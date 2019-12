Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (16/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (16/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Neste dia, a energia astral é positiva e lhe oferece grandes doses de entusiasmo e que, se você souber dominar, poderá transformá-las em amostras de erotismo prodigioso que dará nova vida ao seu relacionamento, a sexualidade se tornará importante devido à maneira pela qual o vínculo se beneficiará.

Dinheiro & Trabalho:

Quanto à profissão, está passando por um período afortunado, pois parece ser abençoado pelas estrelas para conseguir tudo o que deseja. A única coisa que terá que trabalhar é a maneira de comunicar certas decisões… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se está com um parceiro de longa data ou se estiver começando um novo relacionamento, vão se sentir mais unidos e em cumplicidade do que antes. Serão capazes de fortalecer o vínculo da parte mais profunda do coração. Você conhecerá a face íntima de sua alma gêmea e precisará expressar tudo o que sente.

Dinheiro & Trabalho:

Talvez em uma simples conversa, um sinal em um estabelecimento ou algo que aconteça quase por acaso, indique claramente o caminho a seguir. As estrelas preveem um dia cheio de surpresas positivas em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Você se sentirá confortável com sua situação afetiva e suas emoções serão simples e fáceis de viver. Os encontros íntimos que você viverá neste dia terão excelentes consequências na história do relacionamento, porque poderá viver esses momentos com segurança pessoal, sabendo que a calma e a confiança os levará muito longe.

Dinheiro & Trabalho:

Tente ficar bem com seus superiores e procure uma maneira de fazer com que tudo se encaixe em suas tarefas. A fortuna estará do seu lado e, embora exija esforço e dedicação, a médio prazo, seu projeto se tornará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Os nativos do signo que estão em um relacionamento verão como as coisas melhoram significativamente hoje. Seu parceiro e você estarão dispostos a ficar mais juntos apelando ao amor. Este, será o guia que os ajudará para que o relacionamento cresça e se desenvolva de maneira saudável e amorosa.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você não deve duvidar em nenhum momento de suas habilidades, sabe que está preparado para isso e muito mais. Esteja ou não pronto, tudo já está em andamento e você não terá outra escolha a não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

O céu deste dia o convida a deixar sua zona de conforto e correr riscos como um casal. Apostar seu coração em tudo o que você faz o levará a obter grandes benefícios. Se destaque e queime com todo o fogo que há dentro de você, a pessoa que ama certamente estará sob seu feitiço e não rejeitará nada que você propor.

Dinheiro & Trabalho:

Será tão bem visto por um cliente, que provavelmente o convidará para participar de um evento, já que desejará conhecê-lo mais. É muito provável que peça para que vá com seu parceiro. No nível econômico, você ainda está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Com seu parceiro vão buscar uma renovação para o coração, que lhes permita alcançar como casal todo o esplendor que desejam. Se está solteiro e tem uma pessoa que ocupa um lugar de destaque em seu coração e ainda não se atreveu a declarar seu amor, este dia foi projetado para isso! Se atreva, deixe seus medos de lado.

Dinheiro & Trabalho:

As coisas vão melhorar profissionalmente e economicamente. Sem saber como, viu suas economias crescerem e isso permite que você aproveite o dia para sair de compras, se assim o desejar. Tenha cuidado com o que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Os diálogos com seu parceiro serão fluentes e será mais fácil que entendam as necessidades um do outro. É possível que a atividade sexual aumente durante este dia, você sente que tem muito a dar e não será fácil expressá-lo em palavras.

Dinheiro & Trabalho:

Seus colegas de trabalho confiam totalmente em você tanto que se mostrarão cooperativos em tudo que lhes peça. Em questões econômicas, está com sorte, porque receberá uma renda extra, em breve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

No casal o clima é perfeito para embarcar na aventura que desejam. Você sabe como dar boas energias a cada minuto em comum, tem criatividade e a arte de motivar o seu parceiro. Gostará de ser mais sensual do que nunca e dar-lhe todo o seu amor.

Dinheiro & Trabalho:

Obter o tempo necessário para se dedicar ao projeto que lhe acabaram de propor e com o qual obterá benefícios extras não será uma tarefa simples e capturará grande parte de sua atenção. Tente reorganizar sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Seu relacionamento com seu parceiro será mais quente que nas semanas anteriores. O clima tenso dos últimos tempos dará lugar à ternura. Seu parceiro se concentrará em dar-lhe mimos e até fará com que você se livre dessa camada de mau humor que o acompanhava.

Dinheiro & Trabalho:

Tudo o que espera obter da sua empresa o estará recebendo aos poucos, com muito interesse da sua parte, conseguirá que tudo tenha um bom final. Você está cada vez mais empolgado com um projeto que o faz vibrar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Tudo fluirá e marchará a pedir de boca no terreno amoroso. Concordar com seu parceiro em todas as decisões sobre os planos deste dia causará um sentimento de euforia. Haverá uma atmosfera excessivamente romântica onde reinarão uma boa comunicação, risadas e olhares cúmplices.

Dinheiro & Trabalho:

Pode ser que virem realidade essas ideias de compras que tinha em mente nos últimos dias. A possibilidade de que lhe ofereçam um projeto que é um verdadeiro desafio para você está se aproximando e isso é algo que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Com seu parceiro, fogos de artifício podem brilhar hoje à noite no céu. Não perca tempo ou a ocasião com perguntas existenciais. Para evitar entrar em qualquer tipo de discussão, mantenha-se positivo a maior parte do tempo. A história de vocês está se movendo na direção certa.

Dinheiro & Trabalho:

No campo da carreira e profissão, vai refletir sobre tudo o que quer mudar. Pode mudar as coisas dentro do seu ambiente de trabalho, pode mudar seu ponto de vista ou até mudar radicalmente de emprego. A previsão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Os astros preveem que hoje seu parceiro e você serão capazes de superar tudo o que os incomodou durante a semana no plano do amor. Uma nova etapa se abre diante de vocês. Poderão renovar sua vida amorosa, porque fortalecerão essa união.

Dinheiro & Trabalho:

Não ser capaz de lidar com a situação em que vive no seu ambiente de trabalho o ajudou a carregar as pilhas e decidir mudar de atitude. Se tiver suporte suficiente para fazê-lo, terá a absoluta certeza de que alcançará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

