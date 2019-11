Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (15/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (15/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu signo hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Você está imaginando coisas que não são realidade no amor. Alguns fantasmas perseguem você, mas seu parceiro só quer viver pacificamente. Não confunda as coisas, porque se você mostrar uma atitude que não oferece clareza ou garantia de estabilidade emocional, o fracasso será seguro, mude por dentro.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá muito sucesso no nível profissional com essa nova oportunidade de trabalho. É claro que, desta vez, as coisas podem não ser tão rápidas quanto você gostaria, mas se você souber se adaptar à… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

O movimento da Lua mexe com seu mundo interior e o coloca em um caminho de sucesso para a conquista do amor que você estabeleceu. Você verá como aquela pessoa que tanto lhe interessa volta ao seu lado e resolvem essas diferenças entre vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Há boas notícias em sua vida profissional e o sucesso de uma reunião em seu emprego dependerá da maneira como você lida com as oportunidades e circunstâncias que estão sendo apresentadas. Você está recuperando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você encontrará as palavras certas para pedir desculpas porque, em um momento de raiva, disse palavras que machucaram seu parceiro. No relacionamento procure manter uma atitude serena e de respeito. Ambos devem se proteger e estar sempre unidos como um casal.

Dinheiro & Trabalho:

Há quem insista em sempre ver o lado ruim das coisas, mas você não é assim. A má sorte não existe, os fracassos não existem, existem apenas lições, experiências e, quando você vê a vida dessa maneira, descobre que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Mantenha uma atitude serena e harmoniosa, só assim você poderá superar suas emoções e ter sucesso no processo de conquista. O amor não é algo impossível, mas uma realidade, mas, para vivê-lo, você deve deixar certas atitudes que o impediram de ser feliz quando teve essa possibilidade em suas mãos.

Dinheiro & Trabalho:

Você saberá como encontrar a resposta certa para questões financeiras. Estude muito bem a situação e todos os problemas serão resolvidos. Devido à influência da Lua no elemento que é seu, haverá um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

O aparecimento surpresa de uma pessoa no seu caminho será apenas o começo de um tempo de grande felicidade. Você está mais consciente e confiante no que essa pessoa sente e esse sentimento o encoraja a alcançar o que parecia impossível em sua vida sentimental.

Dinheiro & Trabalho:

Se você não está nada satisfeito com o desenvolvimento das suas finanças, deve tomar as medidas necessárias para se ajustar à sua realidade e estabelecer novos contatos, alternativas de negócios e comunicação com… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Seu relacionamento amoroso tem bases sólidas que nos permitem fazer os melhores presságios. A solidez da dedicação total, o bom futuro de um compromisso sentimental que é a prova de tudo, de tudo o que os sustenta. Essa pessoa espera muito de você, dê a ela o melhor desde o início.

Dinheiro & Trabalho:

Há um bom ciclo de prosperidade nesse período, mas muitas mudanças virão no plano financeiro. Você precisa estar preparado para enfrentar novos e mais arriscados desafios. Na profissão, você precisa se comportar de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Sua situação de amor mudará para sempre. Sua própria atitude em relação à vida fará diferença e o que você fez por aquela pessoa que tanto gosta há alguns dias pode se voltar a favor de você, seu gesto, seu charme e sedução deixaram marcas nela.

Dinheiro & Trabalho:

Uma oportunidade interessante para o crescimento profissional e financeiro será apresentada nos próximos dias para você e a sinceridade e transparência com que a oferta será feita melhorará ainda mais sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Este é um momento de alegrias, mas somente se você souber viver o presente plenamente. Questões materiais deixarão de ser uma interferência no seu relacionamento, as prioridades devem mudar. Se você está solteira e se sente atraído por uma determinada pessoa, não tenha medo de dar um passo adiante, a felicidade é possível.

Dinheiro & Trabalho:

A influência da Lua no seu signo está atraindo algumas pessoas que podem ajudá-lo a melhorar suas ideias de negócios por conta própria. Se este for o seu caso, preste atenção a eles, pois é imperativo que você não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Amor está ocupando o centro de sua vida agora, os momentos de paz do seu relacionamento amoroso serão recuperados. Tranquilidade e harmonia serão a norma, é possível pensar em um futuro ainda melhor. Tudo é possível.

Dinheiro & Trabalho:

Você acordou com uma nova motivação, algo que não acontece há algum tempo, o que é ótimo porque ajuda você a se projetar de maneira mais direta em tudo o que está fazendo. Ventos novos e melhores soprarão no… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Ambos têm dificuldade em se adaptar um ao outro. No entanto, lembre-se de que o que aparentemente os separa é insignificante, em comparação com tudo o que os une. Deixe o tempo fazer o resto porque o amor reinará novamente em sua vida, não hesite.

Dinheiro & Trabalho:

Há uma necessidade de implementar mudanças urgentes na sua atividade diária de trabalho. Você está muito trancado no que sempre parece funcionar, mas precisa arriscar mais para ganhar mais, condições… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

É necessário que os interesses naquela pessoa vão além do físico. Nos seus relacionamentos anteriores você fez uso de controles exagerados por causa do ciúme, lute para modificar o que não o fortalece porque você mesmo reduz suas chances de ser feliz com um novo amor.

Dinheiro & Trabalho:

Faça uso da sua intuição para escolher o caminho certo nas finanças. Tenha uma ação serena e discreta que garanta sucesso. Hoje, devido aos últimos acontecimentos, você pode se sentir um pouco frustrado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A vida não para de enviar sinais e surpresas apaixonadas. Prepare-se para receber o que você realmente precisa e merece já que o romance está esperando por você para lhe dar uma surpresa que irá animá-lo durante toda a semana. Saia de casa e circule, mova-se!

Dinheiro & Trabalho:

Novo acordo em negócios, assim sendo, é possível alcançar um entendimento completo com os parceiros. Aumento de lucros, todos ganharão desta vez. Você está em um período de espanto porque, num momento… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

