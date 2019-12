Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (15/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (15/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se o amor é o guia supremo, tudo ficará bem em sua vida sentimental. A certa altura, não há necessidade de se preocupar com mais nada, apenas deixe-se levar pelo que sente porque o que você emana a outra pessoa vai sentir e reagir a seu favor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Surpresas agradáveis ​​estão próximas para você que precisa de um emprego ou sente a necessidade de mudar de ambiente. O ritmo geral no seu local de trabalho cairá acentuadamente a partir de hoje. A… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor: Você quer resultados rápidos no amor, mas a vida terá outra coisa a lhe oferecer. Entenda que certas pressões são absolutamente contraproducentes, a pessoa que você gosta precisa de um tempo. Portanto, encha-se de paciência e tudo mudará a seu favor.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, é a hora de iniciar a próxima etapa de um plano que foi lançado recentemente. No início, você estava no estágio de introdução, agora entrou no estágio de investigação. As próximas quatro semanas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você não esperava uma reação de tal magnitude do outro lado. Quem supostamente estava interessado em você, pode mudar drasticamente de opinião, cabe a você apenas se recuperar e continuar andando já que o verdadeiro amor está próximo.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Não se afaste do resto no trabalho, aja de maneira inteligente. Construa pontes, crie links para ajudá-lo quando o caso exigir e inversamente igual. Você está no momento mais crítico de um novo começo, embora… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está seguindo os mesmos caminhos errados do passado no amor. É preferível que você se afaste do parceiro por um tempo, antes que as agressões se tornem incontroláveis. Encontre paz no coração e pontos de coincidência, pontos de conflito já têm o suficiente.

Dinheiro & Trabalho: Defina regras claras, diretrizes que marquem o curso que você deseja seguir em finanças. Somente sob um ambiente de controle total, o sucesso material estará com você. Decisões sábias foram tomadas na… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: As frases que dizem ou deixam de dizer farão a diferença no seu relacionamento amoroso. Tenha muito cuidado ao afirmar algo de que possa se arrepender mais tarde. Seu passado complicado de amor não deve impedir sua busca pela felicidade.

Dinheiro & Trabalho: Você saberá como resgatar o melhor da sua experiência profissional anterior. Seu espírito de conquista e luta contra a adversidade deve ser recuperado para o bem da organização e para garantir seu futuro nela. Não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor: Tente entender como se sente a pessoa que você está interessado em conquistar. Experiências complicadas fazem com que ela agora prefira a solidão, não a pressione, talvez seja melhor aguardar um pouco porque um sentimento muito forte os une.

Dinheiro & Trabalho: Você será recompensado financeiramente por suas boas ações no trabalho. Talvez não na quantidade inicialmente esperada, mas o tempo ajudará a que tudo aconteça da maneira como você quer e precisa. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu relacionamento amoroso está prestes a terminar. Vocês não foram capazes de criar um vínculo sólido, hoje pode ser tarde demais, mas se sente que há uma chance, tente abordar a situação de uma maneira sincera e serena, com sinceridade das duas partes.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro perdido recentemente será recuperado antes do que você imagina. Cenários novos e melhores são vislumbrados em seu panorama financeiro, concentre-se em seus objetivos, lembre-se que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu parceiro desconfia do futuro do relacionamento. Seja maduro e aberto, dê motivos para acreditar que tudo ficará bem, não se esconda em assuntos que no final não são verdadeiros e que somente servem para manipular emocionalmente a outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Grandes possibilidades para obter o dinheiro que você precisa. Alguém acreditará em você e isso o encherá de alegrias e esperança. Na profissão, escolha o caminho certo mesmo que exija mais esforço, não procure… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor: Fraqueza e confusão no amor. Ambos devem ser tolerantes e aceitar seus erros. Não mude de ideia, mantenha uma posição firme e diga a todos o que você está esperando, o que deseja, qual é o seu maior sonho a dois.

Dinheiro & Trabalho: Você tem objetivos específicos em finanças e isso facilitará as coisas. É sua própria clareza que abrirá o caminho para o sucesso. Os que estão ao seu redor estão convencidos de que você também os guiará. Você não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Falta de abertura no amor. Você não se sente capaz de enfrentar certas situações e somente uma boa comunicação pode garantir o futuro do seu relacionamento amoroso. A situação já é bastante complicada, mas pode piorar se não forem sinceros um com o outro.

Dinheiro & Trabalho: As alterações que você deseja no trabalho terão que ser geradas por você. Se determinados prazos não são adequados ou você deseja acelerar as coisas, comece a trabalhar, não cruze os braços. Mas, evite ser severo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Agora com você nada é desperdiço de tempo na vida e no amor. Tudo o que você vive irá prepará-lo para o momento crucial quanto encontrar a pessoa ideal, que embora você não perceba, está muito próximo de você, pena que os sinais você não os percebe como tal.

Dinheiro & Trabalho: Tudo mudará para o bem nas finanças. Novos parceiros, novos projetos, tendência de crescimento graças às boas decisões tomadas. No campo profissional, o treinamento nunca termina, ainda há muito a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É possível alcançar a felicidade com seu parceiro, o amor pode superar tudo. É apenas uma questão de agir com sabedoria e tolerância, estando sempre um ao lado do outro. Sinta-se seguro, tudo vai sair como você espera.

Dinheiro & Trabalho: Encontre o lado positivo das coisas em termos de dinheiro. Todo momento de crise sempre apresenta uma oportunidade e desta vez não será uma exceção, use de seus conhecimentos e criatividade para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

…

Leia também: