das preliminares se estenderão mais do que o normal, porque deseja sentir a pele da pessoa que ama, memorizar cada poro.

Dinheiro & Trabalho:

A energia de hoje também preencherá totalmente sua área de trabalho. É hora de procurar outro emprego, se o que você tem não o faz feliz. Também é muito positivo procurar novas maneiras de trabalhar se já tem um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

As energias de equilíbrio e paz acordam. Entre seu parceiro e você está tudo bem, ambos estão apaixonados, quase como no primeiro dia, e as tensões se dissolvem. Vocês dois têm um bom senso de autocrítica e analisam o que devem mudar para que haja sempre harmonia.

Dinheiro & Trabalho:

Para impulsionar suas operações financeiras e alcançar os benefícios desejados, não hesite em procurar aconselhamento de pessoas sábias e poderosas. Procure bons contatos e você descobrirá as melhores chaves… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Os astros preveem que no relacionamento a simpatia, a justiça e a harmonia estarão presentes. O ambiente familiar também será bastante harmonioso e, no casal, tudo parece estar bem colocado. Hoje pode se sentir afortunado nesse aspecto.

Dinheiro & Trabalho:

No campo profissional, você está fazendo o seu melhor, e os eventos dos últimos dias o levaram a atingir seus objetivos. Tente continuar com essa atitude de forma permanente. Por outro lado, se você trabalha por conta… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O amor do casal parecerá muito próximo e, apesar do que vocês enfrentaram nos últimos dias, hoje você pode se sentir calmo no coração e desfrutar de momentos relaxados na companhia do seu parceiro. Sua atratividade e sensualidade são peculiares neste dia.

Dinheiro & Trabalho:

É um dia muito bom no campo profissional, pois terá muito trabalho pela frente. Vai se sentir otimista sobre as possibilidades de novas formas de desenvolver suas tarefas. Terá que desenvolver a delicadeza em suas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

A Lua prevê que o amor flutua no ar, casais que estão há muito tempo juntos devem renovar seus votos de união. Viverão momentos muito felizes e relaxados na companhia um do outro, através dos quais encontrarão a paz no coração nos próximos dias.

Dinheiro & Trabalho:

Quanto ao campo profissional, sua criatividade será essencial para trazer algum entusiasmo ao seu trabalho. Terá que enfrentar alguns desafios, o que não será fácil, no entanto, você o conseguirá. Por outro lado, aquele… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

