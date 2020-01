Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (17/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (17/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Com seu parceiro podem planejar ou embarcar em uma viagem com amor para um lugar de sonho. Compartilhar momentos de alegria e relaxamento dará oxigênio ao relacionamento e os fortalecerá no amor e no companheirismo.

Dinheiro & Trabalho:

Você estará vibrando os benefícios dos astros. Isso significa bons negócios, oportunidades, presentes luxuosos e bens materiais de todos os tipos. As bênçãos virão assim que você resolver os problemas do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Este pode ser o dia para apresentar essa nova ideia ao seu amor. Sair da rotina e apimentar a relação é o que faz falta para vocês dois. Todos os sinais apontam para uma resposta positiva, e a relutância será uma coisa do passado. Aproveite.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação à sua economia, os astros preveem maiores ingressos. O único fator que dificulta esse fluxo de dinheiro são os relacionamentos que são a base desse negócio ou projeto. No campo laboral, vai se sentir… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

No seu relacionamento, sua calma o ajudará a entender melhor as expectativas do seu parceiro. Você saberá se comunicar sem palavras, tecerá laços intensos com facilidade e seus corações baterão ao mesmo ritmo. A vida sentimental passará por momentos intensos.

Dinheiro & Trabalho:

Sua vida material é estabilizada positivamente, você conseguiu cortar algumas despesas, reduzindo-as ou suprimindo-as completamente. No campo econômico, desenvolve ideias construtivas para seus projetos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A energia de este dia, prevê uma bela cumplicidade com seu parceiro, com um ar delicado no ambiente. Você vai gostar de jogos de sedução discretos e sutis, saberá dar às suas palavras um duplo sentido picante e seu comportamento será bastante impetuoso.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá o dinheiro que precisa, o plano traçado dará frutos. O futuro é promissor, mas organize suas despesas, não há lugar para o desperdício. Você aprenderá facilmente novas tarefas no trabalho e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

O dia incentiva a expressão sincera de sentimentos com seu parceiro. Procure a qualidade e deixe o amor fluir. Se você é solteiro, um romance é possível, desde que saiba como se adaptar ao curso dos eventos. Seja flexível e deixe a vida surpreendê-lo por novos caminhos.

Dinheiro & Trabalho:

Você é um signo muito dinâmico, não tem dificuldade em se mover ou enfrentar desafios importantes. Abriu sua mente, deixou certos medos e, felizmente, seu ambiente mais próximo tem muitas boas ofertas para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Seu ânimo é brilhante e, portanto, atrai bênçãos de todos os tipos. As pessoas que moram com você são felizes em sua presença enquanto ilumina todos os cantos da casa com seu sorriso e bom humor. Se você é solteiro, abra os olhos, pois pode estar muito próximo de um novo amor.

Dinheiro & Trabalho:

Trabalho e dinheiro não serão uma preocupação para você, está em um bom momento. Tem o que precisa para passar os dias e, depois de tantos problemas, vai querer fazer uma pausa mental mais do que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Este dia promete uma neutralidade nas questões do amor que lhe dará paz de espírito. Você consegue ver as coisas de fora. Entende quais são suas fraquezas e desenvolve novas estratégias para fazer tudo um pouco melhor com seu parceiro e seus filhos.

Dinheiro & Trabalho:

Este dia será um pouco difícil se você tiver que trabalhar. Invejará muito as pessoas que têm tempo livre, que podem descansar e se divertir enquanto você permanece em seu posto. Viva a vida mais relaxada. Desfrute do… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Seu coração será ativado quando seu parceiro lhe enviar uma mensagem muito especial. Será como voltar à adolescência ou voltar no tempo até aquele momento em que o amor deixou uma marca em você. A chegada desses sentimentos será algo muito bom.

Dinheiro & Trabalho:

Aproveite para recarregar as baterias neste fim de semana e continuar trabalhando para atingir seus objetivos. Se você tem seu próprio negócio e está trabalhando duro para ter sucesso, o otimismo e a ética serão os… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

A atmosfera de hoje pode ser descrita como magnética, oferecerá ao seu parceiro uma grande intensidade para viver em seu coração. O amor está no ar, manifesta-se e é sentido por vocês dois. Você sabe quais são seus melhores atrativos e como deve oferecê-los ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

As finanças não estão tão mal assim. Você tem recursos e esperanças para o seu futuro imediato, mas ainda precisa prestar atenção às despesas desnecessárias e aprender a cortá-las. Não fique tentado por investimentos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Com seu parceiro, hoje saberão como superar os obstáculos que os mantiveram um pouco afastados nos últimos dias. Se você é solteiro, terá que lutar pela atenção daquela pessoa que ocupa seus pensamentos. Estará muito propenso a alcançar seu objetivo.

Dinheiro & Trabalho:

Economicamente, é melhor ir com calma, porque você não poderá fazer grandes somas de dinheiro da noite para o dia. Todos os projetos que tem em mente resultarão no seu devido tempo. No campo profissional… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Quando a realidade excede o que você está esperando do seu próprio coração, se sente abençoado. As circunstâncias o farão ver o mundo com outro ar. Menos preocupado com o que poderia ter sido e procurando um maior senso de conexão com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá muita energia mental para dedicar um espaço do seu tempo a assuntos relacionados ao dinheiro da família. Contas a pagar podem causar preocupação, mas uma conversa em família pode ajudar. Você sentirá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje é previsto um dia em que você estará muito sorridente e determinado. Terá uma boa oportunidade de falar claramente sobre o que o preocupa, seja sobre o relacionamento ou sobre algo pessoal que seu parceiro deva conhecer para o bem de ambos.

Dinheiro & Trabalho:

No campo econômico, os astros preveem uma oportunidade ou presente escondido em algo incomum. Você terá que estar muito atento para tirar proveito de um investimento fortuito. No campo laboral e profissional… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

