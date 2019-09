Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (17/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (17/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Aproveite o bom momento emocional que você está tendo atualmente com seu parceiro. Tanto esforço em semear o amor finalmente está dando frutos. Vocês foram capazes de enfrentar uns momentos um tanto convulsivos, mas conseguiram sair. Agora que estão mais unidos, lembrem-se de dizer um ao outro o quanto se amam, porque às vezes esquecem.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Felizmente, você não precisa se preocupar com dinheiro. Terá mais que o suficiente para realizar tudo o que decidir. Só precisa ter total certeza de suas decisões, se duvidar de alguma delas, poderá estar enfrentando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Publicidade

Neste dia terá uma comunicação muito boa com seu parceiro. Vão passar por momento memoráveis juntos. Não há pensamentos para o futuro, apenas aproveitem esses momentos de conexão. A Lua está protegendo o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Não leve para o lado pessoal se, no trabalho, lhe pedirem que siga o exemplo de alguns colegas. O problema é que talvez vão lhe indicar como modelo a seguir uma pessoa da qual você não gosta, mas esqueça… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O amor será o protagonista do dia. O entendimento que você alcançou com seu parceiro os ajudou a dar esse passo decisivo nas mudanças que estavam precisando. Vão se sentir muito confortáveis em seu relacionamento. A tranquilidade, a estabilidade e a boa comunicação também serão destaques deste dia.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

Você merece coisas boas e é importante que comece a olhar muito mais para as etapas que deve seguir para alcançar o que está procurando há muito tempo. Lembre-se de que apenas a análise correta de cada passo a ser… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Se você está em um relacionamento há muito tempo, terá um excelente dia ao lado da pessoa amada. Aproveitem esse impulso para explorar a paixão entre vocês e se renderem completamente como pessoas que se amam. Terão uma noite muito romântica se assim o quiserem.

Dinheiro & Trabalho:

Embora você não goste muito de liderar, sua motivação para obter o incentivo que a empresa lhe propôs foi mais do que suficiente para aceitar se colocar no comando da equipe. Até planejou a estratégia que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

Amor:

No amor, existe uma influência positiva, que permitirá que você unifique a parte material e a parte espiritual com seu parceiro. Esse discernimento o ajudará a desfrutar com intensidade todos os momentos efêmeros; a beleza de um sorriso, o prazer de se conectar com ele através de uma conversa, compartilham um silêncio de cumplicidade…

Dinheiro & Trabalho:

Você pode estar considerando a possibilidade de realizar dois trabalhos diferentes no momento. Talvez esteja pensando em um emprego em qualquer outro lugar. Possivelmente, uma oferta chegou nos últimos dias e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Publicidade

Para você não há melhor lugar no mundo do que o lar que construiu com seu parceiro. Se sente feliz e orgulhoso do que construíram juntos e, apesar de todos os problemas que teve que resolver e enfrentar para chegar a esse ponto, hoje sentirá mais do que nunca que está valendo a pena.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem a possibilidade de mudar de empresa, mas isso significaria fazer um pequeno sacrifício. Se mudar ou ter que perder mais tempo para chegar ao trabalho pode acabar causando algumas dores de cabeça. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Com seu parceiro experimentarão uma nova lua de mel, pois as circunstâncias lhes permitirão passar muito tempo juntos e momentos de intimidade acontecerão com muita paixão. Aquelas borboletas que voam pelo estômago quando estamos apaixonados serão as protagonistas deste dia.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

O projeto em que está envolvido tomará uma virada radical, para o bem, e suas consequências não o deixarão indiferente, mudando completamente sua agenda laboral. O trabalho em que está imerso trará inúmeras… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Está deixando em segundo plano a sexualidade no casal. E isso não é bom para você, para seu parceiro ou para o relacionamento que construiu entre os dois. Conversem sobre como vocês podem animar encontros íntimos, se têm fantasias ou algum tipo de desejo. Não fiquem acanhados, deixem a imaginação voar.

Dinheiro & Trabalho:

Você vai viver momentos em que precisará aprender a controlar sua energia excessiva para evitar problemas. Vai estar com uma grande criatividade e estará ansioso por tornar realidade suas ideias engenhosas. Além… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

Amor:

O dia será cheio de magnetismo e energia na arte do amor e da sedução, portanto, não hesite em mostrar todas as suas armas com seu parceiro. Vocês desfrutarão de momentos de muita paixão. Não deixe escapar este dia quando o céu estiver tão aliado para que possa se entregar com tudo.

Dinheiro & Trabalho:

É o momento de começar uma nova aventura em sua vida e você já percebeu os sinais que o caminho que está percorrendo está lhe mostrando, é provável que tenha a ideia de ir para o exterior para continuar os estudos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Publicidade

Companhia e carinho são dois ingredientes fundamentais no amor e você não pode vacilar em nenhum deles. É necessário que se esforce para ter um bom relacionamento no futuro, especialmente se for algo que está começando agora.

Dinheiro & Trabalho:

Para o dia de hoje as estrelas sugerem agir com paciência e resolução apostando em objetivos específicos para efetuar o trabalho solicitado. Atenção para um colega invejoso que vai querer colocar críticas ao projeto. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Está desfrutando de um oásis em seu coração e precisa aprender a desfrutá-lo com seu parceiro. Há paz e tranquilidade no relacionamento e você não precisa desejar, por enquanto, de nada mais. Não comece a pensar em uma lista de coisas que lhe faltariam para ser feliz, porque você já é, embora não queira admitir.

Dinheiro & Trabalho:

Publicidade

A empresa precisa mais de você, especialmente se estiver em um grupo ou em uma grande equipe de trabalho, precisa estar mais próximo dos seus colegas. Não porque suas ideias não sejam aceitas logo de cara, vai… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

As estrelas mostram um ciclo muito positivo para você em relação à vida sentimental. O amor é protegido pela Lua, que o abençoa com encontros apaixonados e promessas de amor e compromisso. Está em um momento em que forma um time com seu parceiro, a compreensão é mutua e desejam seguir na mesma direção e, portanto, será muito mais fácil alcançar os objetivos propostos.

Dinheiro & Trabalho:

Nem todo dia pode ser calmo e fácil. Hoje, você acabará se sentindo estressado porque as tarefas a serem executadas foram empilhadas a tal ponto que você não pode mais ignorá-las. Possivelmente, elas podem esperar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

…

Leia também: