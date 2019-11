Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (16/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (16/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está equilibrado e, a partir daí, sabendo o que deseja, é capaz de dar e receber amor. Hoje poderá dar outro passo para aprofundar seu relacionamento. O vínculo de amor se expandirá, porque não apenas se tornará mais sólido, como também alcançará sua família e amigos.

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa precisará de mais trabalhadores como você, preparados para tudo e de olho em uma série de ações que serão decisivas para seus objetivos. Chegou a hora de se jogar em direção a uma nova experiência… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro, hoje vai compartilhar momentos de grande felicidade. Sua capacidade de gerenciar emoções torna sua vida mais fácil e mais gratificante, especialmente no seu relacionamento. Estará mais disposto a abrir seu coração e ser mais flexível.

Dinheiro & Trabalho: Você está criando um final de história perfeito, somente quando começa a trabalhar, percebe que pode obter melhores benefícios. Fazer o que realmente gosta e também dedicar as horas necessárias é uma das… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está prevista uma evolução pessoal muito positiva que se manifestará na sua forma de atuar. Você estará focado em viver e sentir amor em tudo o que fizer com seu parceiro. O seu relacionamento tomará uma nova direção, marcada pelo entendimento e apoio mútuos.

Dinheiro & Trabalho: Todos os trabalhos têm seu lado positivo e seu lado negativo. Quando você começa a trabalhar de manhã, fica muito mais motivado e, quando a tarde se aproxima, descobre que metade de seus esforços desapareceu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje vai ser um dia especial no plano sentimental. Vai se mostrar mais aberto, amoroso e flexível com a sua cara metade. Estará disposto a desistir de muitas coisas para dar mais atenção à pessoa que ama. O amor pelo seu parceiro será a coisa mais importante para você.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa colocar o alarme todos os dias e estar sempre pronto para agir. Vai desejar que os dias passem o mais rápido possível para poder enfrentar uma série de ações que acabarão sendo muito rentáveis para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A sintonia com seu parceiro será algo impressionante. Você pode se sentir especialmente dedicado a ele e isso será algo que beneficiará os dois. É possível que queira dar uma surpresa ao seu parceiro, como um jantar romântico. A união entre vocês está maravilhosa.

Dinheiro & Trabalho: Você quer ter um emprego que se adapte à sua agenda e isso é algo que não acontecerá no curto prazo. Você terá que ser o único que aceita o tempo todo que, para ganhar seu pão, deve realizar um dia seguindo as orientações… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje, um profundo sentimento de amor o consome com relação ao ser amado e aos entes queridos. Estará transbordando romance e paixão e vai ficar ansioso para ficar grudado com sua cara metade. Sua imaginação está pelas nuvens e vai querer lhe dar uma surpresa.

Dinheiro & Trabalho: Nunca é tarde demais se o que você quer fazer é dar outro pequeno passo em sua carreira profissional. Pode ficar até um pouco mais tarde no escritório, analisar todas as possibilidades que tem em suas mãos e não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A energia do dia o colocará em um clima alegre e borbulhante com seu parceiro. Seria bom se saíssem para um passeio fora da cidade. Ou talvez gostem de um dia romântico juntos em casa. Vocês sentirão uma necessidade crescente de intimidade física e emocional.

Dinheiro & Trabalho: Você precisa fazer algo que o faça se sentir bem, caso contrário, cada dia será o mesmo que o anterior, sem nada que o motive, apenas com o desejo mínimo de seguir em frente. A paixão é o que acaba movendo o mundo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os laços de amor com seu parceiro são bons e fortes. Vão receber o incentivo da Lua para planejar novos projetos comuns e ideias interessantes surgirão para realizar juntos. Aproveitem para passar um ótimo dia e se divertirem.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho merecerá um esforço extra no final do dia. Somente dessa maneira você poderá começar a administrar com mais vontade o fechamento de um período de prosperidade que continuará crescendo por algum… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nos casais juntos há mais tempo, está faltando tempero no relacionamento. A paixão não visita o colchão da sua cama há um tempo, portanto você terá que ser mais imaginativo e ardente. Os casais mais novos, terão um dia muito bom no plano afetivo.

Dinheiro & Trabalho: Em todo trabalho, há sempre um dia na semana em que você pode relaxar um pouco mais, onde não deva fazer tantos esforços e obterá os mesmos resultados. Hoje pode ser um desses dias. Se programe bem para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É um dia auspicioso para ter conversas fluidas com seu parceiro. Diga a ele sobre seus desejos e suas expectativas. Troquem pontos de vista e compartilhem seus projetos. Será uma conversa em que vocês se entenderão melhor e se fortalecerão como casal.

Dinheiro & Trabalho: Você está com um trabalho pendente há muito tempo e isso pode significar que deva entregar diretamente uma tarefa inacabada que não será algo que o faça se sentir bem. Quando não obtém o sucesso, que está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Raios de paz e harmonia chegam até você. A lua ilumina com sua luz prateada todos os cantos do seu coração. É por isso que vai poder desfrutar de mais compreensão e diálogos maravilhosos com seu parceiro, nos quais compartilhará as diferentes emoções e ilusões que tem para o futuro de vocês.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é uma parte importante de sua vida diária, o qual você deve cuidar especialmente agora. Não deixe nada para depois, realize tudo no seu devido tempo. Se não seguir um curso de ação definido, o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você analisa sua situação atual e conclui que não há melhor momento para amar e ser amado. O seu relacionamento ocupará um lugar de destaque neste dia, você planejará passeios para o fim de semana e se esforçará para dar ao seu parceiro o lugar que ele merece.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é uma boa opção se você deseja ter uma certa estabilidade pessoal. Mas tenha cuidado, pois pode acabar sendo um grande problema se não conseguir controlar efetivamente suas contas. Por mais que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

