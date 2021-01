Horóscopo do Dia: previsões de hoje (17/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (17/01/2021). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O período que começa agora a experimentar permitirá que consiga o que até ontem parecia impossível. Você brilhará como uma estrela onde quer que esteja uma pessoa, que também…

Dinheiro & Trabalho: Bons negócios e satisfação profissional podem vir para você durante a próxima semana, com certeza haverá oportunidades para sucesso e conquistas de objetivos há algum tempo parados. Terá uma boa atitude… Continue lendo o signo Capricórnio

publicidade

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O que você tem sonhado nos últimos dias começa a se materializar e, pouco a pouco, você recuperará a alegria perdida e poderá encerrar situações tristes porque se inicia um período…

Dinheiro & Trabalho: Precisa aproveitar as oportunidades que começarão a surgir, de maneira muito sutil, no local em que você está empregado, mesmo se estiver trabalhando em casa. O período é ideal para fazer novos contatos… Continue lendo o signo Aquário

publicidade

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um momento importante está se aproximando já que vai se encontrar com alguém que vai mexer muito com você, portanto, o que você menos precisa agora é sofrer por amor e isso inevitavelmente…

Dinheiro & Trabalho: Você vai equilibrar seu mundo das finanças, e alguma ambição extra lhe fará muito bem nesse momento. Continue em frente, mas sem comprometer sua receita mensal. É provável que em breve uma espécie… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Aproveite para voltar a se sentir feliz, já que logo compartilhará lindos momentos com uma pessoa admirável. O amor sorri para você, fazendo com que não sinta mais a solidão, já que…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você saberá como confrontar de forma efetiva as situações que surgirem no trabalho a partir de amanhã, terminará o que não combina com você e iniciará um estágio com novos desafios. Verá como você… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua escolha será a correta, você saberá optar pela melhor opção no amor. Agora é só uma questão de esperar, de seduzir com todas suas armas e de dedicar um tempo para cortejar…

Dinheiro & Trabalho: Grandes satisfações virão até você a partir de amanhã, tudo será mais fácil quando pensa em dinheiro e trabalho, nada de ruim o preocupará e você alcançará todos os seus objetivos da melhor maneira. Entrará… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Ao conhecer em breve uma nova pessoa que irá mexer muito com você, é sentir que é possível iniciar um romance nas melhores condições com ela. O amor e a paixão estarão em plena…

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de pôr de lado as incertezas e receios e ousar em todos os campos de sua área de atuação para desenvolver seu trabalho com tranquilidade. Coisas muito boas acontecerão, mas é necessário… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O seu carisma está brilhando hoje, com isso, acentuam-se as lindas qualidades de sua personalidade e temperamento, que causarão admiração em alguém que você até agora não conhecia…

Dinheiro & Trabalho: Para esta nova jornada no seu signo, as perspectivas no trabalho são realmente excelentes, mas podem exigir uma decisão da sua parte que pode mudar seu futuro, que pode exceder suas expectativas e… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Será um dia em que um vai conhecer um pouco mais do outro. O amor entre os dois está se aproximando. O dia é bom para falar mais abertamente com ela, comentar sobre coisas que…

Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá manter seu plano de trabalho de maneira positiva, tendo excelentes oportunidades de progredir rapidamente em todos os sentidos. Esses resultados vão estimular você a dar o… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As combinações e maneiras de pensar o aproxima cada vez mais da pessoa que gosta, mas ainda não é o momento de abrir o coração. O dia pode trazer uma nova possibilidade e até…

Dinheiro & Trabalho: Nesta etapa do ano, seus negócios terão grandes chances de sucesso, você receberá uma nova proposta comercial ou de trabalho e, embora não seja excepcional, lhe dará a oportunidade de aumentar sua… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ainda neste mês o que parecia menos provável para você torna-se um fato e confronta-o novamente com a emocionante possibilidade de um amor apaixonante já que esse alguém começa…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias terá uma série de situações acontecendo que o farão pensar sobre o que é importante e o que não é quando pensa no seu futuro. Isto porque terá uma opção de mudar sua… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje com toda certeza é um bom momento para avançar um pouco mais e deixar as coisas mais claras com quem lhe atrai, já que nem todo mundo que gosta de você se aproxima, por…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada em que uma pessoa capaz de lhe dar o emprego dos seus sonhos pode aparecer diante de você. Fique atento a uma série de eventos, alguns que podem parecer estranhos, mas que são o indício de… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: De fato é um novo ano que traz novas notícias, você encontrará a pessoa que vai lhe fazer feliz e compartilhar grandes momentos com ela será o dia a dia deste ano. Você será envolvido…

Dinheiro & Trabalho: É um período em que terá de fazer pequenos ajustes para fortalecer sua situação financeira. Tenha paciência, essas mudanças são necessárias para levar você a um outro patamar de vida, logo desfrutará de uma… Continue lendo o signo Sagitário

>>> Leia também: Preso por zoofilia promovia festas onde eram filmados abusos sexuais contra animais em Itapevi