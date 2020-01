Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (18/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (18/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você adora uma pessoa, mas não diz isso para ela já que fica travado em suas convicções do que é certo para não se expor ou cair no ridículo. Ouse mais, só então você vencerá. Visões conservadoras não o guião pelo caminho da felicidade.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você sente vontade de gastar e essa tendência pode colocá-lo em uma situação econômica desvantajosa, enchendo-o de dívidas. Não ceda à tentação e, antes de gastar seu dinheiro em algo improdutivo, estude… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

No amor, você deve observar muito bem o que diz e o que faz, pensando que está fazendo sucesso, pode estar ultrapassando certos limites. Um erro em suas palavras acabaria com as esperanças de conquistar quem lhe interessa e não sai de seus pensamentos.

Dinheiro & Trabalho:

Existem propostas de negócios que parecem seguras, mas depois de um pouco de pesquisa, você percebe sua falta de sustentação. Por isso, antes de entrar numa parceria assim, procure o conselho de pessoas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Concentrar-se em questões impossíveis apenas interrompe o crescimento do seu relacionamento. Ambos se sentem pressionados por circunstâncias que não podem controlar, o diálogo e busca de soluções em conjunto devem ajudá-los a solucionar tudo. Acreditem!

Dinheiro & Trabalho:

Se, no presente, você não está na melhor situação econômica, não se desespere ou fique reclamando o tempo todo, porque dessa forma você só atrai más vibrações. Em breve haverá dinheiro no seu caminho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Ambos se esforçarão para fazer as coisas bem, seu relacionamento amoroso vale a pena. Nada será fácil, nada será rápido, vocês atingirão as metas estabelecidas, mas só alcançarão isso juntos como um casal de verdade.

Dinheiro & Trabalho:

Por acaso, há um golpe de sorte que o colocará em uma situação feliz porque suas finanças entram em um ciclo de ascensão. Os próximos dias no seu trabalho são de muita atividade e desafios, portanto, nada de criar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A realidade é muito diferente, tenha cuidado, não sofra mais uma vez por amor. Talvez você tenha criado uma imagem idealizada dessa pessoa. É melhor não esperar muito dela pessoa, pois você poderá sofrer uma nova decepção. Sua felicidade está em outro lado.

Dinheiro & Trabalho:

Haverá situações inesperadas em seu trabalho que exigirão novas estratégias e métodos diferentes para resolvê-las. Você tem boa energia de sua parte, use-a. Seu dinheiro crescerá, agora você está no meio de um… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Seu parceiro precisa e merece certas coisas que você não lhe concede. Chegou a hora de dar um novo rumo ao relacionamento, uma mudança de direção que os leve aonde nunca chegaram antes, mas para isso, você precisa sair da sua passividade no amor.

Dinheiro & Trabalho:

Se você ainda não o fez, comece a economizar agora para que, assim que receba uma proposta de sociedade, muito em breve, tenha os recursos mínimos para entrar e mudar sua vida financeira para melhor. Se você está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

A maturidade leva à experiência. A experiência leva a não cometer os mesmos erros do passado no amor, por isso tome cuidado, porque essa pessoa pode estar interessada em outro alguém. Deixe ir e fique tranquilo porque o verdadeiro amor está muito próximo de você.

Dinheiro & Trabalho:

O que você precisa está muito perto de você. Os períodos de crescimento econômico estão se aproximando em sua vida e você receberá muitas ofertas, propostas e convites que podem aumentar seus… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

As mudanças de humor em seu parceiro dificultam as coisas no amor. Alguém tem que colocar ordem, dar o primeiro passo. Se você está solteiro, se prepare porque o caminho está preparado, apenas deixe-se levar, as coisas acontecerão sozinhas e rapidamente.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro ganho com esforço deve ser colocado em produção ou, pelo menos, ser investido em sólidos investimentos que lhe permitam obter liquidez financeira. Hoje você terá a oportunidade de trocar ideias… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não se sinta decepcionado com a vida e o amor. Você é muito drástico para ver as coisas. Com sinceridade absoluta, enfrente seus medos e desconfianças, porque a clareza sobre o que essa pessoa sente por você pode surgir quando você menos espera.

Dinheiro & Trabalho:

Você deve avaliar bem seus esforços financeiros e, assim, evitar tomar uma decisão infeliz baseada apenas nas primeiras impressões. Espere um pouco mais antes de se envolver em um negócio que exija muito tempo e… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Quem não oferece nada de bom em amor, não deve fazer parte da sua vida. Essa pessoa tem tanto desejo de domínio e controle que, no final, isso machucaria muito você, por isso, caia fora e não se sujeite aos caprichos dela.

Dinheiro & Trabalho:

Se você estava duvidando de continuar, ou não, em um tipo de nova atividade em que está envolvido, hoje descobrirá diferentes aspectos que o ajudarão a tomar decisões eficazes e a ganhar muito mais dinheiro no… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No amor, os primeiros momentos são determinados pelas aparências. Então você poderá conhecer melhor a pessoa em que está interessado, mas oferecer o melhor aspecto num primeiro momento será essencial, mais ainda com ela que repara em tudo.

Dinheiro & Trabalho:

Cuide do seu tempo e não se distraias fazendo coisas que não levam a nada. É hora de aprender com as experiências passadas, felizmente, existem muitos aspectos de sua vida que agora estão recebendo um grande impulso… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Certas preocupações financeiras não devem obscurecer os sentimentos genuínos de amor que ambos professam. Lutem juntos como um casal para alcançar aqueles sonhos que a vida aparentemente se recusa a realizar. Logo estarão livres dos problemas, tenham fé!

Dinheiro & Trabalho:

Você deve intensificar seus esforços para conseguir atingir os objetivos de encontrar um trabalho. Fortaleça a paciência sem perder de vista seu objetivo principal que é entrar no mercado para depois ir subindo degraus…. Continue lendo o signo Sagitário

…

Leia também: