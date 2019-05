Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (16/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 16 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje é um dia para entender o quanto você aprendeu sobre o amor. No passado, seus relacionamentos podem ter girado em torno de uma única pessoa, ou podem não ter sido totalmente satisfatórios. Agora, você sabe o que quer e como reconhecer o que não quer. Em pouco tempo, você será capaz de alcançar exatamente isso.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Habilidade para negociações na profissão. Você vai se adaptar rapidamente a um ambiente em mudança, mas tenha cuidado, avalie cada passo a ser dado com a sua habitual análise que envolve a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: O romance leva a um amor duradouro quando você cultiva maneiras de compartilhar tudo, desde o centro das atenções, elogios, sucessos e fracassos, dinheiro e propriedade. O quão bem-sucedido será seu relacionamento atual depende da sua disposição em estabelecer igualdade absoluta.

Dinheiro & Trabalho: Uma viagem será necessária para alcançar o sucesso nas finanças. Você atingiu um limite que não pode superar se permanecer onde está, por isso, precisa expandir suas fronteiras. Este é o momento de estabelecer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Para os nativos do seu signo, hoje oferece uma nova oportunidade para chegar um pouco mais perto do amor. Muitas vezes, acreditamos que é o que recebemos de outras pessoas que tornam um relacionamento bem-sucedido. Na verdade, é o que damos aos outros que determina quanto tempo durará. Pense nisso.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você terá a oportunidade de fazer o que realmente gosta e, além disso, melhorar sua economia. Seus colegas ajudarão você e confiarão mais em você. Seu bom desempenho deixará uma profunda impressão no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

***

Leia também: Alelo abre inscrições para vagas de estágio em Barueri

***

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Certas coisas não estão claras em seu relacionamento amoroso. Vocês precisam de um solo fértil e sólido, algo certo em que se basear para pensar em um futuro juntos. O que é necessário é um retorno ao equilíbrio, ao diálogo e a objetivos comuns.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Cuidado e prudência nas finanças. Antes de decidir o que fazer com o dinheiro, informe-se bem. No trabalho você pode sentir que não tem mais essa vantagem que costumava ter. Seja como for, não abaixe os braços. Esse… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seus sonhos se tornarão realidade no amor. É só uma questão de ser paciente e não desistir, porque uma nova pessoa está vindo em sua direção. Apenas lembre-se de seus erros passados ​​no amor para não fazer com esse novo relacionamento a mesma coisa.

Dinheiro & Trabalho: Os problemas financeiros aos poucos começam a desaparecer. É o momento de começar a se capitalizar para poder pôr em pratica a ideia de ter seu próprio negócio. Atualmente, você espera mais e melhores… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Não entre em situações tensas em um primeiro encontro amoroso. Aprenda a desvendar pouco a pouco certas questões que causam essa controvérsia, por último, se já começa assim, não acha que é melhor parar por aqui?…antes que provoque dor.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa se concentrar em projetos que podem ser viáveis ​​em finanças. Por enquanto, há muitas idéias e poucos fatos concretos. Você receberá uma proposta de trabalho interessante, que precisa… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Hoje é um dia feliz para os nativos do seu signo enquanto exploram o mundo de romance e amor de uma nova maneira. Tenha esperança, porque agora mais do que nunca o amor é possível. Uma oportunidade real como nenhuma outra, está próxima, deixe-se surpreender pela vida.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, as complicações que surgem terão solução. Não se preocupe em vão, pare por um momento e observe, tudo está diante de seus olhos. Sua força no trabalho está muito forte hoje. Aproveite-se disso. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

***

Leia também: Decathlon prepara loja em Osasco e tem vagas abertas

***

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Publicidade

Amor: Desloque-se para longe do seu passado amoroso. Pense mais na sua felicidade, no seu momento atual. Permanecer apegado a certas lembranças só faz com que o surgimento de um novo romance em sua vida, seja cada vez mais difícil.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa chegar a acordos que lhe permitam ganhar dinheiro. Não perca tempo em discussões sem sentido, tudo o que elas fazem é afastar oportunidades. Você precisa encontrar paz e serenidade para detectar a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Para que o amor possa novamente aparecer no seu caminho, comece olhando para o futuro. O passado não tem nada para você, tudo ficou lá, como uma mera memória que só resta ser valorizada e usada como experiencia para seu futuro no amor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você alcançará o tão desejado equilíbrio financeiro. Tudo foi arranjado para que seus problemas encontrem uma solução rápida e definitiva. Se você tem algo a dizer para os seus chefes hoje, diga. Não tenha medo, de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Reforce seu entusiasmo para que o amor retorne à sua vida. Seja claro, você manifesta estar disposto para um novo começo sentimental, mas a realidade prova o contrário. Não vai ser ficando em casa todos os dias, não se preocupando com você, que vai aparecer um novo amor em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Se você está desempregado, este é um bom dia para começar a procurar e contatar as empresas que estão com seu currículo. Dedique-se às tarefas que são necessárias para encontrar a oportunidade certa. Levante… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: No amor, dificilmente você encontrará harmonia e compatibilidade com essa nova pessoa que apareceu em sua vida. Vocês não foram feitos um para o outro, reconheça isso e evitará mágoas e decepções.

Dinheiro & Trabalho: Sua conta bancária começa a dar sinais de recuperação, continue nesse ritmo, gastando bem menos do que ganha e assim poder ficar tranquila. Hoje, com novas ideias que surgiram, tudo muda no projeto e você terá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Haverá amor em sua vida, como você sempre quis. Todo sonho perdido no tempo se tornará realidade, toda ilusão que não corresponda à sua vida diária chegará ao seu encontro. Você está pronta para aproveitar a vida como um casal, os conflitos de outros relacionamentos serão apenas uma lembrança ruim.

Dinheiro & Trabalho: Bom momento para realizar investimentos, porque o dinheiro começará a chegar às suas mãos com relativa facilidade. Use sua imaginação. Quanto mais criativo você for, melhor. Suas idéias podem às vezes ser pouco… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

***

Leia também: Projeto quer permitir que mulher se afaste do trabalho durante o período menstrual

***