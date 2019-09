Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (16/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (16/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Parece que alguém com interesse em você finalmente decide agir. Ao não fechar a porta, você deixou em aberto a possibilidade de um encontro mais íntimo e ele chegou. Você não precisa descobrir todos os detalhes por que ele agiu assim. Apenas desfrute.

Dinheiro & Trabalho:

Oportunidades futuras interessantes em termos de dinheiro. Prepare-se para todos os tipos de inovações que sua empresa exige de você, portanto, aja sem demora. No trabalho, você superará as dificuldades… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Não é hora de pensar em amor. Primeiro, cure suas feridas do passado, porque qualquer tentativa de iniciar um novo relacionamento falharia por enquanto. Deixe a vida continuar, deixe essa pessoa ir e se abra para felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Este é um bom dia para explorar novas maneiras de ganhar um dinheiro extra em sua vida, pois há energias que lhe trarão fortuna e um aumento considerável em seu status financeiro. No trabalho coloque todos os seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, você tem tudo a seu favor, as coisas ficam cada vez mais claras. Os sinais vindos da pessoa em que você está interessado são cada vez mais evidentes, aproveite o momento e seja feliz ao lado de alguém muito especial.

Dinheiro & Trabalho:

Um movimento bastante favorável ao seu redor está se espalhando para diferentes partes da sua vida, mas particularmente no setor econômico. Isso significa que um dinheiro pendente ou inesperado chegará exatamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

A prudência e o bom senso são postos à prova na sua vida sentimental. As coisas vão melhorar. Não diga não à felicidade, não feche a porta ao amor com certas atitudes de certa maneira, infantis. Esteja sempre disposto, sempre aberto a novas possibilidades.

Dinheiro & Trabalho:

A improvisação nunca é uma boa companhia, muito menos em questões relacionadas ao trabalho. Tenha tudo em dia e bem organizado para enfrentar os desafios que em breve chegarão à sua vida. Desafios que abrirão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Deve começar a analisar se é um bom momento para terminar um relacionamento em sua vida, que não o leva ao caminho da felicidade e que consome demais suas energias em problemas e discussões. Essa pessoa realmente não está ao seu lado, como você supõe.

Dinheiro & Trabalho:

Notícias financeiras muito boas aparecem no seu horizonte, talvez na forma de uma premiação ou de um novo cargo com todos os benefícios que a nova função possui. Mas, hoje o dia parece nunca ter fim. Quando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Não desista apesar das adversidades, o amor é possível, a felicidade não é uma utopia. Esse amor pode ir muito longe, como algo que faz história na vida de ambos, é apenas uma questão de deixar para trás as inseguranças.

Dinheiro & Trabalho:

O sucesso o acompanha em questões financeiras e, em alguns dias, você verá ótimos resultados em uma questão que o preocupa ultimamente. Não seja impaciente, pois as coisas acabarão como deveriam ser, da melhor… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você está em um ciclo importante em que pensa pôr fim a um relacionamento que aparentemente não lhe convém, no entanto, não se apresse em tomar uma decisão final, pois você poderá se arrepender mais tarde ou ter dúvidas sobre se está fazendo a coisa certa.

Dinheiro & Trabalho:

Perspectivas de dinheiro e fortuna estão melhores do que você pensa. Em breve, você receberá apoio financeiro para uma ideia de negócios, muito diferente e inovadora, que tem em mente há algum tempo. Por… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

É hora de reconciliação e compreensão. Não se deixe levar por seu ciúme, paranoia ou suspeita de infidelidade quando é mais provável que tudo esteja na sua cabeça. Aproveite o seu relacionamento como o seu parceiro merece.

Dinheiro & Trabalho:

Você está prestes a começar um ciclo financeiro bastante promissor. Embora possa não parecer, o dinheiro está muito próximo de você e a qualquer momento há uma boa oportunidade que vai encher seu bolso… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Tudo mudará no seu relacionamento amoroso, vocês encontrarão novas maneiras de se entender, novos caminhos a percorrer. A felicidade não é uma utopia, é possível se os dois assim o quiserem e estiverem dispostos a acender a chama da paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Existem algumas pessoas que chegarão até você com excelentes idéias para melhorar sua renda. Você deve atendê-los, porque, nas palavras delas, pode encontrar motivação, novos caminhos e, finalmente, coragem para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Pode surgir uma pessoa que se sente atraída por você e deixar isso muito claro, então você tem duas opções. Se você é solteiro e sem compromisso, fale um pouco e descubra se vocês têm química e coisas em comum, mas, por outro lado, se você já tem um parceiro, não procure problemas e descarte-o da maneira mais educada possível.

Dinheiro & Trabalho:

O que mais o perturbou ultimamente em suas finanças pode ser resolvido já nos próximos dias. Certamente chega uma proposta interessante que fará você receber uma renda extra, perfeita para saldar suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Alguém que você nunca imaginou, despertará seu interesse no amor. Deixe-se surpreender pela vida, aproveite o que é oferecido e lembre-se que há momentos em que tudo deve ser espontâneo, em que não deve forçar nada e deixar o amor acontecer.

Dinheiro & Trabalho:

Não se preocupe se você não tiver dinheiro para cobrir certas despesas que estão surgindo, uma vez que a melhor coisa a fazer é seguir seus planos, como está fazendo até agora, sem se preocupar muito com o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

A falta de certeza cria ansiedade e preocupação no amor. Fuja de tanta incerteza, você precisa criar uma estratégia que o tire do seu atual estado de solidão. Não se trata de arriscar, mas sim de abrir seus sentimentos para essa pessoa que tanto gosta. Terá boas surpresas.

Dinheiro & Trabalho:

É possível ganhar mais dinheiro se você aprender a tomar decisões com mais frieza. Se deixar levar por certas emoções do momento seria a pior opção. No campo profissional, você está dando preponderância a coisas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

