Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (17/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 17 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O fim do seu reinado está se aproximando, mas isso não significa que você vai parar de amar como pensa. Haverá uma enorme projeção de suas aspirações sentimentais, o amor o levará a um estado de estabilidade muito mais atraente para você.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você realiza um trabalho que também é muito importante para a sua empresa. Nenhuma tarefa deve ser menor que a outra, deve reivindicar seu lugar antes que seja tarde demais. Se você não impuser esses… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Publicidade

Amor: Estar em um estágio de reflexão não é nada ruim, você deve levar as coisas devagar e sempre esperar a melhor oportunidade para escolher um parceiro. Não se jogue nos primeiros braços abertos que correm na sua direção, pois, o resultado pode dar errado.

Dinheiro & Trabalho: Existe uma bagunça que pode ser evitada no trabalho. Se tudo estivesse no lugar, seria muito mais fácil para as pessoas fazerem todo o possível para superar os medos que possam existir. União e ordem são fatores… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não está no momento certo para ter medo do amor, se alguém está gostando de você, então deve ser mais ousado e procurar saber um pouco mais sobre essa pessoa. Será bom para você e lhe dará a oportunidade de deixar o confinamento pessoal em que está atualmente.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Suas expectativas de trabalho são algo que você não controla e que podem estar além de suas possibilidades. Se quiser realmente que lhe deem algumas alegrias mais ou menos relativas a uma boa quantia de dinheiro, deve… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No amor, tente ser o mais neutro possível diante dos problemas dos outros. Você não pode fazer com que a pessoa que ama tanto se distancie por uma série de comentários errados que possa fazer. Quem ama sempre busca o bem-estar do outro e não permite que sofra.

Dinheiro & Trabalho: As verdades podem lhe ofender, você não quer ouvir nenhuma crítica e fará todo o possível para mantê-las longe do seu trabalho. No momento em que está mais perto da perfeição, há poucos que veem seu progresso, ficam… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

Amor: Seus sentimentos com relação ao seu amor pelo seu parceiro estão em alta e vice-versa. Há muita cumplicidade entre vocês dois e isso as pessoas do seu ambiente o notarão e algumas ficarão com uma inveja sadia.

Dinheiro & Trabalho: Todo mundo gosta de coisas caras. Todos os produtos parecem que são melhores quando têm um preço elevado, embora isso não signifique que seja a única opção. Você deve começar a se concentrar ou pelo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Aproveite o início desta segunda quinzena do mês, não perca tempo quando se trata do amor. Há várias pessoas competindo pelo seu coração. Em todos os cantos da sua alma, há sempre algumas características que podem começar a surgir. Escolha a pessoa certa que realmente o faça feliz.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho que você faz na sua empresa é algo que poucas pessoas sabem fazer. Nem todo mundo tem essas habilidades, especialmente em questões manuais, é essencial ter essa capacidade. Se você quiser… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor está em um estágio muito maduro, é hora de se darem um tempo juntos, uma viagem ou uma saída por alguns dias pode ser uma boa ocasião para fortalecer o amor e a vida de um casal.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de avançar com um projeto que você tem há muito tempo será dada hoje, não deixe esta ocasião passar, pode acabar sendo uma pessoa muito influente amanhã e conseguir muito mais do que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá que começar um relacionamento diferente com o seu parceiro, de um lugar mais espiritual, e assim ambos desempenharão um papel proeminente na vida do outro. Há a possibilidade de viagem longa, com promessa de surpresas pelo caminho.

Dinheiro & Trabalho: Ter um trabalho seguro em boas condições pode fazer seu dia a dia passar de uma maneira muito melhor. Você não terá medo do futuro porque saberá que está perfeitamente estabelecido. Essa tranquilidade tem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Publicidade

***

Leia mais: Thermas da Mata, parque Aquático em Cotia, deve entrar em atividade em junho

***

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor está resistindo, mas não por muito tempo, com seu ciclo em plena forma e olhando para as estrelas, você receberá sinais claros de melhoria. Em uma reunião com amigos vai encontrar aquela pessoa especial que sempre sonhou para um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Comece a escrever o relatório de trabalho que todos esperam. Você é quem conhece as melhores maneiras de trabalhar e isso pode ser algo que seus chefes precisam. Além de qualquer elemento que o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: O amor trará surpresas durante o dia, apenas espere e você verá que será um momento agradável com alguém muito especial, poderia até mesmo se transformar em uma proposta séria para formar um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Comece a trabalhar de uma maneira que possa ser especialmente necessária em alguns momentos do seu dia. Você precisa retornar à disciplina e ordem que uma vez lhe deu bons momentos, caso contrário… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Você anda muito sensível e isso não pode ser bom. Tem gerado uma série de problemas que não precisam ser negativos. Certamente o seu parceiro, a quem você ama, também passa por momentos bons e ruins. Devem se comunicar mais e todos os dias.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho na empresa é cada vez menos significativo e isso é algo que não deve permitir. Se outra pessoa puder fazer o que você faz por um preço menor, corre o risco de perder seu emprego. Coloque suas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Em tempos de guerra, os soldados provam seu valor. Terá que começar a trabalhar muito para fazer seu relacionamento funcionar. Todos os esforços investidos vão lhe causar mais de uma alegria que pode terminar com um final feliz neste final de semana. Use suas melhores armas para ter sucesso.

Dinheiro & Trabalho: Um homem de poder lhe fará uma oferta de trabalho que você não pode recusar, deverá pensar bem se isso trará benefícios mais tarde e se é bom deixar o que você está ganhando no lugar onde está agora, fora… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries